https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/dem-partili-ahmet-turkun-yurt-disi-cikis-yasagi-kaldirildi-1097827209.html

DEM Partili Ahmet Türk'ün yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı

DEM Partili Ahmet Türk'ün yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Kobani Davası’nda 10 yıl hapis cezası alan DEM Partili Ahmet Türk’ün yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı. Yasağın, Ahmet Türk’ün Irak’a gidebilmesi için 4 Temmuz... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T22:34+0300

2025-07-11T22:34+0300

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Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yurt dışı çıkış yasağı, yargı kararıyla kaldırıldı.Kobani Davası kapsamında 10 yıl hapis cezasına çarptırılan DEM Parti İmralı heyeti üyesi ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk'ün edindiği bilgilere göre, Türk'ün yurt dışına çıkamama kararı 4 Temmuz 2025 tarihinde yargı kararıyla geçici olarak iptal edildi. Söz konusu kararın, Türk'ün Irak’a gerçekleştirmeyi planladığı bir ziyaret kapsamında alındığı öğrenildi.

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