https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/antalya-cumhuriyet-bassavciligi-chp-genel-baskani-ozel-hakkinda-resen-sorusturma-baslatti-1097826751.html
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özel hakkında resen soruşturma başlattı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özel hakkında resen soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı. 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T22:11+0300
2025-07-11T22:11+0300
2025-07-11T22:26+0300
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da, CHP Genel Başkanı Özel hakkında resen soruşturma başlattı.Bugün gerçekleştirilen CHP Antalya mitinginin ardından başlatılan soruşturmanın 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan başlatıldığı bildirildi.Antalya Cuhuriyet Başsavcılığı, Özel'in, Manavgat Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma balatıldığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/ankara-cumhuriyet-bassavciligi-chp-lideri-ozgur-ozel-hakkinda-sorusturma-baslatti-1097645882.html
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özgür özel, özgür özel antalya, özgür özel soruşturma, özel anlatya, özel soruşturma, manavgat belediyesi
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özel hakkında resen soruşturma başlattı
22:11 11.07.2025 (güncellendi: 22:26 11.07.2025)
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da, CHP Genel Başkanı Özel hakkında resen soruşturma başlattı.
Bugün gerçekleştirilen CHP Antalya mitinginin ardından başlatılan soruşturmanın 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan başlatıldığı bildirildi.
Antalya Cuhuriyet Başsavcılığı, Özel'in, Manavgat Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma balatıldığını açıkladı.