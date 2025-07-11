ABD Gizli Servisi, Trump'a suikast girişiminden 1 yıl sonra 6 kişiye ceza verdi

"Resmi disiplin inceleme sürecinin ardından kurum altı kişiye karşı işlem başlatıyor. 1974 tarihli Gizlilik Yasası gereğince, Gizli Servis'in kişilerin isimlerini açıklaması yasak. Ancak bu disiplin cezaları, 10 ila 42 gün arasında değişen ücretsiz uzaklaştırma cezalarını kapsıyor ve tüm kişiler kısıtlı göreve veya operasyonel olmayan pozisyonlara yerleştiriliyor.



Geçtiğimiz yıl içinde yapılan reformlar sadece bir başlangıçtır ve kurum, faaliyetlerini değerlendirmeye, önerileri gözden geçirmeye ve gerektiğinde ek değişiklikler yapmaya devam edecektir"