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ABD’li general: Rusya'nın gücü karşısında NATO'nun potansiyelini geliştirmesi çok önemli
ABD’li general: Rusya'nın gücü karşısında NATO'nun potansiyelini geliştirmesi çok önemli
Sputnik Türkiye
ABD’li Tümgeneral John Rafferty, Rusya'nın hava savunma sistemlerine yaptığı yatırımlar karşısında NATO'nun potansiyelini geliştirmesinin önemli olduğunu... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T17:42+0300
2025-07-11T17:40+0300
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rusya
rus ordusu
hava savunma sistemi
uzun menzilli füze
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ABD ordusunda görev yapan Tümgeneral John Rafferty, Reuters'a verdiği demeçte Rusya'nın hava savunma sistemleri ve uzun menzilli füzelere yaptığı yatırımlar karşısında NATO'nun potansiyelini arttırmasının önemli olduğunu söyledi.Rafferty, "Rus ordusu bugün Ukrayna'daki çatışmanın başladığı zamankinden daha büyük. Ve uzun menzilli füzeler ve gelişmiş hava savunma sistemlerine yatırım yapmaya devam edeceklerini biliyoruz. Dolayısıyla ittifakın (NATO'nun) potansiyelini arttırması çok ama çok önemli" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Amerikalı gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda, Rusya’nın NATO üyesi ülkelere saldırma niyetinde olmadığını açık bir şekilde ifade etmiş ve bunun hiçbir anlam taşımadığını vurgulamıştı. Rus lider, Batılı siyasetçilerin halklarını sözde Rus tehdidiyle korkutarak dikkatleri iç sorunlardan uzaklaştırmaya çalıştıklarını, ancak “akıllı insanların bunun bir aldatmaca olduğunu gayet iyi bildiklerini” söylemişti.Son yıllarda Rusya, NATO’nun batı sınırları yakınındaki faaliyetlerinin benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığını vurguluyor. İttifak, bu genişletilmiş inisiyatifleri 'Rus saldırganlığını caydırmak' olarak tanımlasa da, Moskova Avrupa’daki NATO güçlerinin artırılmasından duyduğu endişeyi defalarca dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/trump-ukraynaya-300-milyon-dolarlik-askeri-yardim-tahsis-etmeyi-planliyor-1097796481.html
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abd, rusya, rus ordusu, hava savunma sistemi, uzun menzilli füze, nato, ukrayna, vladimir putin, tucker carlson, reuters
abd, rusya, rus ordusu, hava savunma sistemi, uzun menzilli füze, nato, ukrayna, vladimir putin, tucker carlson, reuters

ABD’li general: Rusya'nın gücü karşısında NATO'nun potansiyelini geliştirmesi çok önemli

17:42 11.07.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinÖzel askeri harekat bölgesinde Tsentr Askeri Grubu'na bağlı BM-21 Grad çoklu roketatarın atış yaptığı an
Özel askeri harekat bölgesinde Tsentr Askeri Grubu'na bağlı BM-21 Grad çoklu roketatarın atış yaptığı an - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
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ABD’li Tümgeneral John Rafferty, Rusya'nın hava savunma sistemlerine yaptığı yatırımlar karşısında NATO'nun potansiyelini geliştirmesinin önemli olduğunu belirtti.
ABD ordusunda görev yapan Tümgeneral John Rafferty, Reuters'a verdiği demeçte Rusya'nın hava savunma sistemleri ve uzun menzilli füzelere yaptığı yatırımlar karşısında NATO'nun potansiyelini arttırmasının önemli olduğunu söyledi.
Rafferty, "Rus ordusu bugün Ukrayna'daki çatışmanın başladığı zamankinden daha büyük. Ve uzun menzilli füzeler ve gelişmiş hava savunma sistemlerine yatırım yapmaya devam edeceklerini biliyoruz. Dolayısıyla ittifakın (NATO'nun) potansiyelini arttırması çok ama çok önemli" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Amerikalı gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda, Rusya’nın NATO üyesi ülkelere saldırma niyetinde olmadığını açık bir şekilde ifade etmiş ve bunun hiçbir anlam taşımadığını vurgulamıştı. Rus lider, Batılı siyasetçilerin halklarını sözde Rus tehdidiyle korkutarak dikkatleri iç sorunlardan uzaklaştırmaya çalıştıklarını, ancak “akıllı insanların bunun bir aldatmaca olduğunu gayet iyi bildiklerini” söylemişti.
Son yıllarda Rusya, NATO’nun batı sınırları yakınındaki faaliyetlerinin benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığını vurguluyor. İttifak, bu genişletilmiş inisiyatifleri 'Rus saldırganlığını caydırmak' olarak tanımlasa da, Moskova Avrupa’daki NATO güçlerinin artırılmasından duyduğu endişeyi defalarca dile getirmişti.
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