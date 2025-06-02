https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/son-veriler-aciklandi-istanbulun-zam-sampiyonu-belli-oldu-1096712298.html

Son veriler açıklandı: İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu

Son veriler açıklandı: İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, mayısta fiyatı en çok artan ürün yüzde 48.11 ile kayısı, en çok ucuzlayan ürün ise yüzde 44.86 ile sivri biber... 02.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-02T13:01+0300

2025-06-02T13:01+0300

2025-06-02T13:01+0300

ekonomi̇

i̇stanbul ticaret odası (i̇to)

sivri biber

kayısı

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 yılı Mayıs ayına ilişkin perakende fiyat değişim raporunu yayımladı. Rapora göre, bir önceki aya kıyasla 336 ana ürünün 179'unda fiyat artışı, 45'inde ise düşüş gözlendi. Kalan ürünlerin fiyatı sabit kaldı.En çok zamlanan ürün: KayısıMayıs ayında fiyatı en fazla artan ürün, yüzde 48.11 ile kayısı oldu. Onu yüzde 47.98 ile şehirlerarası otobüs bileti ücretleri, yüzde 18.55 ile limon, yüzde 15.75 ile fındık içi, yüzde 15.65 ile saat ve yüzde 13.73 ile oyuncak takip etti.Fiyat artışı gören diğer ürünlerden bazıları şöyle:En büyük düşüş sivri biberdeSebze fiyatlarındaki düşüş dikkat çektiMayıs ayında en fazla ucuzlayan ürün ise yüzde 44.86 ile sivri biber oldu. Ardından gelen ürünler:Fiyatı düşen diğer ürünler:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/memur-ve-emekli-zammi-ne-kadar-olacak-5-aylik-enflasyon-farki-yarin-belli-olacak-1096706240.html

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Sputnik Türkiye

i̇stanbul ticaret odası (i̇to), sivri biber, kayısı