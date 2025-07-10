https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/beylikduzu-belediye-baskani-murat-calik-yogun-bakima-kaldirildi-1097757635.html
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yoğun bakıma kaldırıldı
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yoğun bakıma kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bugün acil sağlık durumu nedeniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T00:04+0300
2025-07-10T00:04+0300
2025-07-10T00:04+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
mehmet murat çalık
beylikdüzü
beylikdüzü belediyesi
yoğun bakım
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/05/1079346338_0:0:1882:1060_1920x0_80_0_0_70548b008d4dc0d23a5542e736e6ac49.jpg
Tutuklu belediye başkanı Mehmet Murat Çalık hastaneye kaldırıldı, yoğun bakıma alındı.Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bugün acil sağlık durumu nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden Buca Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tıbbi değerlendirme süreci başlamadan önce, sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledilen Çalık, yapılan ilk tetkiklerin ardından koroner yoğun bakım ünitesine alındı. Yetkililer, Başkan Çalık için yarın anjiyo işlemi planlandığını belirterek, kamuoyunun süreçle ilgili düzenli olarak bilgilendirileceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/ameliyat-olmustu-mehmet-murat-calik-yeniden-hastaneye-kaldirildi-1097744060.html
beylikdüzü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/05/1079346338_172:0:1845:1255_1920x0_80_0_0_99623a4929ab60fa4422764997ad0349.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, mehmet murat çalık, beylikdüzü, beylikdüzü belediyesi, yoğun bakım, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
türkiye, mehmet murat çalık, beylikdüzü, beylikdüzü belediyesi, yoğun bakım, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yoğun bakıma kaldırıldı
Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bugün acil sağlık durumu nedeniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi. Çalık, hastanede yapılan ilk tetkiklerin ardından koroner yoğun bakım ünitesine alındı.
Tutuklu belediye başkanı Mehmet Murat Çalık hastaneye kaldırıldı, yoğun bakıma alındı.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bugün acil sağlık durumu nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden Buca Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Tıbbi değerlendirme süreci başlamadan önce, sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledilen Çalık, yapılan ilk tetkiklerin ardından koroner yoğun bakım ünitesine alındı.
Yetkililer, Başkan Çalık için yarın anjiyo işlemi planlandığını belirterek, kamuoyunun süreçle ilgili düzenli olarak bilgilendirileceğini açıkladı.