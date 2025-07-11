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Araç kiralayanlar dikkat: Sahte internet sitesi ile dolandırıcılık yapan 38 şüpheli gözaltında
Araç kiralayanlar dikkat: Sahte internet sitesi ile dolandırıcılık yapan 38 şüpheli gözaltında
Sputnik Türkiye
Kocaeli merkezli 19 ilde düzenlenen sahte internet siteleri ve sosyal medya üzerinden araç kiralama dolandırıcılığı operasyonunda 38 şüpheli gözaltına alındı. 11.07.2025, Sputnik Türkiye
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kocaeli
araç kiralama
dolandırıcılık
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Araç kiralamada sahtecilikle insanları dolandıran şüpheliler yakalandı.Sahte ilan üzerinden dolandırıcılıkKocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından araç kiralama ilanları vererek dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.38 zanlı gözaltındaTeknik ve fiziki takip sonucu Kocaeli, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Isparta, Antalya, Malatya, Diyarbakır, Van, Hakkari, Gaziantep, Iğdır, Trabzon, Giresun, Samsun, Ankara ve Ordu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 38 zanlı gözaltına alındı.Ekipler, 74 kişinin dolandırıldığını ve zanlıların hesaplarında 36 milyon lira hareketlilik olduğunu tespit etti.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/arac-sahipleri-dikkat-140-bin-liraya-kadar-cezasi-var-son-2-gun--1097429514.html
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kocaeli, araç kiralama, dolandırıcılık
kocaeli, araç kiralama, dolandırıcılık

Araç kiralayanlar dikkat: Sahte internet sitesi ile dolandırıcılık yapan 38 şüpheli gözaltında

09:49 11.07.2025
© Kerim YavuzSahte internet sitesi ile dolandırıcılık yapan 38 şüpheli gözaltında
Sahte internet sitesi ile dolandırıcılık yapan 38 şüpheli gözaltında - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© Kerim Yavuz
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Kocaeli merkezli 19 ilde düzenlenen sahte internet siteleri ve sosyal medya üzerinden araç kiralama dolandırıcılığı operasyonunda 38 şüpheli gözaltına alındı.
Araç kiralamada sahtecilikle insanları dolandıran şüpheliler yakalandı.

Sahte ilan üzerinden dolandırıcılık

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından araç kiralama ilanları vererek dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

38 zanlı gözaltında

Teknik ve fiziki takip sonucu Kocaeli, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Isparta, Antalya, Malatya, Diyarbakır, Van, Hakkari, Gaziantep, Iğdır, Trabzon, Giresun, Samsun, Ankara ve Ordu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 38 zanlı gözaltına alındı.
Ekipler, 74 kişinin dolandırıldığını ve zanlıların hesaplarında 36 milyon lira hareketlilik olduğunu tespit etti.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
İstanbul trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2025
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