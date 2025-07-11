https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/cumhurbaskani-erdogan-ile-bahceli-telefonda-gorustu-1097817624.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü. Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülkenin birlik, beraberliğine katkı vererek... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T16:03+0300
2025-07-11T16:03+0300
2025-07-11T16:18+0300
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesinden duyduğu memnuniyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü.Bahçeli, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Terörsüz Türkiye" hedefleri doğrultusunda terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülkenin birlik ve beraberliğine katkı verecek şekilde devam edeceği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/ilk-pkkli-grubun-silah-birakmasi-sonrasi-bahceliden-aciklama-dem-parti-kardesligin-safinda-yerini-1097807286.html
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devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, pkk, mhp
devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, pkk, mhp
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli telefonda görüştü
16:03 11.07.2025 (güncellendi: 16:18 11.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü. Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülkenin birlik, beraberliğine katkı vererek devam edeceği vurgulandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesinden duyduğu memnuniyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü.
Bahçeli, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Terörsüz Türkiye" hedefleri doğrultusunda terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülkenin birlik ve beraberliğine katkı verecek şekilde devam edeceği vurgulandı.