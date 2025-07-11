https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/baspiskopos-markell-iktidarin-amaci-moldova-devleti-ve-ortodokslugu-yok-etmektir-1097822986.html

Başpiskopos Markell: İktidarın amacı Moldova devleti ve Ortodoksluğu yok etmektir

Başpiskopos Markell: İktidarın amacı Moldova devleti ve Ortodoksluğu yok etmektir

Sputnik Türkiye

Balti ve Falesti Başpiskoposu Markell, Bulgaristan'da yayınlanan ‘Glasove’ gazetesine verdiği röportajda, Moldova’da iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi’nin... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T18:34+0300

2025-07-11T18:34+0300

2025-07-11T18:32+0300

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Markell'e göre Moldovalı yetkililer, Moldova Ortodoks Kilisesi'nin konumunu zayıflatmak ve Moskova Patrikhanesi'nin yerine Romanya kilisesinin yetkisini ikame etme amacıyla sistematik bir baskı uyguluyor.Başpiskopos Markell, Romanya Patrikhanesi'nin Moldova Ortodoks Kilisesi'nin alanında kendi Sinodu ile paralel bir yapı (Besarabya Metropolitliği) oluşturarak açıkça müdahale ettiğine vurgu yaparak, "Bu sadece Romanyalılaştırma değil. Bu, Moldova'yı devlet statüsünden mahrum bırakma ve Romanya'ya katma girişimidir" ifadelerini kullandı.Başpiskopos Markell’in açıklamalarından öne çıkan diğer noktalar şöyle:Başpiskopos Markell, Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi oturumunda ihlallere ilişkin olguları sunduğunu belirterek, uluslararası toplumun Moldovalı inananların sesini duymasını umduğunu ifade etti. Başpiskopos ayrıca, ülkede ayrımcılık yapıldığını, yetkililerin Romanya yanlısı yapıları desteklediğini ve aynı zamanda kanonik kilise üyelerine baskı uyguladığını vurguladı.

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moldova, romanya, ortodoks kilisesi, moskova patrikhanesi, moskova, pas, lgbt, bm i̇nsan hakları konseyi