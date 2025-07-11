https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/kripto-parada-boga-kendini-gosterdi-bitcoin-tum-zamanlarin-rekorunu-kirarak-118-bin-dolari-asti-1097803350.html
Kripto parada 'boğa' kendini gösterdi: Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırarak 118 bin doları aştı, Ethereum uçtu
Kripto parada 'boğa' kendini gösterdi: Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırarak 118 bin doları aştı, Ethereum uçtu
Sputnik Türkiye
Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı: 118.402 dolar. Ethereum da 3.016 dolara çıktı. Trump’ın faiz çağrısı ve Ortadoğu’daki sakinlik piyasaları hareketlendirdi.
2025-07-11T11:24+0300
2025-07-11T11:24+0300
2025-07-11T11:24+0300
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Kripto para piyasaları haftaya tarihi bir yükselişle başladı. Bitcoin, 11 Temmuz sabahı 118.402 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Saat 09.30 itibarıyla Bitcoin, 118.140 dolardan işlem görerek bu rekor seviyeyi neredeyse korudu.Uzmanlar, bu sert yükselişin ardında iki ana etkenin bulunduğunu belirtiyor: ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed’e yönelik faiz indirimi çağrısı ve Ortadoğu’da jeopolitik risklerin azalması.Ethereum da 3 bin dolar barajını aştıBitcoin’deki yükselişin etkisi, altcoin piyasasına da yansıdı. Ethereum, 2 Şubat 2025'ten bu yana ilk kez 3.000 dolar eşiğini aşarak 3.016 dolara ulaştı. Bu hareketlilik, kripto piyasalarındaki genel risk iştahının arttığını gösteriyor.'Güvenli liman' arayışı kriptoyu öne çıkardıJeopolitik gerginliklerin azalması ve Trump’ın açıklamaları, yatırımcıları riskten korunmak için alternatif varlıklara yönlendirdi. Enflasyon, faiz oranları ve merkez bankası politikalarındaki belirsizlikler, Bitcoin gibi dijital varlıkları tekrar "güvenli liman" konumuna taşıdı.Analistler ne diyor?Kripto para analistlerine göre bu yükseliş, geçici bir dalgalanmanın ötesinde yeni bir boğa piyasasının başlangıcı olabilir. Ancak bazı uzmanlar, bu seviyelerde kar realizasyonlarının da yaşanabileceğini belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bricsten-dolara-karsi-dijital-para-hamlesi-yeni-ekonomik-mimari-mi-geliyor-piyasalar-nasil-1097730546.html
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bitcoin rekor, ethereum 3000 dolar, kripto para yükselişi, trump faiz indirimi, güvenli liman bitcoin, kripto analiz 2025, kripto para haberleri, bitcoin son durum, ethereum fiyat analizi, bitcoin tarihi zirve
bitcoin rekor, ethereum 3000 dolar, kripto para yükselişi, trump faiz indirimi, güvenli liman bitcoin, kripto analiz 2025, kripto para haberleri, bitcoin son durum, ethereum fiyat analizi, bitcoin tarihi zirve
Kripto parada 'boğa' kendini gösterdi: Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırarak 118 bin doları aştı, Ethereum uçtu
ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz indirimi çağrısı ve Ortadoğu'daki tansiyonun düşmesi, kripto para piyasalarında büyük bir sıçramaya yol açtı. Bitcoin 118.402 dolarla rekor seviyeye çıktı, Ethereum ise 3.000 dolar eşiğini geçti.
Kripto para piyasaları haftaya tarihi bir yükselişle başladı. Bitcoin, 11 Temmuz sabahı 118.402 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Saat 09.30 itibarıyla Bitcoin, 118.140 dolardan işlem görerek bu rekor seviyeyi neredeyse korudu.
Uzmanlar, bu sert yükselişin ardında iki ana etkenin bulunduğunu belirtiyor: ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed’e yönelik faiz indirimi çağrısı ve Ortadoğu’da jeopolitik risklerin azalması.
Ethereum da 3 bin dolar barajını aştı
Bitcoin’deki yükselişin etkisi, altcoin piyasasına da yansıdı. Ethereum, 2 Şubat 2025'ten bu yana ilk kez 3.000 dolar eşiğini aşarak 3.016 dolara ulaştı. Bu hareketlilik, kripto piyasalarındaki genel risk iştahının arttığını gösteriyor.
'Güvenli liman' arayışı kriptoyu öne çıkardı
Jeopolitik gerginliklerin azalması ve Trump’ın açıklamaları, yatırımcıları riskten korunmak için alternatif varlıklara yönlendirdi. Enflasyon, faiz oranları ve merkez bankası politikalarındaki belirsizlikler, Bitcoin gibi dijital varlıkları tekrar "güvenli liman" konumuna taşıdı.
Kripto para analistlerine göre bu yükseliş, geçici bir dalgalanmanın ötesinde yeni bir boğa piyasasının başlangıcı olabilir. Ancak bazı uzmanlar, bu seviyelerde kar realizasyonlarının da yaşanabileceğini belirtiyor.