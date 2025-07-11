https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/gizemli-yildizlararasi-cisim-bilinen-en-eski-kuyruklu-yildiz-olabilir-1097809146.html

Gizemli yıldızlararası cisim, bilinen en eski kuyruklu yıldız olabilir

Gizemli yıldızlararası cisim, bilinen en eski kuyruklu yıldız olabilir

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, geçen hafta Şili'de bir gözlemevinde tespit edilen yıldızlararası cismin bilinen en eski kuyruklu yıldız olabileceğini açıkladı. 3I/Atlas... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T13:32+0300

2025-07-11T13:32+0300

2025-07-11T13:32+0300

yaşam

şili

kuyruklu yıldız

yıldızlararası

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Gizemli yıldızlararası cisim, ilk defa 1 Temmuz'da Şili'deki ATLAS teleskobuyla Güneş'ten yaklaşık 670 milyon km uzaklıktayken tespit edildi. 3I/Atlas adı verilen cismin bilinen en eski kuyruklu yıldız olabileceğini öne süren bilim insanları, muhtemelen eski bir yıldızın etrafında meydana geldiği için bol miktarda su buzundan oluştuğuna inanıyor.Ekibin üyesi Profesör Chris Lintott, yıldızlararası cismi "Bu, galaksinin daha önce hiç yakından görmediğimiz bir bölümünden gelen bir cisim," ifadeleriyle açıklıyor. Cismin Güneş Sistemi'nden daha yaşlı olma ihtimali bulunduğuna dikkat çekilerek 'o zamandan beri yıldızlararası uzayda sürüklendiği' düşünülüyor.Bu yılın ilerleyen dönemlerinde, 3I/ATLAS amatör teleskoplar kullanılarak Dünya'dan görülebilecek. 3I/Atlas'ın Güneş Sistemi'nden 3 milyar yıl daha yaşlı olabileceği öne sürülüyor.3I/ATLAS Kuyrukluyıldızı, Güneş Sistemimiz dışında keşfedilen üçüncü bilinen gök cismidir. Gökbilimciler, yörünge yolunun hiperbolik şekli nedeniyle bu cismi yıldızlararası olarak sınıflandırmışlar. (Güneş etrafında kapalı bir yörünge izlemez.) 3I/ATLAS'ın yörüngesi geçmişe doğru izlendiğinde, kuyrukluyıldızın Güneş Sistemi dışından geldiği tespit edildi.

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