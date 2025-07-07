https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/manavgattaki-aslan-kafesi-kirip-kacmis-disi-aslanin-ise-bir-sure-once-oldugu-ortaya-cikti-1097671704.html

Manavgat’taki aslan kafesi kırıp kaçmış: Dişi aslanın ise bir süre önce öldüğü ortaya çıktı

Manavgat’taki aslan kafesi kırıp kaçmış: Dişi aslanın ise bir süre önce öldüğü ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Antalya Manavgat’ta bir kişiyi yaralayan aslanın kaçtığı hayvan parkı olan “Land Of Lions Aslan Diyarı” mühürlendi. Aslanın üst kafesi kırarak kaçtığı, dişi... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T16:03+0300

2025-07-07T16:03+0300

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Antalya’nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde yer alan ve “Land Of Lions Aslan Diyarı” adıyla faaliyet gösteren özel hayvanat bahçesi, bir aslanın kaçması ve bir kişiyi yaralaması sonrası mühürlendi. Kaçışın ardından başlayan denetimler bugün genişletilerek devam etti.Kurumlardan ortak denetimManavgat Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, jandarma ve maliye ekipleri, olayın yaşandığı alanda detaylı incelemelerde bulundu. Ekiplerin kendi alanlarına ilişkin kontroller yaptığı ve denetim sonucu kapsamlı bir rapor hazırlanacağı belirtildi.Aslan kafesin üstünü kırarak kaçtıEdinilen bilgiye göre, kafesinden kaçan “Zeus” adlı erkek aslanın, üst kısmı kırarak dışarı çıktığı tespit edildi. Aynı kafeste bulunan dişi aslanın ise daha önce öldüğü ortaya çıktı.

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