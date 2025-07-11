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SON DAKİKA | Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özel hakkında resen soruşturma başlattı
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/antalya-cumhuriyet-bassavciligi-chp-genel-baskani-ozel-hakkinda-resen-sorusturma-baslatti-1097826751.html
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özel hakkında resen soruşturma başlattı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özel hakkında resen soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı. 11.07.2025, Sputnik Türkiye
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da, CHP Genel Başkanı Özel hakkında resen soruşturma başlattı.Bugün gerçekleştirilen CHP Antalya mitinginin ardından başlatılan soruşturmanın 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan başlatıldığı bildirildi.Antalya Cuhuriyet Başsavcılığı, Özel'in, Manavgat Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma balatıldığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/ankara-cumhuriyet-bassavciligi-chp-lideri-ozgur-ozel-hakkinda-sorusturma-baslatti-1097645882.html
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özel hakkında resen soruşturma başlattı

22:11 11.07.2025 (güncellendi: 22:26 11.07.2025)
© AA / Beyza CömertCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda konuştu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© AA / Beyza Cömert
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da, CHP Genel Başkanı Özel hakkında resen soruşturma başlattı.
Bugün gerçekleştirilen CHP Antalya mitinginin ardından başlatılan soruşturmanın 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan başlatıldığı bildirildi.
Antalya Cuhuriyet Başsavcılığı, Özel'in, Manavgat Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma balatıldığını açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2025
TÜRKİYE
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
6 Temmuz, 23:14
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