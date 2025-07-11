https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/bulent-ersoy-taktigi-15-milyonluk-cantasiyla-gundem-oldu-1097813620.html

Bülent Ersoy, taktığı 1.5 milyonluk çantasıyla gündem oldu

Bülent Ersoy, taktığı 1.5 milyonluk çantasıyla gündem oldu

Sputnik Türkiye

İzmir'de bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un taşıdığı 1.5 milyonluk çanta gündem oldu. 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T14:04+0300

2025-07-11T14:04+0300

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yaşam

bülent ersoy

çanta

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Pahalı takıları ve kıyafetleriyle gündem olan Diva lakaplı ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un bu kez de İzmir'de taktığı çanta dikkatlerden kaçmadı. Ersoy'un çantasının değerinin 1.5 milyon lira olduğu belirtildi. Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, İzmir'de bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tekerlekli sandalye kullanan Ersoy'un taktığı çanta ise dikkat çekti. Posta'nın haberine göre, ünlü bir markanın tasarım çantasını takan Ersoy'un çantasının fiyatının 1.5 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Bu sırada kendisine yoğun ilgi gösteren hayranlarıyla sohbet eden Ersoy, bir hayranının bebeğini görünce sevdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bulent-ersoy-kiyafetini-elestirenlere-rihannali-yanit-verdi-vizyonsuz-kiskanc-bir-avuc-insan-1091394773.html

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bülent ersoy, çanta