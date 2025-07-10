https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/unlu-oyuncu-mujde-uzman-cimere-sikayet-edildi-inanilmaz-gercekten-diyerek-isyan-etti-1097780658.html
Ünlü oyuncu Müjde Uzman, CİMER'e şikayet edildi: 'İnanılmaz gerçekten' diyerek isyan etti
Ünlü oyuncu Müjde Uzman, CİMER'e şikayet edildi: 'İnanılmaz gerçekten' diyerek isyan etti
Sputnik Türkiye
Kızılcık Şerbeti dizisiyle tanınan oyuncu Müjde Uzman, CİMER'e şikayet edildi. Şikayet konusu ise bahçesinde beslediği sokak kedileri. 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T13:06+0300
2025-07-10T13:06+0300
2025-07-10T13:06+0300
yaşam
müjde uzman
kızılcık şerbeti
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Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterini canlandıran ünlü oyuncu Müjde Uzman, CİMER'e şikayet edildi. Ünlü isim bahçesinde sokak kedilerini beslediği için bir komşusunun kendisini şikayet ettiğini belirterek, "Bir sürü gerçek derdim var benim, uğraştıkları şeye bak İnanılmaz gerçekten" diyerek isyan etti. Ekipler geldi, kontrol ettiBahçesinde sokak kedilerini beslediği için bir komşusu tarafından CİMER'e şikayet edilen oyuncu Müjde Uzman tepki gösterdi. Oyuncu, 'Hayatımda ilk defa CİMER'E şikayet edildim' derken, "Sebep: Kendi kapalı özel bahçemde sokak kedilerini beslemek. Tertemiz, kontrollü alanda. Kapıma zabıta ve veteriner işleri geldi. Özel alanıma. Neymiş kediler pisliyormuş komşu bahçelere. Kedinin kaka yaptığı yeri ben kontrol ediyorum çünkü! Kocaman bahçeli evde oturuyorsun, sonra gelen kedi köpek kuşun kakasını çişini kontrol etmeyi hayal ediyorsun! Ama uzaklaştırıcı sprey, bitkisel kokular, ya da tabii ki en basiti k... kaldırıp silip temizlemek gibi çözüm yolları yerine, suçu en yakın komşuya atıp bir de hiç üşenmeden şikayet oluşturuyorsun. İşsizlik, güçsüzlük. " diye isyan etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/para-para-para-sarkisiyla-taniniyordu-unlu-sarkici-ruchan-camay-hayatini-kaybetti-1097777393.html
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müjde uzman, kızılcık şerbeti
müjde uzman, kızılcık şerbeti
Ünlü oyuncu Müjde Uzman, CİMER'e şikayet edildi: 'İnanılmaz gerçekten' diyerek isyan etti
Kızılcık Şerbeti dizisiyle tanınan oyuncu Müjde Uzman, CİMER'e şikayet edildi. Şikayet konusu ise bahçesinde beslediği sokak kedileri.
Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterini canlandıran ünlü oyuncu Müjde Uzman, CİMER'e şikayet edildi. Ünlü isim bahçesinde sokak kedilerini beslediği için bir komşusunun kendisini şikayet ettiğini belirterek, "Bir sürü gerçek derdim var benim, uğraştıkları şeye bak İnanılmaz gerçekten" diyerek isyan etti.
Ekipler geldi, kontrol etti
Bahçesinde sokak kedilerini beslediği için bir komşusu tarafından CİMER'e şikayet edilen oyuncu Müjde Uzman tepki gösterdi.
Oyuncu, 'Hayatımda ilk defa CİMER'E şikayet edildim' derken, "Sebep: Kendi kapalı özel bahçemde sokak kedilerini beslemek. Tertemiz, kontrollü alanda. Kapıma zabıta ve veteriner işleri geldi. Özel alanıma. Neymiş kediler pisliyormuş komşu bahçelere. Kedinin kaka yaptığı yeri ben kontrol ediyorum çünkü! Kocaman bahçeli evde oturuyorsun, sonra gelen kedi köpek kuşun kakasını çişini kontrol etmeyi hayal ediyorsun! Ama uzaklaştırıcı sprey, bitkisel kokular, ya da tabii ki en basiti k... kaldırıp silip temizlemek gibi çözüm yolları yerine, suçu en yakın komşuya atıp bir de hiç üşenmeden şikayet oluşturuyorsun. İşsizlik, güçsüzlük. " diye isyan etti.