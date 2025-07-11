https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/bugun-sicak-yarin-daha-da-sicak-olacak-valilik-saat-vererek-uyarida-bulundu-1097816997.html
Bugün sıcak, yarın daha da sıcak olacak: Valilik saat vererek uyarıda bulundu
Bugün sıcak, yarın daha da sıcak olacak: Valilik saat vererek uyarıda bulundu
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Ankara Valiliği, il genelinde hava sıcaklıklarının 38 dereceye kadar çıkacağını bildirdi. 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T15:49+0300
2025-07-11T15:49+0300
2025-07-11T15:49+0300
yaşam
sıcak hava
ankara valiliği
ankara hava durumu
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Ankara Valiliği'nden sıcaklık uyarısı geldi.Valilikten yapılan açıklamada "İl genelinde 15 Temmuz 2025 tarihine kadar beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının 38 (°C) civarında olacağı tahmin edilmektedir." denildi.Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların dikkatli olmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, vatandaşların tedbirli olması istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/meteoroloji-saat-verdi-kuzey-ruzgarlari-sicakligi-dusuruyor-10dan-fazla-kentte-yagis-bekleniyor-1097760183.html
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ankara hava durumu, ankara, ankara hava sıcaklığı
ankara hava durumu, ankara, ankara hava sıcaklığı
Bugün sıcak, yarın daha da sıcak olacak: Valilik saat vererek uyarıda bulundu
Ankara Valiliği, il genelinde hava sıcaklıklarının 38 dereceye kadar çıkacağını bildirdi.
Ankara Valiliği'nden sıcaklık uyarısı geldi.
Valilikten yapılan açıklamada "İl genelinde 15 Temmuz 2025 tarihine kadar beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının 38 (°C) civarında olacağı tahmin edilmektedir." denildi.
Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların dikkatli olmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Vatandaşlarımızın, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."
Açıklamada, vatandaşların tedbirli olması istendi.