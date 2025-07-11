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Bakan Şimşek vergi inceleme oranlarını paylaştı: Büyük ölçekli mükelleflere odaklanıyoruz
Bakan Şimşek vergi inceleme oranlarını paylaştı: Büyük ölçekli mükelleflere odaklanıyoruz
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi inceleme oranlarını paylaştı. 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T12:43+0300
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ekonomi̇
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
vergi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ölçeğe göre vergi inceleme oranlarının yer aldığı tablo paylaştı."Denetimde büyük ölçekli mükelleflere odaklanıyoruz" şeklinde paylaşılan verilerde 2024 ve 2025 yıllarına ait vergi inceleme oranları yer alıyor.
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, vergi
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, vergi

Bakan Şimşek vergi inceleme oranlarını paylaştı: Büyük ölçekli mükelleflere odaklanıyoruz

12:43 11.07.2025
© AA / Harun ÖzalpHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© AA / Harun Özalp
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi inceleme oranlarını paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ölçeğe göre vergi inceleme oranlarının yer aldığı tablo paylaştı.
"Denetimde büyük ölçekli mükelleflere odaklanıyoruz" şeklinde paylaşılan verilerde 2024 ve 2025 yıllarına ait vergi inceleme oranları yer alıyor.
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