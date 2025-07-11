https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/pkk-47-yil-sonra-silah-birakiyor-terorsuz-turkiye-icin-tarihi-gun-1097800459.html
PKK 47 yıl sonra silah bırakıyor: 'Terörsüz Türkiye' için tarihi gün
PKK 47 yıl sonra silah bırakıyor: 'Terörsüz Türkiye' için tarihi gün
Sputnik Türkiye
Terör örgütü PKK'nın aldığı fesih kararı sonrası silah bırakmasına dakikalar kaldı. "Terörsüz Türkiye" sürecinin en kritik aşamalarından biri bugün... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T09:22+0300
2025-07-11T09:22+0300
2025-07-11T09:56+0300
türki̇ye
süleymaniye
pkk
silah
dem parti
kuzey irak
irak
abdullah öcalan
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27 Kasım 1978'de Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Fis Köyü'nde kurulan terör örgütü PKK, aldığı fesih kararı sonrası bugün silah bırakacak. 47 yıllık süreçte kritik aşamalardan biri için gözler Irak kuzeyindeki Suleymaniye'ye çevrildi. Bir grup PKK üyesinin silah bırakmasına dakikalar kaldı. Diyarbakır’dan bir grup da Kuzey Irak'a gitti. 150 kişilik kafilede DEM Parti üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor. Erbil'den Süleymaniye'ye hareket eden konvoy da görüntülere yansıdı. Bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. PKK'nın nerede silah bırakacağı ise belirsiz. Süleymaniye’ye bağlı Dukan’da ise gazetecilerin bekleyişi devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/47-yillik-surec-pkk-silah-birakiyor-1097785464.html
türki̇ye
süleymaniye
kuzey irak
irak
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süleymaniye, pkk, silah, dem parti, kuzey irak, irak, abdullah öcalan
süleymaniye, pkk, silah, dem parti, kuzey irak, irak, abdullah öcalan
PKK 47 yıl sonra silah bırakıyor: 'Terörsüz Türkiye' için tarihi gün
09:22 11.07.2025 (güncellendi: 09:56 11.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Terör örgütü PKK'nın aldığı fesih kararı sonrası silah bırakmasına dakikalar kaldı. "Terörsüz Türkiye" sürecinin en kritik aşamalarından biri bugün gerçekleşecek. Irak kuzeyindeki Suleymaniye kentinde bir grup PKK'lı silah bırakacak.Tarihi günde Erbil'den hareket eden büyük bir konvoyun Süleymaniye yolunda ilerlediği ifade edildi.
27 Kasım 1978'de Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Fis Köyü'nde kurulan terör örgütü PKK, aldığı fesih kararı sonrası bugün silah bırakacak. 47 yıllık süreçte kritik aşamalardan biri için gözler Irak kuzeyindeki Suleymaniye'ye çevrildi.
Bir grup PKK üyesinin silah bırakmasına dakikalar kaldı. Diyarbakır’dan bir grup da Kuzey Irak'a gitti. 150 kişilik kafilede DEM Parti üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor. Erbil'den Süleymaniye'ye hareket eden konvoy da görüntülere yansıdı.
Bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. PKK'nın nerede silah bırakacağı ise belirsiz. Süleymaniye’ye bağlı Dukan’da ise gazetecilerin bekleyişi devam ediyor.