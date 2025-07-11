Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/cumhurbaskani-erdogan-bugun-atilan-adimin-hayirlara-vesile-olmasini-diliyorum-1097819160.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün atılan adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün atılan adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın silah bırakması hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörsüz bir Türkiye hedefine ulaşma yolunda... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T17:07+0300
2025-07-11T17:41+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
pkk
ypg/pkk
pkk/kck
pkk/ypg
pkk fesih kararı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097570628_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_044da052185de485e95471e2cbd13082.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın silah bırakması hakkında ilk açıklamasını yaptı.Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/cumhurbaskani-erdogan-ile-bahceli-telefonda-gorustu-1097817624.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097570628_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_0e2355b882d053a921487b7559671de3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/ypg, pkk fesih kararı
recep tayyip erdoğan, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/ypg, pkk fesih kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün atılan adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum

17:07 11.07.2025 (güncellendi: 17:41 11.07.2025)
© TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© TCCB / Mustafa Kamacı
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın silah bırakması hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörsüz bir Türkiye hedefine ulaşma yolunda bugün önemli bir adım atıldığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın silah bırakması hakkında ilk açıklamasını yaptı.
Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin'' açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli telefonda görüştü
16:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала