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BM: Ermeni Apostolik Kilisesi ile ilgili durumun çözüme kavuşturulmasını umuyoruz
BM: Ermeni Apostolik Kilisesi ile ilgili durumun çözüme kavuşturulmasını umuyoruz
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Ermeni Apostolik Kilisesi etrafındaki durumun yasal süreç çerçevesinde çözüme kavuşturulmasını... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
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birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
stephane dujarric
ermenistan
nikol paşinyan
kilise
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, dünkü basın brifingi sırasında, Ermenistan’da dini liderlerin tutuklanması ve Ermeni Apostolik Kilisesi’ne yönelik baskı ile ilgili bir soru üzerine, “Durumun yasal süreç içerisinde çözüme kavuşturulmasını umuyoruz” dedi.Dujarric, BM Genel Sekreterlik ofisinin olup bitenlerden haberdar olduğunu da kaydetti.Ermenistan'da hükümet ile kilise arasında artan gerilimErmenistan Hükümeti ile Kilise arasındaki ilişkiler, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Mayıs sonlarında Facebook hesabından Ermeni Apostolik Kilisesi'ne yönelik hakaretvari paylaşımlar yapmasının ardından gerilmişti. Kilisenin yanında yer alan iş insanı ve hayırsever Samvel Karapetyan tutuklanmış, olay dünyada diaspora temsilcileri tarafından geniş çaplı bir öfkeye neden olmuştu.Karapetyan’ın tutuklanmasının ardından aralarında Paşinyan'ın siyasi muhalifi Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da olduğu 15 kişi daha ‘iktidarı ele geçirme girişimi’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.Son olarak Ermeni Apostolik Kilisesi Başpiskoposu Mikael Acapahyan da ‘hükümeti devirme çağrısı’ yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmş ve ardından tutuklanmştı.
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birleşmiş milletler (bm), bm, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, stephane dujarric, ermenistan, nikol paşinyan, kilise, baskı
birleşmiş milletler (bm), bm, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, stephane dujarric, ermenistan, nikol paşinyan, kilise, baskı

BM: Ermeni Apostolik Kilisesi ile ilgili durumun çözüme kavuşturulmasını umuyoruz

10:41 09.07.2025
© AABirleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric,
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© AA
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Ermeni Apostolik Kilisesi etrafındaki durumun yasal süreç çerçevesinde çözüme kavuşturulmasını umduklarını belirtti.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, dünkü basın brifingi sırasında, Ermenistan’da dini liderlerin tutuklanması ve Ermeni Apostolik Kilisesi’ne yönelik baskı ile ilgili bir soru üzerine, “Durumun yasal süreç içerisinde çözüme kavuşturulmasını umuyoruz” dedi.
Dujarric, BM Genel Sekreterlik ofisinin olup bitenlerden haberdar olduğunu da kaydetti.

Ermenistan'da hükümet ile kilise arasında artan gerilim

Ermenistan Hükümeti ile Kilise arasındaki ilişkiler, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Mayıs sonlarında Facebook hesabından Ermeni Apostolik Kilisesi'ne yönelik hakaretvari paylaşımlar yapmasının ardından gerilmişti. Kilisenin yanında yer alan iş insanı ve hayırsever Samvel Karapetyan tutuklanmış, olay dünyada diaspora temsilcileri tarafından geniş çaplı bir öfkeye neden olmuştu.
Karapetyan’ın tutuklanmasının ardından aralarında Paşinyan'ın siyasi muhalifi Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da olduğu 15 kişi daha ‘iktidarı ele geçirme girişimi’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Son olarak Ermeni Apostolik Kilisesi Başpiskoposu Mikael Acapahyan da ‘hükümeti devirme çağrısı’ yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmş ve ardından tutuklanmştı.
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