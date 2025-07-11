https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/hakemlerden-rekor-talep-yuzde-72-rekor-zam-istediler-1097802669.html

Hakemlerden rekor talep: Yüzde 72 zam istediler

Hakemlerden rekor talep: Yüzde 72 zam istediler

Sputnik Türkiye

Süper Lig'de görev yapan hakemler maaşlarına zam istedi. 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T10:39+0300

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

süper lig

hakem

zam

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Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, Süper Lig hakemlerinin maaşına zam yaptırmak için Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmelere başladı. 52 bin 500 lira olan maaşlara yüzde 72 zam talep edilirken, kabul edilmesi durumunda hakemlerin maaşları 90 bin 300 liraya çıkacak. Yüzde 72 zam istedilerSezonun başlamasına az bir süre kala Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nden (TFFHGD), hakem ücretlerine zam yapılmasını istedi. Süper Lig hakeminin ücreti 52 bin 500 TL olarak biliniyor. Dernek yetkilileri, bu rakamı yüzde 72 zam istedi.. Yardımcı hakemin mevcut ücreti olan 23 bin 100 TL'nin de 50 bin 820 liraya çıkarılması talep edilirken, 26 bin 250 lira olan VAR hakemlerinin maaşlarının da yüzde 100 zamla 52 bin 500 liraya çıkarılması istendi. Dernek, şu anda 7 bin lira olan gözlemcilerin ücretlerine de zam yapılmasını istedi.

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türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, hakem, zam