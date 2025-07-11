https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/bugun-sicak-yarin-daha-da-sicak-olacak-valilik-saat-vererek-uyarida-bulundu-1097816997.html

Bugün sıcak, yarın daha da sıcak olacak: Valilik saat vererek uyarıda bulundu

Bugün sıcak, yarın daha da sıcak olacak: Valilik saat vererek uyarıda bulundu

Sputnik Türkiye

Ankara Valiliği, il genelinde hava sıcaklıklarının 38 dereceye kadar çıkacağını bildirdi. 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T15:49+0300

2025-07-11T15:49+0300

2025-07-11T15:49+0300

yaşam

sıcak hava

ankara valiliği

ankara hava durumu

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Ankara Valiliği'nden sıcaklık uyarısı geldi.Valilikten yapılan açıklamada "İl genelinde 15 Temmuz 2025 tarihine kadar beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının 38 (°C) civarında olacağı tahmin edilmektedir." denildi.Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların dikkatli olmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, vatandaşların tedbirli olması istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/meteoroloji-saat-verdi-kuzey-ruzgarlari-sicakligi-dusuruyor-10dan-fazla-kentte-yagis-bekleniyor-1097760183.html

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ankara hava durumu, ankara, ankara hava sıcaklığı