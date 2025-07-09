Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bitcoin-tarihinde-ilk-kez-neredeyse-112000-dolara-ulasti-1097756666.html
Bitcoin tarihinde ilk kez neredeyse 112.000 dolara ulaştı
Bitcoin tarihinde ilk kez neredeyse 112.000 dolara ulaştı
Sputnik Türkiye
Bitcoin tarihinde bir rekora imza atarak ilk kez neredeyse 112.000 dolara ulaştı. KBitcoin, kripto para borsası Binance'de 111.698 dolardan işlem gördü. 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T23:36+0300
2025-07-09T23:40+0300
ekonomi̇
çarşamba
coinmarketcap
bitcoin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091318707_0:8:1792:1016_1920x0_80_0_0_cf1beb37859b236442222e58b276751f.png
İşlem verilerine göre Bitcoin fiyatı 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü neredeyse yüzde 3 artarak ilk kez 112.000 dolara ulaştı. 20'den fazla borsanın ortalama fiyatını hesaplayan CoinMarketCap portalına göre Bitcoin fiyatı yüzde 2.72 artarak ortalama 111.732,61 dolara yükseldi.İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'de Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.7 artarak 19: 57 GMT itibarıyla 111.698 dolardan işlem gördü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bir-alkol-grubuna-daha-zam-geldi-yeni-fiyatlar-aciklandi-1097746089.html
çarşamba
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091318707_214:0:1579:1024_1920x0_80_0_0_b915aa729b179424ee4cd5cab38e5893.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bitcoin ne kadar, bitcoin rekor, bitcoin işlem
bitcoin ne kadar, bitcoin rekor, bitcoin işlem

Bitcoin tarihinde ilk kez neredeyse 112.000 dolara ulaştı

23:36 09.07.2025 (güncellendi: 23:40 09.07.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Bitcoin tarihinde bir rekora imza atarak ilk kez neredeyse 112.000 dolara ulaştı. KBitcoin, kripto para borsası Binance'de 111.698 dolardan işlem gördü.
İşlem verilerine göre Bitcoin fiyatı 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü neredeyse yüzde 3 artarak ilk kez 112.000 dolara ulaştı.
20'den fazla borsanın ortalama fiyatını hesaplayan CoinMarketCap portalına göre Bitcoin fiyatı yüzde 2.72 artarak ortalama 111.732,61 dolara yükseldi.
İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'de Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.7 artarak 19: 57 GMT itibarıyla 111.698 dolardan işlem gördü.
Bira - Alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
EKONOMİ
Bir alkol grubuna daha zam geldi: Yeni fiyatlar açıklandı
14:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала