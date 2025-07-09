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Bakan Tunç: Yapay zekaya yer ve içerik sağlayanların sorumluluğu var
Bakan Tunç: Yapay zekaya yer ve içerik sağlayanların sorumluluğu var
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Adalet Bakanı Tunç, yapay zeka Grok'a yönelik soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç "Özellikle yapay zekayla ilgili olarak şunu söylemek... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T13:44+0300
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türki̇ye
cumhuriyet başsavcılığı
yılmaz tunç
grok
yapay zeka
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu X’in yapay zeka uygulaması GROK hakkında, kullanıcılarına verdiği yanıtlarda hakaret içerikli ifadeler yer aldığı gerekçesiyle resen soruşturma başlattı. Ayrıca savcılık, tespit edilen bazı kullanıcı hesapları ve içerikler için erişim engeli kararı aldı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamalarında şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/xin-yapay-zekasi-groka-resen-sorusturma-1097724257.html
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cumhuriyet başsavcılığı, yılmaz tunç, grok, yapay zeka
cumhuriyet başsavcılığı, yılmaz tunç, grok, yapay zeka

Bakan Tunç: Yapay zekaya yer ve içerik sağlayanların sorumluluğu var

13:44 09.07.2025
© FotoğrafBakan Tunç: Yapay zekaya yer ve içerik sağlayanların sorumluluğu var
Bakan Tunç: Yapay zekaya yer ve içerik sağlayanların sorumluluğu var - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© Fotoğraf
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Adalet Bakanı Tunç, yapay zeka Grok'a yönelik soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç "Özellikle yapay zekayla ilgili olarak şunu söylemek lazım, yapay zeka bir kişilik değil" diyerek grok'a yönelik soruşturma olduğunu belirtti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu X’in yapay zeka uygulaması GROK hakkında, kullanıcılarına verdiği yanıtlarda hakaret içerikli ifadeler yer aldığı gerekçesiyle resen soruşturma başlattı. Ayrıca savcılık, tespit edilen bazı kullanıcı hesapları ve içerikler için erişim engeli kararı aldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamalarında şunları kaydetti:
“Son zamanlarda özellikle yapay zeka kaynaklı internet ortamında kişilik haklarını ihlal eden, suç teşkil eden bir takım paylaşımlar yapılmaya başlandı. 5651 sayılı internette suç işlenmesinin önlenmesine dair kanunumuz var. Bu kanunda içerik sağlayıcıların ve yer sağlayıcıların sorumlulukları var.”
“Grok’la ilgili, paylaşımlarla alakalı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmış bulunuyor. Burada Cumhurbaşkanımıza hakaret, Atatürk’ün manevi şahsiyetine hakaret ve halkın dini değerlerini aşağılama ve kişilik haklarının ihlali yönünden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı başlatmış olduğu bir soruşturma söz konusu.”

“Özellikle yapay zekayla ilgili olarak şunu söylemek lazım, yapay zeka bir kişilik değil. Gerçek bir kişinin cezalandırılması için yapay zekayı arka planda üreten, onun algoritmalarını belirleyen ve yönlendiren kişilerin tespiti halinde, eğer yapay zekayla aracılığıyla bir suç söz konusuysa, nasıl gerçek hayatta Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil eden bir fiili yapay zekayı kullanarak işlediğiniz zaman suç teşkil eder”

Grok - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
TÜRKİYE
X'in yapay zekası Grok'a resen soruşturma: Erişim engeli kararı alındı
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