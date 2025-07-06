https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/ankara-cumhuriyet-bassavciligi-chp-lideri-ozgur-ozel-hakkinda-sorusturma-baslatti-1097645882.html
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarla ilgili resen soruşturma başlattı. 06.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-06T23:14+0300
2025-07-06T23:14+0300
2025-07-06T23:44+0300
türki̇ye
son dakika
özgür özel
soruşturma
ankara cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/18/1096483538_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_2b0f7c16ec7bf16a622fa2b36703c0d6.jpg
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, resen soruşturma başlattı.Başsavcılık, Özel hakkında 5 Temmuz'daki MYK toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği sözler üzerine 'cumhurbaşkanına hakaret', 'suç işlemeye alenen tahrik', 'kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret ve tehdit' suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/gazeteci-timur-soykan-serbest-birakildi-1097643947.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/18/1096483538_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_c6abf9d8d987b04935f9e7080fbfc24c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
son dakika, özgür özel, soruşturma, ankara cumhuriyet başsavcılığı
son dakika, özgür özel, soruşturma, ankara cumhuriyet başsavcılığı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
23:14 06.07.2025 (güncellendi: 23:44 06.07.2025)
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarla ilgili resen soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, resen soruşturma başlattı.
Başsavcılık, Özel hakkında 5 Temmuz'daki MYK toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği sözler üzerine 'cumhurbaşkanına hakaret', 'suç işlemeye alenen tahrik', 'kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret ve tehdit' suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.