https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/arac-sahipleri-dikkat-140-bin-liraya-kadar-cezasi-var-son-2-gun--1097429514.html

Araç sahipleri dikkat 140 bin liraya kadar cezası var: Son 2 gün

Araç sahipleri dikkat 140 bin liraya kadar cezası var: Son 2 gün

Sputnik Türkiye

Ticari araç sahiplerini ilgilendiren UTTS cihazının montaj işlemlerinin tamamlanmasına sadece 2 gün kaldı. 29.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-29T09:31+0300

2025-06-29T09:31+0300

2025-06-29T09:31+0300

ekonomi̇

araç

otomobil

utts

ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts)

temmuz

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Vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtları için hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kullanıcılar 30 Haziran'a kadar Taşıt Tanıma Birimi montajlarını yaptırabilecek.UTTS'de son gün ne zaman?Gelir İdaresi Başkanlığınca, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin şekilde mücadele amacıyla akaryakıt alımı sırasında taşıtların plaka bilgisinin ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak iletilmesini sağlayan UTTS, hizmet vermeye başladı. Yükümlü taşıtların depo girişlerine, taşıta ilişkin bilgileri içeren TTB takılması zorunluluğu getirildi.UTTS kapsamındaki yükümlü taşıt sahiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve mükelleflerin cezai müeyyideyle karşılaşmaması için TTB montaj işlemlerini, UTTS internet sitesi üzerinden 30 Haziran'a kadar tamamlamaları gerekiyor.Elle plaka girmeye sonSistemle TTB'de yer alan bilgiler, TTO tarafından otomatik şekilde okunarak taşıt plaka bilgisinin elle girilmesine gerek kalmaksızın Ödeme Kaydedici Cihaz'a (ÖKC) güvenli şekilde iletiliyor.Yakıt alımının ardından alınan ÖKC fişi ise UTTS kapsamında düzenlendiğini gösteren bilgiyi ihtiva edecek şekilde gösteriyor.UTTS kaydı yaptırmayanlara ne kadar ceza gelecek?UTTS zorunluluğu kapsamında kayıt yaptırmayan taşıtlara 7 bin TL ile 28 bin TL arasından özel para cezası uygulanıyor.UTTS internet sitesinden TTB kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlayan, akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın kapsamdaki tüm taşıt sahiplerinin, 30 Haziran'a kadar araçlarının TTB montajlarını tamamlamaları gerekiyor.Usulsüzlük cezası ne kadar?UTTS Tebliği'nde düzenlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler hakkında, 7 bin liradan 140 bin liraya kadar değişen tutarlarda Özel Usulsüzlük Cezaları uygulanabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/140-bin-tlye-kadar-ceza-gelebilir-arac-sahipleri-icin-son-gun-30-haziran-1096763898.html

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