https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bitcoin-tarihinde-ilk-kez-neredeyse-112000-dolara-ulasti-1097756666.html

Bitcoin tarihinde ilk kez neredeyse 112.000 dolara ulaştı

Bitcoin tarihinde ilk kez neredeyse 112.000 dolara ulaştı

Sputnik Türkiye

Bitcoin tarihinde bir rekora imza atarak ilk kez neredeyse 112.000 dolara ulaştı. KBitcoin, kripto para borsası Binance'de 111.698 dolardan işlem gördü. 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T23:36+0300

2025-07-09T23:36+0300

2025-07-09T23:40+0300

ekonomi̇

çarşamba

coinmarketcap

bitcoin

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İşlem verilerine göre Bitcoin fiyatı 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü neredeyse yüzde 3 artarak ilk kez 112.000 dolara ulaştı. 20'den fazla borsanın ortalama fiyatını hesaplayan CoinMarketCap portalına göre Bitcoin fiyatı yüzde 2.72 artarak ortalama 111.732,61 dolara yükseldi.İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'de Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.7 artarak 19: 57 GMT itibarıyla 111.698 dolardan işlem gördü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bir-alkol-grubuna-daha-zam-geldi-yeni-fiyatlar-aciklandi-1097746089.html

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