https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/abd-ukraynaya-mermi-ve-fuze-sevkiyatini-yeniden-baslatti-1097774712.html

‘ABD, Ukrayna'ya mermi ve füze sevkiyatını yeniden başlattı’

‘ABD, Ukrayna'ya mermi ve füze sevkiyatını yeniden başlattı’

Sputnik Türkiye

ABD’nin, Ukrayna'ya topçu mermisi ve GMLRS füzelerinin tedarikini yeniden başlattığı belirtti. 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T11:33+0300

2025-07-10T11:33+0300

2025-07-10T11:28+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

ukrayna

donald trump

pentagon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097774419_0:57:1229:748_1920x0_80_0_0_8b0deacd12467ebe130c0677571ee67a.jpg

Batı medyasının iki ABD’li yetkiliden aktardığına göre, Ukrayna 155 mm topçu mermileri ve GMLRS füzeleri alacak.Yetkililer, tam olarak kaç adet silah gönderildiği ve bunların tamamının teslim edilip edilmediği konusunda bilgi vermedi.Yeni sevkiyatın, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin politikasında bir değişikliğin olduğu anlamına gelip gelmediği de henüz belli değil.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya daha fazla silah vermeyi vaat etmiş, ama söz konusu her şeyden önce savunma amaçlı silahlar olduğunu belirtmişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Ukrayna’ya ek savunma silahları gönderileceğini kaydetmişti.Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının çözüm çabalarını engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve “ateşle oynamak” olduğunu defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olacağını belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırmasının müzakerelere yardımcı olmadığını ve olumsuz sonuçlar doğuracağını kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/fransa-ve-ingiltere-nukleer-caydiricilik-koordinasyonunu-duyuracak-1097773252.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ukrayna, donald trump, pentagon