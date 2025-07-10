https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/abdden-bmnin-filistin-raportorune-yaptirim-1097782135.html

ABD’den BM'nin Filistin raportörüne yaptırım

ABD’den BM'nin Filistin raportörüne yaptırım

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese’ye yönelik yaptırım getirildiğini duyurdu. Neden olarak... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T13:24+0300

2025-07-10T13:24+0300

2025-07-10T13:30+0300

dünya

abd

bm i̇nsan hakları konseyi

i̇srail

filistin

gazze şeridi

marco rubio

donald trump

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya paylaşımında, “Bugün, BM İnsan Hakları Konseyi Özel Raportörü Francesca Albanese 'ye, ABD ve İsrail yetkilileri, şirketleri ve liderlerine karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde işlem başlatma yönündeki yasadışı ve utanç verici çabaları nedeniyle yaptırım getiriyorum” diye yazdı.Albanese’nin faaliyetini ABD ve İsrail'e karşı "siyasi ve ekonomik savaş" olarak nitelendiren Rubio, “Ortaklarımızın meşru müdafaa haklarını her zaman destekleyeceğiz” ifadesini kullandı.BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese geçen yıl, Gazze Şeridi’nde yaşananlar için “kontrollü soykırım” olarak nitelendirmişti.Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararına defalarca destek veren BM Özel Raportörü, Roma Statüsü’nü kabul eden ülkelere, İsrail liderini gözaltına alma çağrısında bulunmuştu.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, BM’den Albenese’nin görevden alınmasını talep etmişti. ABD, BM Özel Raportörünü ‘şiddetli Yahudi karşıtlığı’, teröre destek vermek ve İsrail’le işbirliği yapan uluslararası şirketlere baskı yapmak ile suçlamıştı.

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filistin

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abd, bm i̇nsan hakları konseyi, i̇srail, filistin, gazze şeridi, marco rubio, donald trump