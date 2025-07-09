https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bitcoin-tarihinde-ilk-kez-neredeyse-112000-dolara-ulasti-1097756666.html
Bitcoin tarihinde ilk kez neredeyse 112.000 dolara ulaştı
Bitcoin tarihinde ilk kez neredeyse 112.000 dolara ulaştı
Sputnik Türkiye
Bitcoin tarihinde bir rekora imza atarak ilk kez neredeyse 112.000 dolara ulaştı. KBitcoin, kripto para borsası Binance'de 111.698 dolardan işlem gördü. 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T23:36+0300
2025-07-09T23:36+0300
2025-07-09T23:40+0300
ekonomi̇
çarşamba
coinmarketcap
bitcoin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091318707_0:8:1792:1016_1920x0_80_0_0_cf1beb37859b236442222e58b276751f.png
İşlem verilerine göre Bitcoin fiyatı 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü neredeyse yüzde 3 artarak ilk kez 112.000 dolara ulaştı. 20'den fazla borsanın ortalama fiyatını hesaplayan CoinMarketCap portalına göre Bitcoin fiyatı yüzde 2.72 artarak ortalama 111.732,61 dolara yükseldi.İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'de Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.7 artarak 19: 57 GMT itibarıyla 111.698 dolardan işlem gördü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bir-alkol-grubuna-daha-zam-geldi-yeni-fiyatlar-aciklandi-1097746089.html
çarşamba
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091318707_214:0:1579:1024_1920x0_80_0_0_b915aa729b179424ee4cd5cab38e5893.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bitcoin ne kadar, bitcoin rekor, bitcoin işlem
bitcoin ne kadar, bitcoin rekor, bitcoin işlem
Bitcoin tarihinde ilk kez neredeyse 112.000 dolara ulaştı
23:36 09.07.2025 (güncellendi: 23:40 09.07.2025)
Bitcoin tarihinde bir rekora imza atarak ilk kez neredeyse 112.000 dolara ulaştı. KBitcoin, kripto para borsası Binance'de 111.698 dolardan işlem gördü.
İşlem verilerine göre Bitcoin fiyatı 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü neredeyse yüzde 3 artarak ilk kez 112.000 dolara ulaştı.
20'den fazla borsanın ortalama fiyatını hesaplayan CoinMarketCap portalına göre Bitcoin fiyatı yüzde 2.72 artarak ortalama 111.732,61 dolara yükseldi.
İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'de Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.7 artarak 19: 57 GMT itibarıyla 111.698 dolardan işlem gördü.