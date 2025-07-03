https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/gagavuzya-baskani-gutsulun-davasi-devam-ederken-yeni-suclama-yoneltildi-1097569784.html

Gagavuzya Başkanı Gutsul’un davası devam ederken yeni suçlama yöneltildi

Gagavuzya Başkanı Gutsul’un davası devam ederken yeni suçlama yöneltildi

Sputnik Türkiye

Gagauz Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul, Moldova makamları tarafından yürütülen dava kapsamında kendisine yeni suçlamanın yöneltildiğini belirtti. 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T14:14+0300

2025-07-03T14:14+0300

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Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Sputnik’e açıklamasında, hakkında yürütülen dava kapsamında kendisine yöneltilen yeni suçlamanın öncekilerinden farklı olduğunu söyledi.Gutsul, “Yeni bir suçlama aldık, tamamen farklı bir suçlama. <...> Şimdi (soruşturmaya göre) Gutsul'un Rusya'dan hiçbir şey getirmediği ortaya çıktı, anlıyor musunuz? Yani, tüm bunlar değişiyor. Bu nedenle dava kapatılmalı” diye anlattı.Ayrıca ailesinin gözetlendiğini söyleyen Gagavuzya Başkanı, “Çok zor bir gece geçirdik. Merdivenlerde tanımadığımız kişiler duruyordu. Kocam dışarı çıktı ve ‘Siz kimsiniz?’ diye sordu ama gençler cevap vermedi” ifadesini kullandı.Bu kişilerin suçlu olabileceği şüphesiyle polisi aradıklarını anlatan Gutsul, yaşananların yorucu ve zor bir duygusal ortam yarattığını söyledi.Ailelerin ve sevdiklerinin acılarının son bulmasını istediğini vurgulayan Başkan barış içinde yaşama ve çalışma arzusunu dile getirdi.Moldova’da mahkemenin bugün Gagauzya lideri Gutsul ve muhalif blok 'Zafer' aktivisti Svetlana Popan hakkında karar vermesi bekleniyor. Suçlama makamı Gutsul için 9, Popan için de 8 yıl hapis talep ediyor.Bu arada, duruşmanın yapıldığı binanın önünde, Gutsul destekçileri ve iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi taraftarları arasında arbede yaşandı.

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