https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/ingilterede-yesil-guvercin-alarmi-herkesi-harekete-gecirdi-radyasyonlu-mu-yoksa-boyanmis-mi-1097808569.html

İngiltere’de 'yeşil güvercin alarmı' herkesi harekete geçirdi: Radyasyonlu mu, yoksa boyanmış mı?

İngiltere’de 'yeşil güvercin alarmı' herkesi harekete geçirdi: Radyasyonlu mu, yoksa boyanmış mı?

Sputnik Türkiye

İngiltere’nin Northampton kentinde görülen parlak yeşil renkli bir güvercin, halkı şaşkına çevirdi. TikTok’ta viral olan kuş, şehir dışından turist bile... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T14:01+0300

2025-07-11T14:01+0300

2025-07-11T14:01+0300

rspca

northampton

londra

tiktok

kuşlar

avrupa

yaşam

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İngiltere'nin Doğu Midlands bölgesindeki Northampton kentinde bir güvercin, sıra dışı rengiyle büyük ilgi uyandırdı. Parlak yeşil tüyleriyle dikkat çeken kuş, şehir merkezindeki All Saints Kilisesi çevresinde sıkça görülüyor. Kuşun görüntüleri kısa sürede TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında viral oldu.Kuş nereden geldi, neden yeşil?Uzmanlara göre kuşun doğal rengi beyaz ya da gridi olabilir, ancak kimliği bilinmeyen biri tarafından yeşile boyandığı tahmin ediliyor. Birdwatch Dergisi editörü Mike Alibone, kuşun büyük ihtimalle bir yarış güvercini olduğunu ve muhtemelen cinsiyet belirleme partisi ya da benzeri bir etkinlik için boyanmış olabileceğini söyledi.Alibone, "Uçma kabiliyeti yerinde görünüyor, yiyecek için diğer güvercinlerle rekabet edebiliyor," dedi. Ancak boyanın kimyasal içeriğinin kuşun sağlığına uzun vadede zarar verebileceğini de ekledi.“Turistik cazibe merkezi” haline geldiYerel halk ve ziyaretçiler kuşu görmek için şehir merkezine akın ediyor. Birçok kişi fotoğraf çekmek için sıraya girerken, bazıları Londra gibi uzak şehirlerden sırf bu kuşu görmek için geldiğini belirtiyor. Kuşun bu kadar ilgi görmesi, Northampton gibi turistik olmayan bir kente farklı bir çekim gücü kazandırmış durumda.RSPCA'dan sert uyarı: “Hayvanlara zarar verebilir”İngiltere’nin hayvanları koruma kurumu RSPCA, sosyal medya trendlerinin etkisiyle hayvanlara yapılan boyama işlemlerine karşı sert uyarılarda bulundu. Kurumdan yapılan açıklamada, boyaların toksik olabileceği, kuşların sağlığını bozabileceği ve uçuş kabiliyetlerini etkileyebileceği belirtildi.RSPCA sözcüsü, “Çoğu kişi hayvanlara zarar vermek istemese de, bu tür davranışlar bilinçsizce zarar verebilir. Kuşlar boyayı tüylerinden temizlemeye çalışırken yutabilir ve bu ölümcül olabilir,” dedi.

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