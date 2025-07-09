Bakan Tunç: Yapay zekaya yer ve içerik sağlayanların sorumluluğu var

“Özellikle yapay zekayla ilgili olarak şunu söylemek lazım, yapay zeka bir kişilik değil. Gerçek bir kişinin cezalandırılması için yapay zekayı arka planda üreten, onun algoritmalarını belirleyen ve yönlendiren kişilerin tespiti halinde, eğer yapay zekayla aracılığıyla bir suç söz konusuysa, nasıl gerçek hayatta Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil eden bir fiili yapay zekayı kullanarak işlediğiniz zaman suç teşkil eder”