https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/dem-partili-ahmet-turkun-yurt-disi-cikis-yasagi-kaldirildi-1097827209.html
DEM Partili Ahmet Türk'ün yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı
DEM Partili Ahmet Türk'ün yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Kobani Davası’nda 10 yıl hapis cezası alan DEM Partili Ahmet Türk’ün yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı. Yasağın, Ahmet Türk’ün Irak’a gidebilmesi için 4 Temmuz... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T22:34+0300
2025-07-11T22:34+0300
2025-07-11T22:34+0300
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Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yurt dışı çıkış yasağı, yargı kararıyla kaldırıldı.Kobani Davası kapsamında 10 yıl hapis cezasına çarptırılan DEM Parti İmralı heyeti üyesi ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk'ün edindiği bilgilere göre, Türk'ün yurt dışına çıkamama kararı 4 Temmuz 2025 tarihinde yargı kararıyla geçici olarak iptal edildi. Söz konusu kararın, Türk'ün Irak’a gerçekleştirmeyi planladığı bir ziyaret kapsamında alındığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/cumhurbaskani-erdogan-bugun-atilan-adimin-hayirlara-vesile-olmasini-diliyorum-1097819160.html
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türkiye, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti i̇mralı heyeti, dem parti, irak, kuzey irak, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, pkk/ypg, pkk fesih kararı
DEM Partili Ahmet Türk'ün yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı
Kobani Davası’nda 10 yıl hapis cezası alan DEM Partili Ahmet Türk’ün yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı. Yasağın, Ahmet Türk’ün Irak’a gidebilmesi için 4 Temmuz 2025 tarihinde sona erdiği bildirildi.
Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yurt dışı çıkış yasağı, yargı kararıyla kaldırıldı.
Kobani Davası kapsamında 10 yıl hapis cezasına çarptırılan DEM Parti İmralı heyeti üyesi ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk'ün edindiği bilgilere göre, Türk'ün yurt dışına çıkamama kararı 4 Temmuz 2025 tarihinde yargı kararıyla geçici olarak iptal edildi.
Söz konusu kararın, Türk'ün Irak’a gerçekleştirmeyi planladığı bir ziyaret kapsamında alındığı öğrenildi.