https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/beylikduzu-belediye-baskani-murat-calik-yogun-bakima-kaldirildi-1097757635.html

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yoğun bakıma kaldırıldı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yoğun bakıma kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bugün acil sağlık durumu nedeniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T00:04+0300

2025-07-10T00:04+0300

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mehmet murat çalık

beylikdüzü

beylikdüzü belediyesi

yoğun bakım

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Tutuklu belediye başkanı Mehmet Murat Çalık hastaneye kaldırıldı, yoğun bakıma alındı.Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bugün acil sağlık durumu nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden Buca Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tıbbi değerlendirme süreci başlamadan önce, sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledilen Çalık, yapılan ilk tetkiklerin ardından koroner yoğun bakım ünitesine alındı. Yetkililer, Başkan Çalık için yarın anjiyo işlemi planlandığını belirterek, kamuoyunun süreçle ilgili düzenli olarak bilgilendirileceğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/ameliyat-olmustu-mehmet-murat-calik-yeniden-hastaneye-kaldirildi-1097744060.html

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Sputnik Türkiye

türkiye, mehmet murat çalık, beylikdüzü, beylikdüzü belediyesi, yoğun bakım, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)