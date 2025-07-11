Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/abd-disisleri-bakanligi-bin-300den-fazla-calisanini-isten-cikariyor-1097817319.html
ABD Dışişleri Bakanlığı bin 300’den fazla çalışanını işten çıkarıyor
ABD Dışişleri Bakanlığı bin 300’den fazla çalışanını işten çıkarıyor
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 11 Temmuz Cuma günü toplu işten çıkarmalara başladı. İşten çıkarmalardan bin 300'den fazla çalışanın etkilendiği belirtildi. 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T16:00+0300
2025-07-11T15:56+0300
dünya
abd
abd dışişleri bakanlığı
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/12/1091696585_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_58b1fd84b580eb5e6f4494d5609446ae.jpg
Uluslararası haber ajansı Associated Press’in aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı bin 300’den fazla diplomat ve yetkiliyi işten çıkarıyor.Bu kararın, Başkan Donald Trump’ın bakanlıkta geniş çaplı bir yeniden yapılanma planını hayata geçirmek amacıyla alındığı bildirildi.Gün içerisinde bin 107 memur ve diplomatik serviste çalışan 246 personele işten çıkarma bildirimi yapılacağı belirtilen haberde, “Dışişleri Bakanlığı'nın yeniden yapılanması, diplomatik önceliklere odaklanacak şekilde iç faaliyetlerin sadeleştirilmesini içeriyor” ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/rubiodan-trum-si-gorusmesi-duyurusu-1097815839.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/12/1091696585_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_b3b02327abb3ce49f2b73fc030fca4f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, abd dışişleri bakanlığı, donald trump
abd, abd dışişleri bakanlığı, donald trump

ABD Dışişleri Bakanlığı bin 300’den fazla çalışanını işten çıkarıyor

16:00 11.07.2025
© AP Photo / Jose Luis Maganaİnsan haklarını ihlal edenlere yabancı askeri desteği kısıtlayan yasayı çiğnediği için ABD Dışişleri'ne dava açıldı
İnsan haklarını ihlal edenlere yabancı askeri desteği kısıtlayan yasayı çiğnediği için ABD Dışişleri'ne dava açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 11 Temmuz Cuma günü toplu işten çıkarmalara başladı. İşten çıkarmalardan bin 300'den fazla çalışanın etkilendiği belirtildi.
Uluslararası haber ajansı Associated Press’in aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı bin 300’den fazla diplomat ve yetkiliyi işten çıkarıyor.
Bu kararın, Başkan Donald Trump’ın bakanlıkta geniş çaplı bir yeniden yapılanma planını hayata geçirmek amacıyla alındığı bildirildi.
Gün içerisinde bin 107 memur ve diplomatik serviste çalışan 246 personele işten çıkarma bildirimi yapılacağı belirtilen haberde, “Dışişleri Bakanlığı'nın yeniden yapılanması, diplomatik önceliklere odaklanacak şekilde iç faaliyetlerin sadeleştirilmesini içeriyor” ifadesi kullanıldı.
ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
DÜNYA
Rubio’dan Trump- Şi görüşmesi duyurusu
14:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала