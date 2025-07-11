https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/antalya-cumhuriyet-bassavciligi-chp-genel-baskani-ozel-hakkinda-resen-sorusturma-baslatti-1097826751.html

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özel hakkında resen soruşturma başlattı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özel hakkında resen soruşturma başlattı

Sputnik Türkiye

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı. 11.07.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

özgür özel

antalya

chp

cumhuriyet başsavcılığı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da, CHP Genel Başkanı Özel hakkında resen soruşturma başlattı.Bugün gerçekleştirilen CHP Antalya mitinginin ardından başlatılan soruşturmanın 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan başlatıldığı bildirildi.Antalya Cuhuriyet Başsavcılığı, Özel'in, Manavgat Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma balatıldığını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/ankara-cumhuriyet-bassavciligi-chp-lideri-ozgur-ozel-hakkinda-sorusturma-baslatti-1097645882.html

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