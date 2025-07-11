https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/cumhurbaskani-erdogan-bugun-atilan-adimin-hayirlara-vesile-olmasini-diliyorum-1097819160.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün atılan adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün atılan adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın silah bırakması hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörsüz bir Türkiye hedefine ulaşma yolunda... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T17:07+0300
2025-07-11T17:07+0300
2025-07-11T17:41+0300
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ypg/pkk
pkk/kck
pkk/ypg
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın silah bırakması hakkında ilk açıklamasını yaptı.Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/cumhurbaskani-erdogan-ile-bahceli-telefonda-gorustu-1097817624.html
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recep tayyip erdoğan, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/ypg, pkk fesih kararı
recep tayyip erdoğan, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/ypg, pkk fesih kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün atılan adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum
17:07 11.07.2025 (güncellendi: 17:41 11.07.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın silah bırakması hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörsüz bir Türkiye hedefine ulaşma yolunda bugün önemli bir adım atıldığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın silah bırakması hakkında ilk açıklamasını yaptı.
Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin'' açıklamasında bulundu.