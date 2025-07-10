https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/meteoroloji-saat-verdi-kuzey-ruzgarlari-sicakligi-dusuruyor-10dan-fazla-kentte-yagis-bekleniyor-1097760183.html

Meteoroloji saat verdi: Kuzey rüzgarları sıcaklığı düşürüyor, 10'dan fazla kentte yağış bekleniyor

Meteoroloji saat verdi: Kuzey rüzgarları sıcaklığı düşürüyor, 10'dan fazla kentte yağış bekleniyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji 10 Temmuz Perşembe hava durumu tahminini yayımladı. Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Van, Ardahan, Kars ve Artvin dahil 10'dan fazla kentte sağanak yağış bekleniyor.

2025-07-10T06:41+0300

2025-07-10T06:41+0300

2025-07-10T06:41+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Temmuz Perşembe günü hava tahminlerine göre Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu, Artvin, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Kuzeybatı kesimlerde hava sıcaklığı düşerken sıcaklık, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.Beykoz'da denize girmek yasaklandıRüzgarın, sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Beykoz Kaymakamlığı, dalga yüksekliği nedeniyle bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu.MARMARABalıkesir - 32°CEdirne - 33°Cİstanbul - 28°CKırklareli - 31°CEGEAfyonkarahisar - 35°CDenizli - 40°Cİzmir - 34°CManisa - 38°CAKDENİZAdana - 35°CAntalya - 31°CHatay - 32°CIsparta - 36°CİÇ ANADOLUAnkara - 38°CÇankırı - 39°CEskişehir - 32°CKonya - 38°CBATI KARADENİZBolu - 29°CDüzce - 27°CSinop - 32°CZonguldak - 25°CORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya - 39°CArtvin - 33°CSamsun - 30°CTrabzon - 28°CDOĞU ANADOLUErzurum - 29°CKars - 26°CMalatya - 38°CVan - 27°CGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır - 42°CGaziantep - 40°CMardin - 37°CSiirt - 39°C

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