https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/cumhurbaskani-erdogan-bugun-atilan-adimin-hayirlara-vesile-olmasini-diliyorum-1097819160.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün atılan adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün atılan adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın silah bırakması hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörsüz bir Türkiye hedefine ulaşma yolunda... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T17:07+0300

2025-07-11T17:07+0300

2025-07-11T17:41+0300

türki̇ye

recep tayyip erdoğan

pkk

ypg/pkk

pkk/kck

pkk/ypg

pkk fesih kararı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın silah bırakması hakkında ilk açıklamasını yaptı.Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/cumhurbaskani-erdogan-ile-bahceli-telefonda-gorustu-1097817624.html

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/ypg, pkk fesih kararı