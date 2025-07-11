https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/arac-kiralayanlar-dikkat-sahte-internet-sitesi-ile-dolandiricilik-yapan-38-supheli-gozaltinda-1097801305.html

Araç kiralayanlar dikkat: Sahte internet sitesi ile dolandırıcılık yapan 38 şüpheli gözaltında

Araç kiralayanlar dikkat: Sahte internet sitesi ile dolandırıcılık yapan 38 şüpheli gözaltında

Sputnik Türkiye

Kocaeli merkezli 19 ilde düzenlenen sahte internet siteleri ve sosyal medya üzerinden araç kiralama dolandırıcılığı operasyonunda 38 şüpheli gözaltına alındı. 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T09:49+0300

2025-07-11T09:49+0300

2025-07-11T09:49+0300

türki̇ye

kocaeli

araç kiralama

dolandırıcılık

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Araç kiralamada sahtecilikle insanları dolandıran şüpheliler yakalandı.Sahte ilan üzerinden dolandırıcılıkKocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından araç kiralama ilanları vererek dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.38 zanlı gözaltındaTeknik ve fiziki takip sonucu Kocaeli, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Isparta, Antalya, Malatya, Diyarbakır, Van, Hakkari, Gaziantep, Iğdır, Trabzon, Giresun, Samsun, Ankara ve Ordu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 38 zanlı gözaltına alındı.Ekipler, 74 kişinin dolandırıldığını ve zanlıların hesaplarında 36 milyon lira hareketlilik olduğunu tespit etti.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/arac-sahipleri-dikkat-140-bin-liraya-kadar-cezasi-var-son-2-gun--1097429514.html

türki̇ye

kocaeli

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kocaeli, araç kiralama, dolandırıcılık