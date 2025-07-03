Gagavuzya Başkanı Gutsul’un davası devam ederken yeni suçlama yöneltildi

Türkiye
İzmir Valisi Elban'dan iddialara yanıt: Sabotaj ihtimali şu an görünmüyor, Çeşme'deki yangın elektrik hattından çıkmış
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
CHP kurultayı davasına asliye ceza mahkemesi mi bakacak?
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Madımak Katliamı’nın 32. yıldönümü
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
7 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Mustafa Alper Oral: 'Bankalar en hafif kusurlarından bile sorumludur'
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:31
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Zihin sağlığı krizi kapıda
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Madımak katliamının üzerinden 32 yıl geçti: Neler olmuştu?
15:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Savaşsızlık hali her zaman barış anlamına gelmez. İran meselesi burada bitmedi'
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin ilgilendiği Eurofighter savaş uçaklarının karnesi
17:49
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
TARİHTE BUGÜN
Milli mücadelenin kadın kahramanı: Kara Fatma
18:13
1 dk
SESLİ HABER
Mayo ve bikininin mütevazı başlangıçlardan modern modaya yolculuğu
18:29
14 dk
ÖZEL HABER
Lunaparkların doğuşu, evrimi ve Türkiye’ye uzanan serüveni
18:51
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: '100. gün mitingine katılmama talimatını ben verdim'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İklim Kanunu’na muhalefet neden tepkili?
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Mustafa Hoş: 'Emekliye sadaka verir gibi maaş ödeniyor'
11:06
68 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
"İklim Kanunu" Meclis'te kabul edildi
12:14
73 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:27
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka internetten bilgi çalamayacak
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Orman yangınlarının önüne nasıl geçilir?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YEŞİLÇAM'IN GÜLEN YÜZÜ
'Atamın vefat ettiği günde doğum günümü kutlayamam'
17:44
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tophane yangınından savaş meydanlarına: Bir deyimin doğuşu
18:05
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ümit Özdağ: ‘Teşkilatımı önce sözlü, sonra yazılı olarak mitinge katılmamaları konusunda uyardım’
18:13
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/gagavuzya-baskani-gutsulun-davasi-devam-ederken-yeni-suclama-yoneltildi-1097569784.html
Gagavuzya Başkanı Gutsul’un davası devam ederken yeni suçlama yöneltildi
Gagavuzya Başkanı Gutsul’un davası devam ederken yeni suçlama yöneltildi
Sputnik Türkiye
Gagauz Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul, Moldova makamları tarafından yürütülen dava kapsamında kendisine yeni suçlamanın yöneltildiğini belirtti. 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T14:14+0300
2025-07-03T14:10+0300
dünya
moldova
gagavuzya
gagavuzya özerk cumhuriyeti
yevgeniya gutsul
mahkeme
dava
suçlama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/06/1081434894_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32be0def545739c7f5cb76d325ef0a89.jpg
Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Sputnik’e açıklamasında, hakkında yürütülen dava kapsamında kendisine yöneltilen yeni suçlamanın öncekilerinden farklı olduğunu söyledi.Gutsul, “Yeni bir suçlama aldık, tamamen farklı bir suçlama. &lt;...&gt; Şimdi (soruşturmaya göre) Gutsul'un Rusya'dan hiçbir şey getirmediği ortaya çıktı, anlıyor musunuz? Yani, tüm bunlar değişiyor. Bu nedenle dava kapatılmalı” diye anlattı.Ayrıca ailesinin gözetlendiğini söyleyen Gagavuzya Başkanı, “Çok zor bir gece geçirdik. Merdivenlerde tanımadığımız kişiler duruyordu. Kocam dışarı çıktı ve ‘Siz kimsiniz?’ diye sordu ama gençler cevap vermedi” ifadesini kullandı.Bu kişilerin suçlu olabileceği şüphesiyle polisi aradıklarını anlatan Gutsul, yaşananların yorucu ve zor bir duygusal ortam yarattığını söyledi.Ailelerin ve sevdiklerinin acılarının son bulmasını istediğini vurgulayan Başkan barış içinde yaşama ve çalışma arzusunu dile getirdi.Moldova’da mahkemenin bugün Gagauzya lideri Gutsul ve muhalif blok 'Zafer' aktivisti Svetlana Popan hakkında karar vermesi bekleniyor. Suçlama makamı Gutsul için 9, Popan için de 8 yıl hapis talep ediyor.Bu arada, duruşmanın yapıldığı binanın önünde, Gutsul destekçileri ve iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi taraftarları arasında arbede yaşandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/rusyanin-askeri-harekati-devam-ediyor-iki-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1097563841.html
moldova
gagavuzya
gagavuzya özerk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/06/1081434894_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c8da7677ba7c43aa8a56c69bd39a8580.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
moldova, gagavuzya, gagavuzya özerk cumhuriyeti, yevgeniya gutsul, mahkeme, dava, suçlama
moldova, gagavuzya, gagavuzya özerk cumhuriyeti, yevgeniya gutsul, mahkeme, dava, suçlama

Gagavuzya Başkanı Gutsul’un davası devam ederken yeni suçlama yöneltildi

14:14 03.07.2025
© Sputnik / Дмитрий ОсматескоGagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul
Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Abone ol
Gagauz Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul, Moldova makamları tarafından yürütülen dava kapsamında kendisine yeni suçlamanın yöneltildiğini belirtti.
Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Sputnik’e açıklamasında, hakkında yürütülen dava kapsamında kendisine yöneltilen yeni suçlamanın öncekilerinden farklı olduğunu söyledi.
Gutsul, “Yeni bir suçlama aldık, tamamen farklı bir suçlama. <...> Şimdi (soruşturmaya göre) Gutsul'un Rusya'dan hiçbir şey getirmediği ortaya çıktı, anlıyor musunuz? Yani, tüm bunlar değişiyor. Bu nedenle dava kapatılmalı” diye anlattı.
Ayrıca ailesinin gözetlendiğini söyleyen Gagavuzya Başkanı, “Çok zor bir gece geçirdik. Merdivenlerde tanımadığımız kişiler duruyordu. Kocam dışarı çıktı ve ‘Siz kimsiniz?’ diye sordu ama gençler cevap vermedi” ifadesini kullandı.
Bu kişilerin suçlu olabileceği şüphesiyle polisi aradıklarını anlatan Gutsul, yaşananların yorucu ve zor bir duygusal ortam yarattığını söyledi.
Ailelerin ve sevdiklerinin acılarının son bulmasını istediğini vurgulayan Başkan barış içinde yaşama ve çalışma arzusunu dile getirdi.
Moldova’da mahkemenin bugün Gagauzya lideri Gutsul ve muhalif blok 'Zafer' aktivisti Svetlana Popan hakkında karar vermesi bekleniyor. Suçlama makamı Gutsul için 9, Popan için de 8 yıl hapis talep ediyor.
Bu arada, duruşmanın yapıldığı binanın önünde, Gutsul destekçileri ve iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi taraftarları arasında arbede yaşandı.
Rusya'nın özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya’nın askeri harekatı devam ediyor: İki yerleşim daha ele geçirildi
13:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала