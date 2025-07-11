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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/iskenderiye-fenerinin-parcalari-su-altindan-cikarildi-dunya-harikasi-yeniden-insa-edilecek-1097825869.html
İskenderiye Feneri'nin parçaları su altından çıkarıldı: Dünya Harikası yeniden inşa edilecek
İskenderiye Feneri'nin parçaları su altından çıkarıldı: Dünya Harikası yeniden inşa edilecek
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Antik dünyanın yedi harikasından biri olan İskenderiye Feneri'nin kalıntılarına yönelik yürütülen kazı çalışmalarında 22 dev taş blok denizden çıkarıldı... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
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Arkeologlar, Antik Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olan İskenderiye Feneri’ne ait 22 devasa temel bloğu denizden çıkardı.Pharos Adası açıklarında yürütülen çalışmaların başında yer alan Isabelle Hairy, söz konusu taş blokların altında büyük bir kapıya ait parçalar ve Mısır tarzında bir anıtın bulunduğunu açıkladı. Deniz dibinde hala yaklaşık 100 blok bulunduğu ve bunların da detaylı şekilde haritalanıp dijital olarak tarandığı belirtildi. Dassault Systemes La Fondation tarafından yürütülen projede, çıkarılan tüm taşların birer arkeolojik yapboz gibi analiz edilip sanal ortamda özgün yerlerine yerleştirileceği ifade edildi.Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, bu sanal modelleme sayesinde İskenderiye Feneri’nin orijinal görkemiyle yeniden canlandırılacağı ifade edildi. Ayrıca bu dijital ikiz kuleler sayesinde, izleyicilerin binlerce yıl öncesine sanal bir yolculuk yaparak bu kadim yapıyı keşfetmesinin hedeflendiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/2-bin-500-yillik-sir-gun-yuzune-cikti-antik-misir-arkeologlari-firavunun-mezarinda-gizli-yasam-evi-1095224252.html
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mısır, antik, antik kent, inşa, yeniden inşa, yeniden inşa, inşaat, inşaat işçisi, i̇nşaat, i̇skenderiye, piramit, büyük piramit, mısır piramitleri

İskenderiye Feneri'nin parçaları su altından çıkarıldı: Dünya Harikası yeniden inşa edilecek

20:40 11.07.2025 (güncellendi: 20:42 11.07.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİskenderiye Feneri
İskenderiye Feneri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Antik dünyanın yedi harikasından biri olan İskenderiye Feneri'nin kalıntılarına yönelik yürütülen kazı çalışmalarında 22 dev taş blok denizden çıkarıldı. Arkeologlardan oluşan bir ekip, parçaları 3 boyutlu modelleyerek yapıyı yeniden inşa edecek.
Arkeologlar, Antik Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olan İskenderiye Feneri’ne ait 22 devasa temel bloğu denizden çıkardı.
Pharos Adası açıklarında yürütülen çalışmaların başında yer alan Isabelle Hairy, söz konusu taş blokların altında büyük bir kapıya ait parçalar ve Mısır tarzında bir anıtın bulunduğunu açıkladı. Deniz dibinde hala yaklaşık 100 blok bulunduğu ve bunların da detaylı şekilde haritalanıp dijital olarak tarandığı belirtildi.
Dassault Systemes La Fondation tarafından yürütülen projede, çıkarılan tüm taşların birer arkeolojik yapboz gibi analiz edilip sanal ortamda özgün yerlerine yerleştirileceği ifade edildi.
Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, bu sanal modelleme sayesinde İskenderiye Feneri’nin orijinal görkemiyle yeniden canlandırılacağı ifade edildi. Ayrıca bu dijital ikiz kuleler sayesinde, izleyicilerin binlerce yıl öncesine sanal bir yolculuk yaparak bu kadim yapıyı keşfetmesinin hedeflendiği açıklandı.
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