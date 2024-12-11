https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bulent-ersoy-kiyafetini-elestirenlere-rihannali-yanit-verdi-vizyonsuz-kiskanc-bir-avuc-insan-1091394773.html

Bülent Ersoy, kıyafetini eleştirenlere Rihanna'lı yanıt verdi: 'Vizyonsuz kıskanç bir avuç insan'

Bülent Ersoy, kıyafetini eleştirenlere Rihanna'lı yanıt verdi: 'Vizyonsuz kıskanç bir avuç insan'

Sputnik Türkiye

Katıldığı bir ödül töreninde giydiği kıyafetle eleştirilerin odağına oturan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, ünlü şarkıcı Rihanna'nın da bu modeli giydiğini... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

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Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, bir ödül töreninde giydiği ve sosyal medyada çok eleştirilen kıyafetiyle ilgili konuştu. Ersoy, Shrek filmindeki Fiona karakterine benzetildiği kıyafetinin ünlü şarkıcı Rihanna'nın da giydiğini belirtirken, "Sefam olsun, düşmanlarım çatır çatır çatlasınlar… Ayrıca kaldı ki şunu herkes çok iyi bilsin ki ben çuval da giysem, yine Bülent Ersoyum. Benim ruhumda her zaman marjinallik yatar, ben hiçbir zaman sıradan olmadım ve olmam da ve bu sonsuza dek de böylece devam edecek ve siz vizyonsuz kıskanç bir avuç insanlarda beni sonsuza dek böyle kıskanacak ve konuşmaya devam edeceksiniz" dedi.Kraliçeler gibi yaşıyorumBir çok ünlünün katıldığı ödül töreninde giydiği yeşil kıyafetle ünlü sanatçı Bülent Ersoy gecenin en çok konuşulan ismi olmuştu. Sosyal medyada da eleştirilen Ersoy, sosyal medyasından bu 'eleştirilere' yanıt verdi. Ersoy, o kıyafetin aynısını dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın da giydiğini belirtirken şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle taltif takdir ve yüce teveccühleriyle nacizane bendenize beğenilerini sunan hatta ve hatta daha önemlisi sağlığımla ilgili olarak acaba, 'Bülent Ersoy hasta mı?' diye merak edip beni ben gibi düşünüp üzülen kişilere kocaman bir teşekkür borçluyum. Beni hiç merak etmeyiniz… Son derece sağlıklı, huzurlu, mutlu bana bahşedilen dünya nimetlerinden istifade ederek yaşam sevincim şöhretim ve servetimle kraliçeler gibi yaşıyorum efendim. Ödül töreninde sadece sahneye ulaşmak için bana çok fazla yol yürüttükleri ve de birazda heyecanım dolayısı ile sesim titremiş olabilir, ama patlamaya hazır bomba gibiyim maşallah. Öyle olmasam zaten işlerden işlere koşuşturamaz ve sahnelerimde 3 saat insanların beğenilerine mazhar olamazdım. Şimdi gelelim hadsizlik yaparak beni yorumları ile üzebileceklerini zanneden vizyonsuz kıskanç bir avuç insana karşı söyleyecek olduğum sözlere!Sefam olsun düşmanlarım çatır çatır çatlasın

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/bulent-ersoy-vasiyetini-yineledi-ben-hayatimda-bir-kere-dondum-bir-daha-donmem-1089546624.html

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