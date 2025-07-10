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Yapay zekayla yazılan çocuk kitabı tepki çekti: 'Sektörü doğrudan hedef alıyor'
Yapay zekayla yazılan çocuk kitabı tepki çekti: 'Sektörü doğrudan hedef alıyor'
Sputnik Türkiye
İsviçre’de yapay zekanın yazıp resimlediği 'Canavar Prenses' adlı çocuk kitabı, kitap sektörü ve çocuk doktorlarının tepkisini çekti. Yazarlar ve yayıncılar... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T18:51+0300
2025-07-10T18:51+0300
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Yapay zekayla yazılan 'Canavar Prenses' adlı çocuk kitabı, yazarlar, yayıncılar ve çocuk doktorlarının sert tepkisine neden oldu.İsviçre'de bir reklam kampanyasının parçası olarak hazırlandığı açıklanan kitap, yaklaşık 6 bin adet basılarak mağazalarda ücretsiz olarak dağıtıldı. Kitapta, canavar olmayı hayal eden Prenses Mia’nın hikayesinin anlatıldığı belirtilirken ülkede esere tepki yağdı.İsviçre Kitapçılar ve Yayıncılar Birliği (SBVV) ve İsviçre Yazarlar Birliği (A*dS) tarafından yayımlanan protesto mektubunda, yapay zekanın sanatsal üretimde kullanılması eleştirildi. Mektupta, “Yapay zeka kendi başına ne yazabilir ne de çizebilir; insan emeğine dayanan eserleri izinsiz kullanarak üretim yapmakta ve bu durum yaratıcı hakların ihlalidir. Yapay zeka sektörü doğrudan hedef alıyor” ifadelerine yer verildi. Söz konusu uygulamanın, özellikle serbest çalışan yazar ve çizerlerin güvencesiz koşullarını daha da zorlaştırdığı ifade edildi. Tepkiler yalnızca yayın dünyasıyla sınırlı kalmadı. İsviçre Çocuk Doktorları Derneği tarafından yapılan açıklamada, yapay zekayla oluşturulan bu tür içeriklerin çocukların hayal gücünü olumsuz etkileyebileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bakan-tunc-yapay-zekaya-yer-ve-icerik-saglayanlarin-sorumlulugu-var-1097744636.html
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i̇sviçre, yazar, köşe yazarı, kitap, kitap okuma, kitap fuarı, okuma-yazma, hızlı okuma, okuma yazma kursu, dünya okuma yazma günü, okumak

Yapay zekayla yazılan çocuk kitabı tepki çekti: 'Sektörü doğrudan hedef alıyor'

18:51 10.07.2025
© AA / Tuğçe Turgugezici kütüphane
gezici kütüphane - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© AA / Tuğçe Turgu
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İsviçre’de yapay zekanın yazıp resimlediği 'Canavar Prenses' adlı çocuk kitabı, kitap sektörü ve çocuk doktorlarının tepkisini çekti. Yazarlar ve yayıncılar, kampanyanın yaratıcı emeği değersizleştirdiğini ve sektörü tehdit ettiğini savunurken, doktorlar kitabın çocukların hayal gücünü olumsuz etkileyebileceğini belirtti.
Yapay zekayla yazılan 'Canavar Prenses' adlı çocuk kitabı, yazarlar, yayıncılar ve çocuk doktorlarının sert tepkisine neden oldu.
İsviçre'de bir reklam kampanyasının parçası olarak hazırlandığı açıklanan kitap, yaklaşık 6 bin adet basılarak mağazalarda ücretsiz olarak dağıtıldı. Kitapta, canavar olmayı hayal eden Prenses Mia’nın hikayesinin anlatıldığı belirtilirken ülkede esere tepki yağdı.
İsviçre Kitapçılar ve Yayıncılar Birliği (SBVV) ve İsviçre Yazarlar Birliği (A*dS) tarafından yayımlanan protesto mektubunda, yapay zekanın sanatsal üretimde kullanılması eleştirildi. Mektupta, “Yapay zeka kendi başına ne yazabilir ne de çizebilir; insan emeğine dayanan eserleri izinsiz kullanarak üretim yapmakta ve bu durum yaratıcı hakların ihlalidir. Yapay zeka sektörü doğrudan hedef alıyor” ifadelerine yer verildi.
Söz konusu uygulamanın, özellikle serbest çalışan yazar ve çizerlerin güvencesiz koşullarını daha da zorlaştırdığı ifade edildi. Tepkiler yalnızca yayın dünyasıyla sınırlı kalmadı. İsviçre Çocuk Doktorları Derneği tarafından yapılan açıklamada, yapay zekayla oluşturulan bu tür içeriklerin çocukların hayal gücünü olumsuz etkileyebileceği belirtildi.
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