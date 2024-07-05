https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/luks-markalarla-ilgili-ucuz-isci-iddiasi-2700-euroya-satilan-canta-53-euroya-uretiliyor-1085550881.html

Lüks markalarla ilgili 'ucuz işçi' iddiası: 2700 euro’ya satılan çanta 53 euro’ya üretiliyor

Lüks markalarla ilgili 'ucuz işçi' iddiası: 2700 euro’ya satılan çanta 53 euro’ya üretiliyor

Sputnik Türkiye

İtalyan Mahkemeleri, lüks tüketim ürünleri satışıyla bilinen Dior ve Armani’nin üretim operasyonlarını mercek altına aldı. Şirketlerin soruşturmasında kaçak... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T10:52+0300

2024-07-05T10:52+0300

2024-07-05T11:14+0300

dünya

christian dior

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giorgio armani

italya

kayyum

soruşturma

işçi

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Milano'daki İtalyan savcılar, LVMH'nin (Louis Vuitton Moet Hennessy) bağlı kuruluşu Dior'un son aylarda üçüncü taraf tedarikçileri kullandığına dair iddialar üzerine araştırma yaptı. Savcılar, bu şirketlerin, mağaza fiyatlarının küçük bir kısmı karşılığında çanta üretmek için işçileri istismar ettiğini ortaya çıkardı.Haberlerin ardından markların borsadaki hisselerinde de düşüş gözlendi.Gazeteci Kenan Taş ise, sosyal medya hesabından şirkete kayyum atandığını açıkladı.Bir Dior çantayı 53 euro'ya tedarik eden moda devinin, daha sonra bu ürünü mağazalarında 2 bin 700 euro'ya sattığı öne sürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/tmsfden-luks-arac-satisi-1084471997.html

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christian dior, armani, giorgio armani, italya, kayyum, soruşturma, işçi