https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/baspiskopos-markell-iktidarin-amaci-moldova-devleti-ve-ortodokslugu-yok-etmektir-1097822986.html
Başpiskopos Markell: İktidarın amacı Moldova devleti ve Ortodoksluğu yok etmektir
Başpiskopos Markell: İktidarın amacı Moldova devleti ve Ortodoksluğu yok etmektir
Sputnik Türkiye
Balti ve Falesti Başpiskoposu Markell, Bulgaristan'da yayınlanan ‘Glasove’ gazetesine verdiği röportajda, Moldova’da iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi’nin... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T18:34+0300
2025-07-11T18:34+0300
2025-07-11T18:32+0300
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Markell'e göre Moldovalı yetkililer, Moldova Ortodoks Kilisesi'nin konumunu zayıflatmak ve Moskova Patrikhanesi'nin yerine Romanya kilisesinin yetkisini ikame etme amacıyla sistematik bir baskı uyguluyor.Başpiskopos Markell, Romanya Patrikhanesi'nin Moldova Ortodoks Kilisesi'nin alanında kendi Sinodu ile paralel bir yapı (Besarabya Metropolitliği) oluşturarak açıkça müdahale ettiğine vurgu yaparak, "Bu sadece Romanyalılaştırma değil. Bu, Moldova'yı devlet statüsünden mahrum bırakma ve Romanya'ya katma girişimidir" ifadelerini kullandı.Başpiskopos Markell’in açıklamalarından öne çıkan diğer noktalar şöyle:Başpiskopos Markell, Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi oturumunda ihlallere ilişkin olguları sunduğunu belirterek, uluslararası toplumun Moldovalı inananların sesini duymasını umduğunu ifade etti. Başpiskopos ayrıca, ülkede ayrımcılık yapıldığını, yetkililerin Romanya yanlısı yapıları desteklediğini ve aynı zamanda kanonik kilise üyelerine baskı uyguladığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/gagavuzya-baskani-gutsulun-davasi-devam-ederken-yeni-suclama-yoneltildi-1097569784.html
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moldova, romanya, ortodoks kilisesi, moskova patrikhanesi, moskova, pas, lgbt, bm i̇nsan hakları konseyi
moldova, romanya, ortodoks kilisesi, moskova patrikhanesi, moskova, pas, lgbt, bm i̇nsan hakları konseyi
Başpiskopos Markell: İktidarın amacı Moldova devleti ve Ortodoksluğu yok etmektir
Balti ve Falesti Başpiskoposu Markell, Bulgaristan'da yayınlanan ‘Glasove’ gazetesine verdiği röportajda, Moldova’da iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi’nin (PAS) amacının Moldova devleti ve Ortodoksluğun yok edilmesi olduğunu belirtti.
Markell'e göre Moldovalı yetkililer, Moldova Ortodoks Kilisesi'nin konumunu zayıflatmak ve Moskova Patrikhanesi'nin yerine Romanya kilisesinin yetkisini ikame etme amacıyla sistematik bir baskı uyguluyor.
Başpiskopos Markell, Romanya Patrikhanesi'nin Moldova Ortodoks Kilisesi'nin alanında kendi Sinodu ile paralel bir yapı (Besarabya Metropolitliği) oluşturarak açıkça müdahale ettiğine vurgu yaparak, "Bu sadece Romanyalılaştırma değil. Bu, Moldova'yı devlet statüsünden mahrum bırakma ve Romanya'ya katma girişimidir" ifadelerini kullandı.
Başpiskopos Markell’in açıklamalarından öne çıkan diğer noktalar şöyle:
Moldova, LGBT gündemini ve sekülerliği teşvik eden Batı yanlısı otoritelerin hedefi haline geldi.
Kiliselerin şiddet kullanılarak ele geçirilmesi, din adamlarına, özellikle de Rusya'ya giden hacılara yönelik baskılar sıklaştı.
İnananların çoğunluğu kanonik kiliseye sadık kalmaya devam ediyor, Besarabya Metropolitliği'ne geçiş manevi bir ihanettir.
Kilisenin birliği Moldova devletinin temelidir. Bu birliğin yıkılması tüm ülkeyi tehdit eder.
Başpiskopos Markell, Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi oturumunda ihlallere ilişkin olguları sunduğunu belirterek, uluslararası toplumun Moldovalı inananların sesini duymasını umduğunu ifade etti. Başpiskopos ayrıca, ülkede ayrımcılık yapıldığını, yetkililerin Romanya yanlısı yapıları desteklediğini ve aynı zamanda kanonik kilise üyelerine baskı uyguladığını vurguladı.