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Antalya'da aslan saldırısına uğramıştı: Süleyman Kır hastaneden taburcu edildi
Antalya'da aslan saldırısına uğramıştı: Süleyman Kır hastaneden taburcu edildi
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan parkından kaçan aslanın saldırısına uğrayan Süleyman Kır, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Akdeniz... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
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Manavgat’ta hayvan parkından kaçan aslanın saldırısında yaralanan Süleyman Kır, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 5 gün boyunca tedavi edilen Kır’ın yüz, kulak, gövde ve bacaklarında çeşitli yaralar bulunduğu belirtildi. Hastayı takip eden Plastik ve Estetik Cerrah Dr. Mertcan Karagül, enfeksiyon riskine karşı kapalı pansuman uygulandığını ve tedavinin ayaktan devam edeceğini söyledi.Saldırıya uğrayan Kır, "Vücudumda saymakla bitmeyen dikiş izleri var. Bu süreci atlattık ama şimdi hukuki süreç başlayacak. Maddi ve manevi anlamda suçluların ceza alması için mücadele edeceğim. Ben aslana hakkımı helal ederim. Art niyetli insanlara hakkımı helal etmem. Gerçekten aslanın bir suçu yok" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/manavgattaki-aslan-kafesi-kirip-kacmis-disi-aslanin-ise-bir-sure-once-oldugu-ortaya-cikti-1097671704.html
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türkiye, antalya, aslan, saldırı, hayvan, hayvan hakları, hayvan yasası, manavgat, manavgat cumhuriyet başsavcılığı, manavgat belediyesi
türkiye, antalya, aslan, saldırı, hayvan, hayvan hakları, hayvan yasası, manavgat, manavgat cumhuriyet başsavcılığı, manavgat belediyesi

Antalya'da aslan saldırısına uğramıştı: Süleyman Kır hastaneden taburcu edildi

17:51 11.07.2025
© AA / Yiğithan YıldızSüleyman Kır
Süleyman Kır - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© AA / Yiğithan Yıldız
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan parkından kaçan aslanın saldırısına uğrayan Süleyman Kır, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde beş gün süren tedavi boyunca Kır’ın yüz, kulak, gövde ve bacaklarındaki yaraları pansumanla iyileştirildi.
Manavgat’ta hayvan parkından kaçan aslanın saldırısında yaralanan Süleyman Kır, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 5 gün boyunca tedavi edilen Kır’ın yüz, kulak, gövde ve bacaklarında çeşitli yaralar bulunduğu belirtildi. Hastayı takip eden Plastik ve Estetik Cerrah Dr. Mertcan Karagül, enfeksiyon riskine karşı kapalı pansuman uygulandığını ve tedavinin ayaktan devam edeceğini söyledi.
Saldırıya uğrayan Kır, "Vücudumda saymakla bitmeyen dikiş izleri var. Bu süreci atlattık ama şimdi hukuki süreç başlayacak. Maddi ve manevi anlamda suçluların ceza alması için mücadele edeceğim. Ben aslana hakkımı helal ederim. Art niyetli insanlara hakkımı helal etmem. Gerçekten aslanın bir suçu yok" dedi.
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