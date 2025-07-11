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PKK 47 yıl sonra silah bırakıyor: 'Terörsüz Türkiye' için tarihi gün
PKK 47 yıl sonra silah bırakıyor: 'Terörsüz Türkiye' için tarihi gün
Sputnik Türkiye
Terör örgütü PKK'nın aldığı fesih kararı sonrası silah bırakmasına dakikalar kaldı. "Terörsüz Türkiye" sürecinin en kritik aşamalarından biri bugün... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
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süleymaniye
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silah
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27 Kasım 1978'de Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Fis Köyü'nde kurulan terör örgütü PKK, aldığı fesih kararı sonrası bugün silah bırakacak. 47 yıllık süreçte kritik aşamalardan biri için gözler Irak kuzeyindeki Suleymaniye'ye çevrildi. Bir grup PKK üyesinin silah bırakmasına dakikalar kaldı. Diyarbakır’dan bir grup da Kuzey Irak'a gitti. 150 kişilik kafilede DEM Parti üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor. Erbil'den Süleymaniye'ye hareket eden konvoy da görüntülere yansıdı. Bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. PKK'nın nerede silah bırakacağı ise belirsiz. Süleymaniye’ye bağlı Dukan’da ise gazetecilerin bekleyişi devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/47-yillik-surec-pkk-silah-birakiyor-1097785464.html
türki̇ye
süleymaniye
kuzey irak
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süleymaniye, pkk, silah, dem parti, kuzey irak, irak, abdullah öcalan
süleymaniye, pkk, silah, dem parti, kuzey irak, irak, abdullah öcalan

PKK 47 yıl sonra silah bırakıyor: 'Terörsüz Türkiye' için tarihi gün

09:22 11.07.2025 (güncellendi: 09:56 11.07.2025)
© AAPKK silah bırakmaya hazırlanıyor
PKK silah bırakmaya hazırlanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© AA
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Terör örgütü PKK'nın aldığı fesih kararı sonrası silah bırakmasına dakikalar kaldı. "Terörsüz Türkiye" sürecinin en kritik aşamalarından biri bugün gerçekleşecek. Irak kuzeyindeki Suleymaniye kentinde bir grup PKK'lı silah bırakacak.Tarihi günde Erbil'den hareket eden büyük bir konvoyun Süleymaniye yolunda ilerlediği ifade edildi.
27 Kasım 1978'de Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Fis Köyü'nde kurulan terör örgütü PKK, aldığı fesih kararı sonrası bugün silah bırakacak. 47 yıllık süreçte kritik aşamalardan biri için gözler Irak kuzeyindeki Suleymaniye'ye çevrildi.
Bir grup PKK üyesinin silah bırakmasına dakikalar kaldı. Diyarbakır’dan bir grup da Kuzey Irak'a gitti. 150 kişilik kafilede DEM Parti üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor. Erbil'den Süleymaniye'ye hareket eden konvoy da görüntülere yansıdı.
Bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. PKK'nın nerede silah bırakacağı ise belirsiz. Süleymaniye’ye bağlı Dukan’da ise gazetecilerin bekleyişi devam ediyor.
Terör örgütü PKK silah bırakıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
TÜRKİYE
47 yıllık süreç: PKK silah bırakıyor
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