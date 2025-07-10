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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/abd-ukraynaya-mermi-ve-fuze-sevkiyatini-yeniden-baslatti-1097774712.html
‘ABD, Ukrayna'ya mermi ve füze sevkiyatını yeniden başlattı’
‘ABD, Ukrayna'ya mermi ve füze sevkiyatını yeniden başlattı’
Sputnik Türkiye
ABD’nin, Ukrayna'ya topçu mermisi ve GMLRS füzelerinin tedarikini yeniden başlattığı belirtti. 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T11:33+0300
2025-07-10T11:28+0300
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Batı medyasının iki ABD’li yetkiliden aktardığına göre, Ukrayna 155 mm topçu mermileri ve GMLRS füzeleri alacak.Yetkililer, tam olarak kaç adet silah gönderildiği ve bunların tamamının teslim edilip edilmediği konusunda bilgi vermedi.Yeni sevkiyatın, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin politikasında bir değişikliğin olduğu anlamına gelip gelmediği de henüz belli değil.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya daha fazla silah vermeyi vaat etmiş, ama söz konusu her şeyden önce savunma amaçlı silahlar olduğunu belirtmişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Ukrayna’ya ek savunma silahları gönderileceğini kaydetmişti.Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının çözüm çabalarını engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve “ateşle oynamak” olduğunu defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olacağını belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırmasının müzakerelere yardımcı olmadığını ve olumsuz sonuçlar doğuracağını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/fransa-ve-ingiltere-nukleer-caydiricilik-koordinasyonunu-duyuracak-1097773252.html
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abd, ukrayna, donald trump, pentagon
abd, ukrayna, donald trump, pentagon

‘ABD, Ukrayna'ya mermi ve füze sevkiyatını yeniden başlattı’

11:33 10.07.2025
© Fotoğraf : Açık kaynakGMLRS
GMLRS - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© Fotoğraf : Açık kaynak
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ABD’nin, Ukrayna'ya topçu mermisi ve GMLRS füzelerinin tedarikini yeniden başlattığı belirtti.
Batı medyasının iki ABD’li yetkiliden aktardığına göre, Ukrayna 155 mm topçu mermileri ve GMLRS füzeleri alacak.
Yetkililer, tam olarak kaç adet silah gönderildiği ve bunların tamamının teslim edilip edilmediği konusunda bilgi vermedi.
Yeni sevkiyatın, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin politikasında bir değişikliğin olduğu anlamına gelip gelmediği de henüz belli değil.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya daha fazla silah vermeyi vaat etmiş, ama söz konusu her şeyden önce savunma amaçlı silahlar olduğunu belirtmişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Ukrayna’ya ek savunma silahları gönderileceğini kaydetmişti.
Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının çözüm çabalarını engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve “ateşle oynamak” olduğunu defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olacağını belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırmasının müzakerelere yardımcı olmadığını ve olumsuz sonuçlar doğuracağını kaydetmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
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