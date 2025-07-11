https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/cumhurbaskani-erdogan-ile-bahceli-telefonda-gorustu-1097817624.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü. Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülkenin birlik, beraberliğine katkı vererek... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T16:03+0300

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türki̇ye

devlet bahçeli

recep tayyip erdoğan

pkk

mhp

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesinden duyduğu memnuniyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü.Bahçeli, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Terörsüz Türkiye" hedefleri doğrultusunda terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülkenin birlik ve beraberliğine katkı verecek şekilde devam edeceği vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/ilk-pkkli-grubun-silah-birakmasi-sonrasi-bahceliden-aciklama-dem-parti-kardesligin-safinda-yerini-1097807286.html

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