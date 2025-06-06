https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/rusya-uzay-istasyonundan-drone-firlatma-teknolojisinin-patentini-aldi-1096847120.html

Rusya, uzay istasyonundan drone fırlatma teknolojisinin patentini aldı

Rusya, uzay istasyonundan drone fırlatma teknolojisinin patentini aldı

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu Birinci Başbakan Yardımcısı Manturov Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi'nde yaptığı açıklamada, Rusya'nın uzay istasyonundan drone... 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T17:26+0300

2025-06-06T17:26+0300

2025-06-06T17:29+0300

dünya

rusya

rusya federasyonu

drone

insansız hava aracı

i̇nsansız hava aracı

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

patent

denis manturov

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Rusya Federasyonu Birinci Başbakan Yardımcısı Denis Manturov yaptığı açıklamada, "Rusya, uzay istasyonundan drone fırlatma teknolojisini patentledi. Bu teknoloji, Rus Yörünge Servis İstasyonu'dan tatbik edilecek" cümlesini kaydetti.2030 yılına kadar modül modül planlı bir şekilde kendi uzay istasyonuna geçişinin sağlanması gerektiğini ifade eden Manturov, "Bu istasyon, kendi bakımını yapan robotlarla donatılmış dünyanın ilk drone platformu olacak. Bu, Rusya Federasyonu'nun patentli bir çözümüdür” cümlesinin altını çizdi.'2030 yılına kadar Rus uydularının sayısının artırılması planlanıyor'Manturov açıklamasında, "Rusya'nın uzay alanındaki ulusal projesi kapsamında, Rus uydularının sayısının artırılması ve 2030 yılına kadar ülkenin tamamının istikrarlı iletişim kanallarıyla kapsanması planlanıyor" dedi.Konuşmasını sürdüren Manturov, şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/rusya-devlet-baskani-putin-arktika-bizim-icin-strajik-oneme-sahip-bir-bolge-1096846707.html

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rusya, rusya federasyonu, drone, insansız hava aracı, i̇nsansız hava aracı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), patent, denis manturov