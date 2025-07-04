https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/ulkedeki-bekarlara-ek-vergi-uygulamasi-gundemde-1097611441.html
Ülkedeki bekarlara 'ek vergi' uygulaması gündemde
Ülkedeki bekarlara 'ek vergi' uygulaması gündemde
Sputnik Türkiye
Kuzey Makedonya'da doğum oranı ve evliliklerin artırılması için bekarlara ek vergi uygulamasının gündemde olduğu belirtildi. 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T17:45+0300
2025-07-04T17:45+0300
2025-07-04T17:45+0300
yaşam
kuzey makedonya
doğum oranı
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Doğum oranı ve evliliklerin azaldığı Kuzey Makedonya'da bekarlara ek vergi uygulaması gündeme geldi. Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, bekar erkek ve kadınlara ek vergi getirilmesini ciddi şekilde düşündüklerini belirtti. Tüm Avrupa'nın ortak sorunu vurgusuÜlkesinin karşı karşıya olduğu nüfus azalması ve göç sorununa ilişkin değerlendirmelere bulunan Mickoski, demografik durgunluğun yalnızca Kuzey Makedonya’nın değil, tüm Avrupa’nın ortak sorunu olduğunu ifade etti. Mickoski, 2024 yılında ülkede 16 bin 61 çocuğun doğduğunu, buna karşılık 20 bin 201 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Hristijan Mickoski, söz konusu rakamların, yalnızca bir yıl içinde nüfusta 4 bin 140 kişilik bir “doğal azalma” yaşandığını ortaya koyduğunu vurguladı.Ciddi şekilde düşünüyoruzDoğum oranının 2010'da binde 12,5, 2024'te ise binde 8,8 olduğunun altını çizen Mickoski, bekar erkek ve kadınlara ek vergi getirilmesini ciddi şekilde düşündüklerini belirtti.
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kuzey makedonya, doğum oranı
kuzey makedonya, doğum oranı
Ülkedeki bekarlara 'ek vergi' uygulaması gündemde
Kuzey Makedonya'da doğum oranı ve evliliklerin artırılması için bekarlara ek vergi uygulamasının gündemde olduğu belirtildi.
Doğum oranı ve evliliklerin azaldığı Kuzey Makedonya'da bekarlara ek vergi uygulaması gündeme geldi. Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, bekar erkek ve kadınlara ek vergi getirilmesini ciddi şekilde düşündüklerini belirtti.
Tüm Avrupa'nın ortak sorunu vurgusu
Ülkesinin karşı karşıya olduğu nüfus azalması ve göç sorununa ilişkin değerlendirmelere bulunan Mickoski, demografik durgunluğun yalnızca Kuzey Makedonya’nın değil, tüm Avrupa’nın ortak sorunu olduğunu ifade etti. Mickoski, 2024 yılında ülkede 16 bin 61 çocuğun doğduğunu, buna karşılık 20 bin 201 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Hristijan Mickoski, söz konusu rakamların, yalnızca bir yıl içinde nüfusta 4 bin 140 kişilik bir “doğal azalma” yaşandığını ortaya koyduğunu vurguladı.
Ciddi şekilde düşünüyoruz
Doğum oranının 2010'da binde 12,5, 2024'te ise binde 8,8 olduğunun altını çizen Mickoski, bekar erkek ve kadınlara ek vergi getirilmesini ciddi şekilde düşündüklerini belirtti.