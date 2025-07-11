https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/abd-gizli-servisi-trumpa-suikast-girisiminden-1-yil-sonra-6-kisiye-ceza-verdi-1097796344.html
ABD Gizli Servisi, Trump'a suikast girişiminden 1 yıl sonra 6 kişiye ceza verdi
ABD Gizli Servisi, Trump'a suikast girişiminden 1 yıl sonra 6 kişiye ceza verdi
Sputnik Türkiye
ABD Gizli Servisi, 13 Temmuz 2024'teki suikast girişimiyle ilgili operasyonel başarısızlık nedeniyle 6 çalışanına ücretsiz uzaklaştırma cezası verdi. Cezalar... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T00:49+0300
2025-07-11T00:49+0300
2025-07-11T00:49+0300
dünya
abd
donald trump
gizli servis
suikast
suikast girişimi
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ABD Gizli Servisi, 13 Temmuz 2024'te dönemin başkan adayı Donald Trump ile iki kişinin yaralandığı ve bir kişinin suikast girişimi sonucu vurularak öldürüldüğü operasyonel başarısızlığı inceledikten sonra altı kişiye karşı disiplin cezası verecek.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/abd-irana-seyahat-uyarisi-yayimladi-hicbir-sartta-gitmeyin-1097796083.html
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abd, donald trump, gizli servis, suikast, suikast girişimi
abd, donald trump, gizli servis, suikast, suikast girişimi
ABD Gizli Servisi, Trump'a suikast girişiminden 1 yıl sonra 6 kişiye ceza verdi
ABD Gizli Servisi, 13 Temmuz 2024'teki suikast girişimiyle ilgili operasyonel başarısızlık nedeniyle 6 çalışanına ücretsiz uzaklaştırma cezası verdi. Cezalar 10 ila 42 gün arasında değişirken, isimlerin açıklanması yasaklandı.
ABD Gizli Servisi, 13 Temmuz 2024'te dönemin başkan adayı Donald Trump ile iki kişinin yaralandığı ve bir kişinin suikast girişimi sonucu vurularak öldürüldüğü operasyonel başarısızlığı inceledikten sonra altı kişiye karşı disiplin cezası verecek.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Resmi disiplin inceleme sürecinin ardından kurum altı kişiye karşı işlem başlatıyor. 1974 tarihli Gizlilik Yasası gereğince, Gizli Servis'in kişilerin isimlerini açıklaması yasak. Ancak bu disiplin cezaları, 10 ila 42 gün arasında değişen ücretsiz uzaklaştırma cezalarını kapsıyor ve tüm kişiler kısıtlı göreve veya operasyonel olmayan pozisyonlara yerleştiriliyor.
Geçtiğimiz yıl içinde yapılan reformlar sadece bir başlangıçtır ve kurum, faaliyetlerini değerlendirmeye, önerileri gözden geçirmeye ve gerektiğinde ek değişiklikler yapmaya devam edecektir"