https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/ulkedeki-bekarlara-ek-vergi-uygulamasi-gundemde-1097611441.html

Ülkedeki bekarlara 'ek vergi' uygulaması gündemde

Ülkedeki bekarlara 'ek vergi' uygulaması gündemde

Sputnik Türkiye

Kuzey Makedonya'da doğum oranı ve evliliklerin artırılması için bekarlara ek vergi uygulamasının gündemde olduğu belirtildi. 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T17:45+0300

2025-07-04T17:45+0300

2025-07-04T17:45+0300

yaşam

kuzey makedonya

doğum oranı

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Doğum oranı ve evliliklerin azaldığı Kuzey Makedonya'da bekarlara ek vergi uygulaması gündeme geldi. Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, bekar erkek ve kadınlara ek vergi getirilmesini ciddi şekilde düşündüklerini belirtti. Tüm Avrupa'nın ortak sorunu vurgusuÜlkesinin karşı karşıya olduğu nüfus azalması ve göç sorununa ilişkin değerlendirmelere bulunan Mickoski, demografik durgunluğun yalnızca Kuzey Makedonya’nın değil, tüm Avrupa’nın ortak sorunu olduğunu ifade etti. Mickoski, 2024 yılında ülkede 16 bin 61 çocuğun doğduğunu, buna karşılık 20 bin 201 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Hristijan Mickoski, söz konusu rakamların, yalnızca bir yıl içinde nüfusta 4 bin 140 kişilik bir “doğal azalma” yaşandığını ortaya koyduğunu vurguladı.Ciddi şekilde düşünüyoruzDoğum oranının 2010'da binde 12,5, 2024'te ise binde 8,8 olduğunun altını çizen Mickoski, bekar erkek ve kadınlara ek vergi getirilmesini ciddi şekilde düşündüklerini belirtti.

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kuzey makedonya

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kuzey makedonya, doğum oranı