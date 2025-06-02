Son veriler açıklandı: İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
DEYİM YERİNDEYSE
Karmaşanın Osmanlı hali: Dingo’nun ahırı
07:00
2 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aksi Yusuf ve peynir gemisi
09:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aklı havada, hayali uzakta
12:06
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Boş avuçlara dair bir söz: Deyimlerin sessiz tanığı
13:06
2 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
13:30
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir deyim, bir hesaplaşma: Öfkenin dildeki izi
14:07
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hakan Arslan: 'Bakanlığın denetimine tabi olan konaklama işletmeleri tercih edilmeli'
14:32
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Artık geri dönüş yoksa: Buyurun cenaze namazına!
18:08
2 dk
ÖZEL HABER
Yargı paketi TBMM’de: Türkiye’nin af tarihi
19:09
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İstanbul enflasyonu açıklandı
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Fethi Yılmaz: 'İstanbul’daki barış görüşmelerinin çağrısını ilk olarak Putin yaptı'
12:07
82 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/son-veriler-aciklandi-istanbulun-zam-sampiyonu-belli-oldu-1096712298.html
Son veriler açıklandı: İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
Son veriler açıklandı: İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, mayısta fiyatı en çok artan ürün yüzde 48.11 ile kayısı, en çok ucuzlayan ürün ise yüzde 44.86 ile sivri biber... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T13:01+0300
2025-06-02T13:01+0300
ekonomi̇
i̇stanbul ticaret odası (i̇to)
sivri biber
kayısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/02/1096719697_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_dc109bdaee2ea585e5d3270aa1ea8c74.jpg
İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 yılı Mayıs ayına ilişkin perakende fiyat değişim raporunu yayımladı. Rapora göre, bir önceki aya kıyasla 336 ana ürünün 179'unda fiyat artışı, 45'inde ise düşüş gözlendi. Kalan ürünlerin fiyatı sabit kaldı.En çok zamlanan ürün: KayısıMayıs ayında fiyatı en fazla artan ürün, yüzde 48.11 ile kayısı oldu. Onu yüzde 47.98 ile şehirlerarası otobüs bileti ücretleri, yüzde 18.55 ile limon, yüzde 15.75 ile fındık içi, yüzde 15.65 ile saat ve yüzde 13.73 ile oyuncak takip etti.Fiyat artışı gören diğer ürünlerden bazıları şöyle:En büyük düşüş sivri biberdeSebze fiyatlarındaki düşüş dikkat çektiMayıs ayında en fazla ucuzlayan ürün ise yüzde 44.86 ile sivri biber oldu. Ardından gelen ürünler:Fiyatı düşen diğer ürünler:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/memur-ve-emekli-zammi-ne-kadar-olacak-5-aylik-enflasyon-farki-yarin-belli-olacak-1096706240.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/02/1096719697_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_16ee5fcb66c82347ff23b2ce463ef340.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul ticaret odası (i̇to), sivri biber, kayısı
i̇stanbul ticaret odası (i̇to), sivri biber, kayısı

Son veriler açıklandı: İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu

13:01 02.06.2025
© AAKayısı
Kayısı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
© AA
Abone ol
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, mayısta fiyatı en çok artan ürün yüzde 48.11 ile kayısı, en çok ucuzlayan ürün ise yüzde 44.86 ile sivri biber oldu. 336 ürünün incelendiği raporda 179 ürün zamlanırken, 45 ürünün fiyatı düştü. Gıda, ulaşım ve teknoloji ürünleri listede öne çıktı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 yılı Mayıs ayına ilişkin perakende fiyat değişim raporunu yayımladı. Rapora göre, bir önceki aya kıyasla 336 ana ürünün 179'unda fiyat artışı, 45'inde ise düşüş gözlendi. Kalan ürünlerin fiyatı sabit kaldı.

En çok zamlanan ürün: Kayısı

Mayıs ayında fiyatı en fazla artan ürün, yüzde 48.11 ile kayısı oldu. Onu yüzde 47.98 ile şehirlerarası otobüs bileti ücretleri, yüzde 18.55 ile limon, yüzde 15.75 ile fındık içi, yüzde 15.65 ile saat ve yüzde 13.73 ile oyuncak takip etti.
Fiyat artışı gören diğer ürünlerden bazıları şöyle:
makyaj malzemeleri yüzde 11.03
Antep fıstığı yüzde 10.74
bebek maması yüzde 10.46
tablet yüzde 10.42
simit yüzde 10.38
elma yüzde 10.28
portakal yüzde 9.89
karışık kuruyemiş yüzde 9.40
ağız ve diş bakım ürünleri yüzde 9.17

En büyük düşüş sivri biberde

Sebze fiyatlarındaki düşüş dikkat çekti
Mayıs ayında en fazla ucuzlayan ürün ise yüzde 44.86 ile sivri biber oldu. Ardından gelen ürünler:
çarliston biber yüzde 44.01
salatalık yüzde 42.09
taze fasulye yüzde 39.89
patlıcan yüzde 37.40
dolmalık biber yüzde 35.09
Fiyatı düşen diğer ürünler:
kabak yüzde 29.07
kuru soğan yüzde 20.25
yeşil soğan yüzde 17.05
yumurta yüzde 14.78
domates yüzde 13.92
sarımsak yüzde 12.09
roka yüzde 5.58
kıvırcık yüzde 4.38
çilek yüzde 3.33
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
EKONOMİ
Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkı için gözler yarında
08:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала