https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/rusya-uzay-istasyonundan-drone-firlatma-teknolojisinin-patentini-aldi-1096847120.html
Rusya, uzay istasyonundan drone fırlatma teknolojisinin patentini aldı
Rusya, uzay istasyonundan drone fırlatma teknolojisinin patentini aldı
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu Birinci Başbakan Yardımcısı Manturov Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi'nde yaptığı açıklamada, Rusya'nın uzay istasyonundan drone... 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T17:26+0300
2025-06-06T17:26+0300
2025-06-06T17:29+0300
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insansız hava aracı
i̇nsansız hava aracı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
patent
denis manturov
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Rusya Federasyonu Birinci Başbakan Yardımcısı Denis Manturov yaptığı açıklamada, "Rusya, uzay istasyonundan drone fırlatma teknolojisini patentledi. Bu teknoloji, Rus Yörünge Servis İstasyonu'dan tatbik edilecek" cümlesini kaydetti.2030 yılına kadar modül modül planlı bir şekilde kendi uzay istasyonuna geçişinin sağlanması gerektiğini ifade eden Manturov, "Bu istasyon, kendi bakımını yapan robotlarla donatılmış dünyanın ilk drone platformu olacak. Bu, Rusya Federasyonu'nun patentli bir çözümüdür” cümlesinin altını çizdi.'2030 yılına kadar Rus uydularının sayısının artırılması planlanıyor'Manturov açıklamasında, "Rusya'nın uzay alanındaki ulusal projesi kapsamında, Rus uydularının sayısının artırılması ve 2030 yılına kadar ülkenin tamamının istikrarlı iletişim kanallarıyla kapsanması planlanıyor" dedi.Konuşmasını sürdüren Manturov, şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/rusya-devlet-baskani-putin-arktika-bizim-icin-strajik-oneme-sahip-bir-bolge-1096846707.html
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rusya, rusya federasyonu, drone, insansız hava aracı, i̇nsansız hava aracı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), patent, denis manturov
rusya, rusya federasyonu, drone, insansız hava aracı, i̇nsansız hava aracı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), patent, denis manturov
Rusya, uzay istasyonundan drone fırlatma teknolojisinin patentini aldı
17:26 06.06.2025 (güncellendi: 17:29 06.06.2025)
Rusya Federasyonu Birinci Başbakan Yardımcısı Manturov Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi'nde yaptığı açıklamada, Rusya'nın uzay istasyonundan drone fırlatma teknolojisini patentlediğini duyurdu.
Rusya Federasyonu Birinci Başbakan Yardımcısı Denis Manturov yaptığı açıklamada, "Rusya, uzay istasyonundan drone fırlatma teknolojisini patentledi. Bu teknoloji, Rus Yörünge Servis İstasyonu'dan tatbik edilecek" cümlesini kaydetti.
2030 yılına kadar modül modül planlı bir şekilde kendi uzay istasyonuna geçişinin sağlanması gerektiğini ifade eden Manturov, "Bu istasyon, kendi bakımını yapan robotlarla donatılmış dünyanın ilk drone platformu olacak. Bu, Rusya Federasyonu'nun patentli bir çözümüdür” cümlesinin altını çizdi.
'2030 yılına kadar Rus uydularının sayısının artırılması planlanıyor'
Manturov açıklamasında, "Rusya'nın uzay alanındaki ulusal projesi kapsamında, Rus uydularının sayısının artırılması ve 2030 yılına kadar ülkenin tamamının istikrarlı iletişim kanallarıyla kapsanması planlanıyor" dedi.
Konuşmasını sürdüren Manturov, şu cümleleri kaydetti:
Yer yakın, jeostasyonel ve yüksek eliptik yörüngelerde bulunan iletişim cihazlarının sayısını artırmaya devam edeceğiz. Böylelikle 2030 yılına kadar, Arktik dahil olmak üzere ülkenin tamamını istikrarlı iletişim kanallarıyla kapsama altına almayı hedefliyoruz.