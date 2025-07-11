https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/pkk-47-yil-sonra-silah-birakiyor-terorsuz-turkiye-icin-tarihi-gun-1097800459.html

PKK 47 yıl sonra silah bırakıyor: 'Terörsüz Türkiye' için tarihi gün

PKK 47 yıl sonra silah bırakıyor: 'Terörsüz Türkiye' için tarihi gün

Sputnik Türkiye

Terör örgütü PKK'nın aldığı fesih kararı sonrası silah bırakmasına dakikalar kaldı. "Terörsüz Türkiye" sürecinin en kritik aşamalarından biri bugün... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T09:22+0300

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türki̇ye

süleymaniye

pkk

silah

dem parti

kuzey irak

irak

abdullah öcalan

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27 Kasım 1978'de Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Fis Köyü'nde kurulan terör örgütü PKK, aldığı fesih kararı sonrası bugün silah bırakacak. 47 yıllık süreçte kritik aşamalardan biri için gözler Irak kuzeyindeki Suleymaniye'ye çevrildi. Bir grup PKK üyesinin silah bırakmasına dakikalar kaldı. Diyarbakır’dan bir grup da Kuzey Irak'a gitti. 150 kişilik kafilede DEM Parti üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor. Erbil'den Süleymaniye'ye hareket eden konvoy da görüntülere yansıdı. Bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. PKK'nın nerede silah bırakacağı ise belirsiz. Süleymaniye’ye bağlı Dukan’da ise gazetecilerin bekleyişi devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/47-yillik-surec-pkk-silah-birakiyor-1097785464.html

türki̇ye

süleymaniye

kuzey irak

irak

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süleymaniye, pkk, silah, dem parti, kuzey irak, irak, abdullah öcalan