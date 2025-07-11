https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/ak-parti-sozcusu-celik-terorsuz-turkiye-hedefine-ulasilmasi-icin-kritik-bir-esik-gecilmistir-1097808742.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması için kritik bir eşik geçilmiştir

AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması için kritik bir eşik geçilmiştir

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik PKK'nın silahları imha sürecini değerlendirdi. Çelik, 'ilk adımın' gerçekleştiğini belirterek... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T13:04+0300

2025-07-11T13:04+0300

2025-07-11T13:04+0300

türki̇ye

ömer çelik

pkk

silah bırakma

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PKK'nın silahları imha/ teslim süreciyle ilgili ilk adımın gerçekleştiğini belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak” ilkesi her şart altında korunmuştur. Gelinen aşamada “terörsüz Türkiye” hedefine ulaşılması için kritik bir eşik geçilmiştir. Bundan sonrasında PKK’nın tüm şubeleri ve illegal yapılarıyla feshi ve silahların yakılması/teslim edilmesi süreci kısa zaman içinde tamamlanmalıdır" dedi. Terörsüz bölge vurgusu yaptıSosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik şu ifadeleri kullandı: "Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda PKK’nın silahları imha/teslim süreciyle ilgili ilk adım gerçekleşti. Sn Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısı ve Sn Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu devlet iradesiyle, Türkiye’nin terör yükünden kurtulması için tarihi bir sayfa açma kararlılığı güçlenerek ilerlemektedir. “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşılması, ülkemizin terör yükünden kurtulmasını ve yakın bölgemizin “terörsüz bölge” hedefine ulaşmasını sağlayacaktır. DEM Parti’nin partiler arasındaki ziyaret trafiği ve istişare süreci, sürecin hedeflerine ulaşması için gösterilen hassasiyetler büyük katkı sağlamaktadır. Yüce Meclis’in sürece dayanak sağlayacak iradesinin devreye girmesiyle Meclis’teki tüm siyasi partilerin katkıları somutlaşacaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devlet kurumları diplomasi, istihbarat ve güvenlik başta olmak üzere tüm alanlarda “terörsüz Türkiye” hedefine ulaşılması için kapsamlı çalışmalar yürütmeye devam etmektedir.Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesi her şart altında korunmuştur Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin eşsiz fedakarlıklarıyla ülkemize ve milli egemenliğimize dönük uzun yıllardır devam eden her türlü saldırı başarısız kılınmıştır. Bölücü terörün ülkemize dönük emellerine geçit verilmemiştir. Her zaman rahmetle ve şükranla andığımız şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin vatan savunmasını eşsiz fedakarlıklarla yerine getirmesi sayesinde, “Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak” ilkesi her şart altında korunmuştur. Gelinen aşamada “terörsüz Türkiye” hedefine ulaşılması için kritik bir eşik geçilmiştir. Bundan sonrasında PKK’nın tüm şubeleri ve illegal yapılarıyla feshi ve silahların yakılması/teslim edilmesi süreci kısa zaman içinde tamamlanmalıdır. Habis siyasi projeleri bozacak olan irade Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir devlet projesi olarak yürüyen bu sürecin amaçlarına ulaşması için, her türlü provokasyona karşı teyakkuz hali devam etmektedir. Terörü “vekâlet savaşları”nın aracı olarak kullanan ve bölgemize emperyalist amaçlarla yaklaşanların habis siyasi projelerini bozacak olan irade “terörsüz Türkiye” iradesi ve bunun “terörsüz bölge” anlayışına ilham kaynağı olmasıdır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/ilk-pkkli-grubun-silah-birakmasi-sonrasi-bahceliden-aciklama-dem-parti-kardesligin-safinda-yerini-1097807286.html

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ömer çelik, pkk, silah bırakma