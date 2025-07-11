https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/antalya-buyuksehir-belediye-baskanvekili-busra-ozdemir-oldu-1097819770.html

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir oldu

Sputnik Türkiye

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, tutuklanan Muhittin Böcek'in görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekili seçimi yaptı. CHP’li Büşra Özdemir, gizli... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T17:23+0300

2025-07-11T17:23+0300

2025-07-11T17:23+0300

poli̇ti̇ka

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antalya

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seçim sonuçları

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antalya büyükşehir belediyesi

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Muhittin Böcek’in görevden uzaklaştırılmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekilliğine CHP’li Büşra Özdemir seçildi.Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Başkan Muhittin Böcek'in yerine başkanvekili seçmek üzere olağanüstü toplandı. CHP grubu, başkanvekilliği için meclis üyesi Büşra Özdemir’i aday gösterdi. Diğer partiler herhangi bir aday çıkarmazken, seçim gizli oylamayla gerçekleştirildi.Oylama sonucunda 104 meclis üyesinden 29’u boş oy kullanırken, geçerli 75 oyun tamamını alan CHP’li Büşra Özdemir başkanvekilliği görevine seçildi. Göreve seçilmesinin ardından meclise hitap eden Özdemir, “Torosların evladı Muhittin Böcek’in emanetine sahip çıkacak bir Yörük kızı olarak göreve başlıyorum” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/antalya-buyuksehir-belediye-baskani-muhittin-bocek-gorevinden-uzaklastirildi-1097676835.html

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muhittin böcek, antalya, chp, seçim, seçim sonuçları, yerel seçim, antalya büyükşehir belediyesi, antalya i̇l başkanlığı