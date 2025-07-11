https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/abd-disisleri-bakanligi-bin-300den-fazla-calisanini-isten-cikariyor-1097817319.html
ABD Dışişleri Bakanlığı bin 300’den fazla çalışanını işten çıkarıyor
ABD Dışişleri Bakanlığı bin 300’den fazla çalışanını işten çıkarıyor
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 11 Temmuz Cuma günü toplu işten çıkarmalara başladı. İşten çıkarmalardan bin 300'den fazla çalışanın etkilendiği belirtildi. 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T16:00+0300
2025-07-11T16:00+0300
2025-07-11T15:56+0300
dünya
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abd dışişleri bakanlığı
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Uluslararası haber ajansı Associated Press’in aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı bin 300’den fazla diplomat ve yetkiliyi işten çıkarıyor.Bu kararın, Başkan Donald Trump’ın bakanlıkta geniş çaplı bir yeniden yapılanma planını hayata geçirmek amacıyla alındığı bildirildi.Gün içerisinde bin 107 memur ve diplomatik serviste çalışan 246 personele işten çıkarma bildirimi yapılacağı belirtilen haberde, “Dışişleri Bakanlığı'nın yeniden yapılanması, diplomatik önceliklere odaklanacak şekilde iç faaliyetlerin sadeleştirilmesini içeriyor” ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/rubiodan-trum-si-gorusmesi-duyurusu-1097815839.html
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abd, abd dışişleri bakanlığı, donald trump
abd, abd dışişleri bakanlığı, donald trump
ABD Dışişleri Bakanlığı bin 300’den fazla çalışanını işten çıkarıyor
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 11 Temmuz Cuma günü toplu işten çıkarmalara başladı. İşten çıkarmalardan bin 300'den fazla çalışanın etkilendiği belirtildi.
Uluslararası haber ajansı Associated Press’in aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı bin 300’den fazla diplomat ve yetkiliyi işten çıkarıyor.
Bu kararın, Başkan Donald Trump’ın bakanlıkta geniş çaplı bir yeniden yapılanma planını hayata geçirmek amacıyla alındığı bildirildi.
Gün içerisinde bin 107 memur ve diplomatik serviste çalışan 246 personele işten çıkarma bildirimi yapılacağı belirtilen haberde, “Dışişleri Bakanlığı'nın yeniden yapılanması, diplomatik önceliklere odaklanacak şekilde iç faaliyetlerin sadeleştirilmesini içeriyor” ifadesi kullanıldı.