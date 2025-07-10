Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/meteoroloji-saat-verdi-kuzey-ruzgarlari-sicakligi-dusuruyor-10dan-fazla-kentte-yagis-bekleniyor-1097760183.html
Meteoroloji saat verdi: Kuzey rüzgarları sıcaklığı düşürüyor, 10'dan fazla kentte yağış bekleniyor
Meteoroloji saat verdi: Kuzey rüzgarları sıcaklığı düşürüyor, 10'dan fazla kentte yağış bekleniyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji 10 Temmuz Perşembe hava durumu tahminini yayımladı. Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Van, Ardahan, Kars ve Artvin dahil 10'dan fazla kentte sağanak yağış bekleniyor.
2025-07-10T06:41+0300
2025-07-10T06:41+0300
yaşam
hava durumu
hava durumu
istanbul hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
rüzgar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/11/1067163155_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_045ab29bd3c57012a152992f24eedbab.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Temmuz Perşembe günü hava tahminlerine göre Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu, Artvin, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Kuzeybatı kesimlerde hava sıcaklığı düşerken sıcaklık, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.Beykoz'da denize girmek yasaklandıRüzgarın, sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Beykoz Kaymakamlığı, dalga yüksekliği nedeniyle bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu.MARMARABalıkesir - 32°CEdirne - 33°Cİstanbul - 28°CKırklareli - 31°CEGEAfyonkarahisar - 35°CDenizli - 40°Cİzmir - 34°CManisa - 38°CAKDENİZAdana - 35°CAntalya - 31°CHatay - 32°CIsparta - 36°CİÇ ANADOLUAnkara - 38°CÇankırı - 39°CEskişehir - 32°CKonya - 38°CBATI KARADENİZBolu - 29°CDüzce - 27°CSinop - 32°CZonguldak - 25°CORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya - 39°CArtvin - 33°CSamsun - 30°CTrabzon - 28°CDOĞU ANADOLUErzurum - 29°CKars - 26°CMalatya - 38°CVan - 27°CGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır - 42°CGaziantep - 40°CMardin - 37°CSiirt - 39°C
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/bu-dolunay-neredeyse-19-yilda-bir-ay-yanilsamasi-cok-daha-belirgin-olacak-1097759645.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/11/1067163155_163:0:811:486_1920x0_80_0_0_1b9a664542ff564e57597eaa0db1db3b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
10 temmuz hava durumu, meteoroloji yağış uyarısı, beykoz deniz yasağı, i̇stanbul hava durumu, sağanak yağış beklenen iller, hava sıcaklığı düşüyor, rüzgar uyarısı, marmara kuzey rüzgarı
10 temmuz hava durumu, meteoroloji yağış uyarısı, beykoz deniz yasağı, i̇stanbul hava durumu, sağanak yağış beklenen iller, hava sıcaklığı düşüyor, rüzgar uyarısı, marmara kuzey rüzgarı

Meteoroloji saat verdi: Kuzey rüzgarları sıcaklığı düşürüyor, 10'dan fazla kentte yağış bekleniyor

06:41 10.07.2025
© AARüzgar
Rüzgar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© AA
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü daha durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı kuzeybatı bölgelerinde düştü. Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile Van, Artvin, Trabzon ve Rize'de öğle saatlerinden itibaren yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Temmuz Perşembe günü hava tahminlerine göre Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu, Artvin, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kuzeybatı kesimlerde hava sıcaklığı düşerken sıcaklık, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Beykoz'da denize girmek yasaklandı

Rüzgarın, sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Beykoz Kaymakamlığı, dalga yüksekliği nedeniyle bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

MARMARA

Balıkesir - 32°C
Edirne - 33°C
İstanbul - 28°C
Kırklareli - 31°C

EGE

Afyonkarahisar - 35°C
Denizli - 40°C
İzmir - 34°C
Manisa - 38°C

AKDENİZ

Adana - 35°C
Antalya - 31°C
Hatay - 32°C
Isparta - 36°C

İÇ ANADOLU

Ankara - 38°C
Çankırı - 39°C
Eskişehir - 32°C
Konya - 38°C

BATI KARADENİZ

Bolu - 29°C
Düzce - 27°C
Sinop - 32°C
Zonguldak - 25°C

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya - 39°C
Artvin - 33°C
Samsun - 30°C
Trabzon - 28°C

DOĞU ANADOLU

Erzurum - 29°C
Kars - 26°C
Malatya - 38°C
Van - 27°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır - 42°C
Gaziantep - 40°C
Mardin - 37°C
Siirt - 39°C
Başkentte akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, kırlangıçlar ile güzel görüntü oluşturdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
YAŞAM
Bu dolunay neredeyse 19 yılda bir: 'Ay Yanılsaması' çok daha belirgin olacak
04:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала