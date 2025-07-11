https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/bakan-simsek-vergi-inceleme-oranlarini-paylasti-buyuk-olcekli-mukelleflere-odaklaniyoruz-1097808238.html
Bakan Şimşek vergi inceleme oranlarını paylaştı: Büyük ölçekli mükelleflere odaklanıyoruz
Bakan Şimşek vergi inceleme oranlarını paylaştı: Büyük ölçekli mükelleflere odaklanıyoruz
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi inceleme oranlarını paylaştı. 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T12:43+0300
2025-07-11T12:43+0300
2025-07-11T12:43+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
vergi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0c/1095350083_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb6b7a21f1c79177ab436922e34380a2.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ölçeğe göre vergi inceleme oranlarının yer aldığı tablo paylaştı."Denetimde büyük ölçekli mükelleflere odaklanıyoruz" şeklinde paylaşılan verilerde 2024 ve 2025 yıllarına ait vergi inceleme oranları yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/ulkedeki-bekarlara-ek-vergi-uygulamasi-gundemde-1097611441.html
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, vergi
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, vergi
Bakan Şimşek vergi inceleme oranlarını paylaştı: Büyük ölçekli mükelleflere odaklanıyoruz
Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi inceleme oranlarını paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ölçeğe göre vergi inceleme oranlarının yer aldığı tablo paylaştı.
"Denetimde büyük ölçekli mükelleflere odaklanıyoruz" şeklinde paylaşılan verilerde 2024 ve 2025 yıllarına ait vergi inceleme oranları yer alıyor.