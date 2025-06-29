Araç sahipleri dikkat 140 bin liraya kadar cezası var: Son 2 gün

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Her gün 800 milyon kişi Türk dizisi izliyor
07:19
2 dk
SESLİ HABER
Gladyatörler ve aslanlar arasındaki dövüşlerin ilk fiziksel kanıtı bulundu
08:15
2 dk
SESLİ HABER
Türk bilim insanları Antarktika’da: Mikroplastik araştırması
08:35
2 dk
SESLİ HABER
Müsilaj yine Marmara’da: Ekosistem alarm veriyor
09:06
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin hava savunma gündemi: S-400’ler neden önemli?
09:18
7 dk
SESLİ HABER
Apollo’dan Artemis’e: Ay yolculuğu neden eskisinden daha zor?
09:33
5 dk
SESLİ HABER
Sürüyü kim yönlendiriyor? Bilimin çözdüğü kolektif hareket sırrı
09:45
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
10:01
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Yaydan kalbe: Kemankeş ile çilekeşin hikâyesi
12:07
3 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılar İstanbul'da down*, Anadolu'da elayn*
12:23
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Sofrada ne varsa önce toprakta başladı’
13:06
2 dk
SESLİ HABER
'Üzerinde güneş batmayan hat' 500-T'nin yeni güzergahı belli oldu
13:12
6 dk
SESLİ HABER
Trump’ın ikiyüzlülüğü: İran’ı nasıl vurdular
13:25
4 dk
ÖZEL HABER
12 günlük savaşta neler yaşandı: Gün gün detaylar
13:37
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
SESLİ HABER
Reklamın yeni mecrası nereye kaydı ?
14:11
5 dk
ÖZEL HABER
Küresel güç dengesi ve füze kapasiteleri
14:21
7 dk
SESLİ HABER
Konut seçiminde artık ilk sırada o var.
14:33
3 dk
OZEL HABER
Erdoğan ‘F-35’ dedi: ABD şifre vermezse uçamayan uçağın karnesi
14:41
5 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: Erdoğan, Macron'la eğlendi
15:19
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de orman yangınları: İklim, insan ve değişen doğa dengesi
15:25
9 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın 'süper kahramanı': Cüneyt Arkın
15:37
9 dk
SESLİ HABER
Politico: Trump, Avrupa internetinin fişini çekebilir
15:49
2 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
15:56
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM ÖZEL
Çocuk sağlığında dikkat edilmesi gerekenler
17:07
118 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
19:18
9 dk
ÖZEL HABER
Savaş teknolojisinin kısa tarihi: Füzenin izinde
19:50
8 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
21:17
15 dk
SESLİ HABER
İnsan vücudunda biriken sessiz tehdit: Mikroplastikler
21:44
6 dk
ÖZEL HABER
Küresel güç dengesi ve füze kapasiteleri
22:30
7 dk
SESLİ HABER
Yutulan sakız vücutta ne kadar süre kalır?
23:03
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ilgın Su: '12 Mart öncesi tembihli çocuklardık'
23:13
28 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: Erdoğan, Macron'la eğlendi
10:12
2 dk
SESLİ HABER
Sürüyü kim yönlendiriyor? Bilimin çözdüğü kolektif hareket sırrı
10:22
5 dk
SESLİ HABER
Apollo’dan Artemis’e: Ay yolculuğu neden eskisinden daha zor?
10:34
5 dk
SESLİ HABER
Reklamın yeni mecrası nereye kaydı ?
10:42
5 dk
SESLİ HABER
Yutulan sakız vücutta ne kadar süre kalır?
10:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Kalabalıklar toplandı, söz bedene büründü: Bir deyimin doğuşu
12:05
3 dk
OZEL HABER
Erdoğan ‘F-35’ dedi: ABD şifre vermezse uçamayan uçağın karnesi
12:11
5 dk
SESLİ HABER
'Üzerinde güneş batmayan hat' 500-T'nin yeni güzergahı belli oldu
12:22
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:40
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
Savaş teknolojisinin kısa tarihi: Füzenin izinde
13:10
8 dk
SESLİ HABER
Müsilaj yine Marmara’da: Ekosistem alarm veriyor
13:25
4 dk
SESLİ HABER
Politico: Trump, Avrupa internetinin fişini çekebilir
13:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Ev almak kolay peki ya komşu?’
14:05
2 dk
ÖZEL HABER
12 günlük savaşta neler yaşandı: Gün gün detaylar
14:11
20 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
14:38
9 dk
SESLİ HABER
Her gün 800 milyon kişi Türk dizisi izliyor
14:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:02
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Trump’ın ikiyüzlülüğü: İran’ı nasıl vurdular
18:10
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin hava savunma gündemi: S-400’ler neden önemli?
18:22
7 dk
SESLİ HABER
Türk bilim insanları Antarktika’da: Mikroplastik araştırması
18:54
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ilgın Su: '12 Mart öncesi tembihli çocuklardık'
19:01
28 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de orman yangınları: İklim, insan ve değişen doğa dengesi
20:30
9 dk
ÖZEL HABER
Küresel güç dengesi ve füze kapasiteleri
21:18
7 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılar İstanbul'da down*, Anadolu'da elayn*
21:44
4 dk
SESLİ HABER
Gladyatörler ve aslanlar arasındaki dövüşlerin ilk fiziksel kanıtı bulundu
22:19
2 dk
SESLİ HABER
Konut seçiminde artık ilk sırada o var.
22:30
3 dk
SESLİ HABER
İnsan vücudunda biriken sessiz tehdit: Mikroplastikler
22:42
6 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
22:55
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/arac-sahipleri-dikkat-140-bin-liraya-kadar-cezasi-var-son-2-gun--1097429514.html
Araç sahipleri dikkat 140 bin liraya kadar cezası var: Son 2 gün
Araç sahipleri dikkat 140 bin liraya kadar cezası var: Son 2 gün
Sputnik Türkiye
Ticari araç sahiplerini ilgilendiren UTTS cihazının montaj işlemlerinin tamamlanmasına sadece 2 gün kaldı. 29.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-29T09:31+0300
2025-06-29T09:31+0300
ekonomi̇
araç
otomobil
utts
ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts)
temmuz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/04/1096805426_0:33:3072:1761_1920x0_80_0_0_cc69d831aae2d2a1260698c9529124e2.jpg
Vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtları için hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kullanıcılar 30 Haziran'a kadar Taşıt Tanıma Birimi montajlarını yaptırabilecek.UTTS'de son gün ne zaman?Gelir İdaresi Başkanlığınca, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin şekilde mücadele amacıyla akaryakıt alımı sırasında taşıtların plaka bilgisinin ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak iletilmesini sağlayan UTTS, hizmet vermeye başladı. Yükümlü taşıtların depo girişlerine, taşıta ilişkin bilgileri içeren TTB takılması zorunluluğu getirildi.UTTS kapsamındaki yükümlü taşıt sahiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve mükelleflerin cezai müeyyideyle karşılaşmaması için TTB montaj işlemlerini, UTTS internet sitesi üzerinden 30 Haziran'a kadar tamamlamaları gerekiyor.Elle plaka girmeye sonSistemle TTB'de yer alan bilgiler, TTO tarafından otomatik şekilde okunarak taşıt plaka bilgisinin elle girilmesine gerek kalmaksızın Ödeme Kaydedici Cihaz'a (ÖKC) güvenli şekilde iletiliyor.Yakıt alımının ardından alınan ÖKC fişi ise UTTS kapsamında düzenlendiğini gösteren bilgiyi ihtiva edecek şekilde gösteriyor.UTTS kaydı yaptırmayanlara ne kadar ceza gelecek?UTTS zorunluluğu kapsamında kayıt yaptırmayan taşıtlara 7 bin TL ile 28 bin TL arasından özel para cezası uygulanıyor.UTTS internet sitesinden TTB kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlayan, akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın kapsamdaki tüm taşıt sahiplerinin, 30 Haziran'a kadar araçlarının TTB montajlarını tamamlamaları gerekiyor.Usulsüzlük cezası ne kadar?UTTS Tebliği'nde düzenlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler hakkında, 7 bin liradan 140 bin liraya kadar değişen tutarlarda Özel Usulsüzlük Cezaları uygulanabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/140-bin-tlye-kadar-ceza-gelebilir-arac-sahipleri-icin-son-gun-30-haziran-1096763898.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/04/1096805426_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_554c7e8a85cd04d174b9a44b0dc6ac3c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
utts nedir, utts sistemi, ulusal taşıt tanıma sistemi, ticari araçlara utts zorunluluğu, utts don gün ne zaman, utts son tarih, utts son gün ne zaman, taşıtlara çip takma zorunluluğu, plaka tanıma sistemi zorunlu mu, utts ne zaman başlıyor, ticari araçlara çip takma, taşıt tanıma sistemi zorunlu mu, utts başvuru nasıl yapılır, utts hangi araçlara zorunlu, utts cezası ne kadar, utts'ye geçiş süreci, akaryakıt takibi sistemi, vergi uyumlu taşıt tanıma, çipli plaka uygulaması, utts ile vergi takibi
utts nedir, utts sistemi, ulusal taşıt tanıma sistemi, ticari araçlara utts zorunluluğu, utts don gün ne zaman, utts son tarih, utts son gün ne zaman, taşıtlara çip takma zorunluluğu, plaka tanıma sistemi zorunlu mu, utts ne zaman başlıyor, ticari araçlara çip takma, taşıt tanıma sistemi zorunlu mu, utts başvuru nasıl yapılır, utts hangi araçlara zorunlu, utts cezası ne kadar, utts'ye geçiş süreci, akaryakıt takibi sistemi, vergi uyumlu taşıt tanıma, çipli plaka uygulaması, utts ile vergi takibi

Araç sahipleri dikkat 140 bin liraya kadar cezası var: Son 2 gün

09:31 29.06.2025
© AA / Adem Kutucuİstanbul trafik
İstanbul trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2025
© AA / Adem Kutucu
Abone ol
Ticari araç sahiplerini ilgilendiren UTTS cihazının montaj işlemlerinin tamamlanmasına sadece 2 gün kaldı.
Vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtları için hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kullanıcılar 30 Haziran'a kadar Taşıt Tanıma Birimi montajlarını yaptırabilecek.

UTTS'de son gün ne zaman?

Gelir İdaresi Başkanlığınca, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin şekilde mücadele amacıyla akaryakıt alımı sırasında taşıtların plaka bilgisinin ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak iletilmesini sağlayan UTTS, hizmet vermeye başladı. Yükümlü taşıtların depo girişlerine, taşıta ilişkin bilgileri içeren TTB takılması zorunluluğu getirildi.
UTTS kapsamındaki yükümlü taşıt sahiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve mükelleflerin cezai müeyyideyle karşılaşmaması için TTB montaj işlemlerini, UTTS internet sitesi üzerinden 30 Haziran'a kadar tamamlamaları gerekiyor.

Elle plaka girmeye son

Sistemle TTB'de yer alan bilgiler, TTO tarafından otomatik şekilde okunarak taşıt plaka bilgisinin elle girilmesine gerek kalmaksızın Ödeme Kaydedici Cihaz'a (ÖKC) güvenli şekilde iletiliyor.

Yakıt alımının ardından alınan ÖKC fişi ise UTTS kapsamında düzenlendiğini gösteren bilgiyi ihtiva edecek şekilde gösteriyor.

UTTS kaydı yaptırmayanlara ne kadar ceza gelecek?

UTTS zorunluluğu kapsamında kayıt yaptırmayan taşıtlara 7 bin TL ile 28 bin TL arasından özel para cezası uygulanıyor.

UTTS internet sitesinden TTB kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlayan, akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın kapsamdaki tüm taşıt sahiplerinin, 30 Haziran'a kadar araçlarının TTB montajlarını tamamlamaları gerekiyor.

Usulsüzlük cezası ne kadar?

UTTS Tebliği'nde düzenlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler hakkında, 7 bin liradan 140 bin liraya kadar değişen tutarlarda Özel Usulsüzlük Cezaları uygulanabilecek.
Akaryakıt zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
TÜRKİYE
140 bin TL’ye kadar ceza gelebilir: Araç sahipleri için son gün 30 Haziran
3 Haziran , 14:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала