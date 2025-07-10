https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/yapay-zekayla-yazilan-cocuk-kitabi-tepki-cekti-sektoru-dogrudan-hedef-aliyor-1097792582.html

Yapay zekayla yazılan çocuk kitabı tepki çekti: 'Sektörü doğrudan hedef alıyor'

Yapay zekayla yazılan çocuk kitabı tepki çekti: 'Sektörü doğrudan hedef alıyor'

Sputnik Türkiye

İsviçre’de yapay zekanın yazıp resimlediği 'Canavar Prenses' adlı çocuk kitabı, kitap sektörü ve çocuk doktorlarının tepkisini çekti. Yazarlar ve yayıncılar... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T18:51+0300

2025-07-10T18:51+0300

2025-07-10T18:51+0300

dünya

i̇sviçre

yazar

köşe yazarı

kitap

kitap okuma

kitap fuarı

okuma-yazma

hızlı okuma

okuma yazma kursu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/18/1087207027_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_1bcebe2a83d97c05bf360115baa00174.jpg

Yapay zekayla yazılan 'Canavar Prenses' adlı çocuk kitabı, yazarlar, yayıncılar ve çocuk doktorlarının sert tepkisine neden oldu.İsviçre'de bir reklam kampanyasının parçası olarak hazırlandığı açıklanan kitap, yaklaşık 6 bin adet basılarak mağazalarda ücretsiz olarak dağıtıldı. Kitapta, canavar olmayı hayal eden Prenses Mia’nın hikayesinin anlatıldığı belirtilirken ülkede esere tepki yağdı.İsviçre Kitapçılar ve Yayıncılar Birliği (SBVV) ve İsviçre Yazarlar Birliği (A*dS) tarafından yayımlanan protesto mektubunda, yapay zekanın sanatsal üretimde kullanılması eleştirildi. Mektupta, “Yapay zeka kendi başına ne yazabilir ne de çizebilir; insan emeğine dayanan eserleri izinsiz kullanarak üretim yapmakta ve bu durum yaratıcı hakların ihlalidir. Yapay zeka sektörü doğrudan hedef alıyor” ifadelerine yer verildi. Söz konusu uygulamanın, özellikle serbest çalışan yazar ve çizerlerin güvencesiz koşullarını daha da zorlaştırdığı ifade edildi. Tepkiler yalnızca yayın dünyasıyla sınırlı kalmadı. İsviçre Çocuk Doktorları Derneği tarafından yapılan açıklamada, yapay zekayla oluşturulan bu tür içeriklerin çocukların hayal gücünü olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bakan-tunc-yapay-zekaya-yer-ve-icerik-saglayanlarin-sorumlulugu-var-1097744636.html

i̇sviçre

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇sviçre, yazar, köşe yazarı, kitap, kitap okuma, kitap fuarı, okuma-yazma, hızlı okuma, okuma yazma kursu, dünya okuma yazma günü, okumak