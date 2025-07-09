https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bm-ermeni-apostolik-kilisesi-ile-ilgili-durumun-cozume-kavusturulmasini-umuyoruz-1097727713.html
BM: Ermeni Apostolik Kilisesi ile ilgili durumun çözüme kavuşturulmasını umuyoruz
BM: Ermeni Apostolik Kilisesi ile ilgili durumun çözüme kavuşturulmasını umuyoruz
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Ermeni Apostolik Kilisesi etrafındaki durumun yasal süreç çerçevesinde çözüme kavuşturulmasını... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T10:41+0300
2025-07-09T10:41+0300
2025-07-09T10:37+0300
dünya
birleşmiş milletler (bm)
bm
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
stephane dujarric
ermenistan
nikol paşinyan
kilise
baskı
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, dünkü basın brifingi sırasında, Ermenistan’da dini liderlerin tutuklanması ve Ermeni Apostolik Kilisesi’ne yönelik baskı ile ilgili bir soru üzerine, “Durumun yasal süreç içerisinde çözüme kavuşturulmasını umuyoruz” dedi.Dujarric, BM Genel Sekreterlik ofisinin olup bitenlerden haberdar olduğunu da kaydetti.Ermenistan'da hükümet ile kilise arasında artan gerilimErmenistan Hükümeti ile Kilise arasındaki ilişkiler, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Mayıs sonlarında Facebook hesabından Ermeni Apostolik Kilisesi'ne yönelik hakaretvari paylaşımlar yapmasının ardından gerilmişti. Kilisenin yanında yer alan iş insanı ve hayırsever Samvel Karapetyan tutuklanmış, olay dünyada diaspora temsilcileri tarafından geniş çaplı bir öfkeye neden olmuştu.Karapetyan’ın tutuklanmasının ardından aralarında Paşinyan'ın siyasi muhalifi Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da olduğu 15 kişi daha ‘iktidarı ele geçirme girişimi’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.Son olarak Ermeni Apostolik Kilisesi Başpiskoposu Mikael Acapahyan da ‘hükümeti devirme çağrısı’ yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmş ve ardından tutuklanmştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/kursk-valisi-hinsteyn-ukrayna-ordusunun-saldirisinda-yaralananlarin-durumunu-anlatti-1097724137.html
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birleşmiş milletler (bm), bm, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, stephane dujarric, ermenistan, nikol paşinyan, kilise, baskı
birleşmiş milletler (bm), bm, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, stephane dujarric, ermenistan, nikol paşinyan, kilise, baskı
BM: Ermeni Apostolik Kilisesi ile ilgili durumun çözüme kavuşturulmasını umuyoruz
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Ermeni Apostolik Kilisesi etrafındaki durumun yasal süreç çerçevesinde çözüme kavuşturulmasını umduklarını belirtti.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, dünkü basın brifingi sırasında, Ermenistan’da dini liderlerin tutuklanması ve Ermeni Apostolik Kilisesi’ne yönelik baskı ile ilgili bir soru üzerine, “Durumun yasal süreç içerisinde çözüme kavuşturulmasını umuyoruz” dedi.
Dujarric, BM Genel Sekreterlik ofisinin olup bitenlerden haberdar olduğunu da kaydetti.
Ermenistan'da hükümet ile kilise arasında artan gerilim
Ermenistan Hükümeti ile Kilise arasındaki ilişkiler, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Mayıs sonlarında Facebook hesabından Ermeni Apostolik Kilisesi'ne yönelik hakaretvari paylaşımlar yapmasının ardından gerilmişti. Kilisenin yanında yer alan iş insanı ve hayırsever Samvel Karapetyan tutuklanmış, olay dünyada diaspora temsilcileri tarafından geniş çaplı bir öfkeye neden olmuştu.
Karapetyan’ın tutuklanmasının ardından aralarında Paşinyan'ın siyasi muhalifi Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da olduğu 15 kişi daha ‘iktidarı ele geçirme girişimi’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Son olarak Ermeni Apostolik Kilisesi Başpiskoposu Mikael Acapahyan da ‘hükümeti devirme çağrısı’ yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmş ve ardından tutuklanmştı.