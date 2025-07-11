https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/abdli-general-rusyanin-gucu-karsisinda-natonun-potansiyelini-gelistirmesi-cok-onemli-1097820988.html

ABD’li general: Rusya'nın gücü karşısında NATO'nun potansiyelini geliştirmesi çok önemli

ABD’li general: Rusya'nın gücü karşısında NATO'nun potansiyelini geliştirmesi çok önemli

Sputnik Türkiye

ABD’li Tümgeneral John Rafferty, Rusya'nın hava savunma sistemlerine yaptığı yatırımlar karşısında NATO'nun potansiyelini geliştirmesinin önemli olduğunu... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T17:42+0300

2025-07-11T17:42+0300

2025-07-11T17:40+0300

dünya

abd

rusya

rus ordusu

hava savunma sistemi

uzun menzilli füze

nato

ukrayna

vladimir putin

tucker carlson

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ABD ordusunda görev yapan Tümgeneral John Rafferty, Reuters'a verdiği demeçte Rusya'nın hava savunma sistemleri ve uzun menzilli füzelere yaptığı yatırımlar karşısında NATO'nun potansiyelini arttırmasının önemli olduğunu söyledi.Rafferty, "Rus ordusu bugün Ukrayna'daki çatışmanın başladığı zamankinden daha büyük. Ve uzun menzilli füzeler ve gelişmiş hava savunma sistemlerine yatırım yapmaya devam edeceklerini biliyoruz. Dolayısıyla ittifakın (NATO'nun) potansiyelini arttırması çok ama çok önemli" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Amerikalı gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda, Rusya’nın NATO üyesi ülkelere saldırma niyetinde olmadığını açık bir şekilde ifade etmiş ve bunun hiçbir anlam taşımadığını vurgulamıştı. Rus lider, Batılı siyasetçilerin halklarını sözde Rus tehdidiyle korkutarak dikkatleri iç sorunlardan uzaklaştırmaya çalıştıklarını, ancak “akıllı insanların bunun bir aldatmaca olduğunu gayet iyi bildiklerini” söylemişti.Son yıllarda Rusya, NATO’nun batı sınırları yakınındaki faaliyetlerinin benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığını vurguluyor. İttifak, bu genişletilmiş inisiyatifleri 'Rus saldırganlığını caydırmak' olarak tanımlasa da, Moskova Avrupa’daki NATO güçlerinin artırılmasından duyduğu endişeyi defalarca dile getirmişti.

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Sputnik Türkiye

abd, rusya, rus ordusu, hava savunma sistemi, uzun menzilli füze, nato, ukrayna, vladimir putin, tucker carlson, reuters