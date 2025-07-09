https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bakan-yerlikaya-feto-elebasinin-olumunden-sonra-da-hain-yapinin-pesini-birakmayacagiz-1097751793.html

Bakan Yerlikaya: FETÖ elebaşının ölümünden sonra da hain yapının peşini bırakmayacağız

Bakan Yerlikaya: FETÖ elebaşının ölümünden sonra da hain yapının peşini bırakmayacağız

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen 'Zaferin Adı Türkiye' programında konuştu. Yerlikaya, FETÖ... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T17:39+0300

2025-07-09T17:39+0300

2025-07-09T17:39+0300

türki̇ye

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fetö

15 temmuz

15 temmuz darbe girişimi

15 temmuz şehitler köprüsü

15 temmuz anmaları

darbe

askeri darbe

darbe girişimi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen 'Zaferin Adı Türkiye' programa katıldı.Törende konuşan Bakan Yerlikaya, ''15 Temmuz hain darbe teşebbüsü, tarihimize, bağımsızlığımıza, milli irademize vurulmak istenen bir zincirdi. Hainlerin, vesayetçilerin kurduğu kirli pusuydu ama milletimizin yüreği, cesareti bu pusuyu hainlerin başlarına yıktı. O gece aziz milletimiz tankların karşısında göğsünü gerdi, namlunun ucuna alnını dayadı, ölümü göze aldı ama esarete boyun eğmedi çünkü bu millet şehadeti nimet, esareti zillet olarak gördü. O karanlık gecede milletimiz siper oldu, vatanına sahip çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız halkımızı meydanlara davet etti ve bu davet bir milletin kıyamıydı. O davete icabet eden her bir kardeşimiz hamdolsun tarihin akışını değiştirdi" dedi.Bakan Yerlikaya ''FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain yapının peşini bırakmadık bırakmayacağız. Bu kabine dönemimizde FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla 17 bin 684 şahsı gözaltına aldık; bu şahıslardan 3 bin 185'i tutuklandı, 3 bin 842'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu ülkenin birliğine, dirliğine, kardeşliğine halel getirmeye çalışan bütün hainler şunu bilsin ki, bu vatanın fedaileri sadece askeri, polisi, jandarması değildir, bu vatanın fedaileri 86 milyonun yüreğidir çünkü biz o zelil gecede aziz milletimizle vatan için direnmenin, hürriyet için candan geçmenin ne demek olduğunu bütün dünyaya gösterdik'' şeklinde konuştu.Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askere rahmet dileyen Bakan Yerlikaya, ''Dünyanın hiçbir yerinde gözünden sakındığı kınalı kuzularını dualarla cepheye gönderen, şehidine sarılıp, 'Vatan sağ olsun' diyen ana babalar bulamazsınız. Asırlar geçse de nesilden nesle aktarılan şuur, işte budur'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/icisleri-bakani-yerlikaya-terorsuz-turkiye-barisa-ve-kardeslige-olan-inancin-zaferidir-1096159751.html

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