https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/meteoroloji-saat-verdi-kuzey-ruzgarlari-sicakligi-dusuruyor-10dan-fazla-kentte-yagis-bekleniyor-1097760183.html
Meteoroloji saat verdi: Kuzey rüzgarları sıcaklığı düşürüyor, 10'dan fazla kentte yağış bekleniyor
Meteoroloji saat verdi: Kuzey rüzgarları sıcaklığı düşürüyor, 10'dan fazla kentte yağış bekleniyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji 10 Temmuz Perşembe hava durumu tahminini yayımladı. Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Van, Ardahan, Kars ve Artvin dahil 10'dan fazla kentte sağanak yağış bekleniyor.
2025-07-10T06:41+0300
2025-07-10T06:41+0300
2025-07-10T06:41+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Temmuz Perşembe günü hava tahminlerine göre Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu, Artvin, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Kuzeybatı kesimlerde hava sıcaklığı düşerken sıcaklık, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.Beykoz'da denize girmek yasaklandıRüzgarın, sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Beykoz Kaymakamlığı, dalga yüksekliği nedeniyle bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu.MARMARABalıkesir - 32°CEdirne - 33°Cİstanbul - 28°CKırklareli - 31°CEGEAfyonkarahisar - 35°CDenizli - 40°Cİzmir - 34°CManisa - 38°CAKDENİZAdana - 35°CAntalya - 31°CHatay - 32°CIsparta - 36°CİÇ ANADOLUAnkara - 38°CÇankırı - 39°CEskişehir - 32°CKonya - 38°CBATI KARADENİZBolu - 29°CDüzce - 27°CSinop - 32°CZonguldak - 25°CORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya - 39°CArtvin - 33°CSamsun - 30°CTrabzon - 28°CDOĞU ANADOLUErzurum - 29°CKars - 26°CMalatya - 38°CVan - 27°CGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır - 42°CGaziantep - 40°CMardin - 37°CSiirt - 39°C
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10 temmuz hava durumu, meteoroloji yağış uyarısı, beykoz deniz yasağı, i̇stanbul hava durumu, sağanak yağış beklenen iller, hava sıcaklığı düşüyor, rüzgar uyarısı, marmara kuzey rüzgarı
10 temmuz hava durumu, meteoroloji yağış uyarısı, beykoz deniz yasağı, i̇stanbul hava durumu, sağanak yağış beklenen iller, hava sıcaklığı düşüyor, rüzgar uyarısı, marmara kuzey rüzgarı
Meteoroloji saat verdi: Kuzey rüzgarları sıcaklığı düşürüyor, 10'dan fazla kentte yağış bekleniyor
Meteoroloji'nin bugünkü daha durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı kuzeybatı bölgelerinde düştü. Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile Van, Artvin, Trabzon ve Rize'de öğle saatlerinden itibaren yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Temmuz Perşembe günü hava tahminlerine göre Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu, Artvin, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kuzeybatı kesimlerde hava sıcaklığı düşerken sıcaklık, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Beykoz'da denize girmek yasaklandı
Rüzgarın, sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Beykoz Kaymakamlığı, dalga yüksekliği nedeniyle bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
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