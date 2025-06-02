https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/son-veriler-aciklandi-istanbulun-zam-sampiyonu-belli-oldu-1096712298.html
Son veriler açıklandı: İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
Son veriler açıklandı: İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, mayısta fiyatı en çok artan ürün yüzde 48.11 ile kayısı, en çok ucuzlayan ürün ise yüzde 44.86 ile sivri biber... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T13:01+0300
2025-06-02T13:01+0300
2025-06-02T13:01+0300
ekonomi̇
i̇stanbul ticaret odası (i̇to)
sivri biber
kayısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/02/1096719697_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_dc109bdaee2ea585e5d3270aa1ea8c74.jpg
İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 yılı Mayıs ayına ilişkin perakende fiyat değişim raporunu yayımladı. Rapora göre, bir önceki aya kıyasla 336 ana ürünün 179'unda fiyat artışı, 45'inde ise düşüş gözlendi. Kalan ürünlerin fiyatı sabit kaldı.En çok zamlanan ürün: KayısıMayıs ayında fiyatı en fazla artan ürün, yüzde 48.11 ile kayısı oldu. Onu yüzde 47.98 ile şehirlerarası otobüs bileti ücretleri, yüzde 18.55 ile limon, yüzde 15.75 ile fındık içi, yüzde 15.65 ile saat ve yüzde 13.73 ile oyuncak takip etti.Fiyat artışı gören diğer ürünlerden bazıları şöyle:En büyük düşüş sivri biberdeSebze fiyatlarındaki düşüş dikkat çektiMayıs ayında en fazla ucuzlayan ürün ise yüzde 44.86 ile sivri biber oldu. Ardından gelen ürünler:Fiyatı düşen diğer ürünler:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/memur-ve-emekli-zammi-ne-kadar-olacak-5-aylik-enflasyon-farki-yarin-belli-olacak-1096706240.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/02/1096719697_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_16ee5fcb66c82347ff23b2ce463ef340.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul ticaret odası (i̇to), sivri biber, kayısı
i̇stanbul ticaret odası (i̇to), sivri biber, kayısı
Son veriler açıklandı: İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, mayısta fiyatı en çok artan ürün yüzde 48.11 ile kayısı, en çok ucuzlayan ürün ise yüzde 44.86 ile sivri biber oldu. 336 ürünün incelendiği raporda 179 ürün zamlanırken, 45 ürünün fiyatı düştü. Gıda, ulaşım ve teknoloji ürünleri listede öne çıktı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 yılı Mayıs ayına ilişkin perakende fiyat değişim raporunu yayımladı. Rapora göre, bir önceki aya kıyasla 336 ana ürünün 179'unda fiyat artışı, 45'inde ise düşüş gözlendi. Kalan ürünlerin fiyatı sabit kaldı.
En çok zamlanan ürün: Kayısı
Mayıs ayında fiyatı en fazla artan ürün, yüzde 48.11 ile kayısı oldu. Onu yüzde 47.98 ile şehirlerarası otobüs bileti ücretleri, yüzde 18.55 ile limon, yüzde 15.75 ile fındık içi, yüzde 15.65 ile saat ve yüzde 13.73 ile oyuncak takip etti.
Fiyat artışı gören diğer ürünlerden bazıları şöyle:
makyaj malzemeleri
yüzde 11.03
Antep fıstığı
yüzde 10.74
karışık kuruyemiş
yüzde 9.40
ağız ve diş bakım ürünleri
yüzde 9.17
En büyük düşüş sivri biberde
Sebze fiyatlarındaki düşüş dikkat çekti
Mayıs ayında en fazla ucuzlayan ürün ise yüzde 44.86 ile sivri biber oldu. Ardından gelen ürünler:
çarliston biber
yüzde 44.01
dolmalık biber
yüzde 35.09
Fiyatı düşen diğer ürünler: