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Bülent Ersoy, taktığı 1.5 milyonluk çantasıyla gündem oldu
Bülent Ersoy, taktığı 1.5 milyonluk çantasıyla gündem oldu
Sputnik Türkiye
İzmir'de bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un taşıdığı 1.5 milyonluk çanta gündem oldu. 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T14:04+0300
2025-07-11T14:04+0300
yaşam
bülent ersoy
çanta
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Pahalı takıları ve kıyafetleriyle gündem olan Diva lakaplı ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un bu kez de İzmir'de taktığı çanta dikkatlerden kaçmadı. Ersoy'un çantasının değerinin 1.5 milyon lira olduğu belirtildi. Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, İzmir'de bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tekerlekli sandalye kullanan Ersoy'un taktığı çanta ise dikkat çekti. Posta'nın haberine göre, ünlü bir markanın tasarım çantasını takan Ersoy'un çantasının fiyatının 1.5 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Bu sırada kendisine yoğun ilgi gösteren hayranlarıyla sohbet eden Ersoy, bir hayranının bebeğini görünce sevdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bulent-ersoy-kiyafetini-elestirenlere-rihannali-yanit-verdi-vizyonsuz-kiskanc-bir-avuc-insan-1091394773.html
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bülent ersoy, çanta
bülent ersoy, çanta

Bülent Ersoy, taktığı 1.5 milyonluk çantasıyla gündem oldu

14:04 11.07.2025
© DHABülent Ersoy
Bülent Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© DHA
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İzmir'de bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un taşıdığı 1.5 milyonluk çanta gündem oldu.
Pahalı takıları ve kıyafetleriyle gündem olan Diva lakaplı ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un bu kez de İzmir'de taktığı çanta dikkatlerden kaçmadı. Ersoy'un çantasının değerinin 1.5 milyon lira olduğu belirtildi.
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, İzmir'de bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tekerlekli sandalye kullanan Ersoy'un taktığı çanta ise dikkat çekti. Posta'nın haberine göre, ünlü bir markanın tasarım çantasını takan Ersoy'un çantasının fiyatının 1.5 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Bu sırada kendisine yoğun ilgi gösteren hayranlarıyla sohbet eden Ersoy, bir hayranının bebeğini görünce sevdi.
Bülent Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
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