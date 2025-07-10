https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/ukraynada-askeri-sanayi-isletmelerini-vuruldu-donbassta-bin-300den-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-1097779568.html
Ukrayna’da askeri sanayi işletmelerini vuruldu: Donbass’ta bin 300’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Ukrayna’da askeri sanayi işletmelerini vuruldu: Donbass’ta bin 300’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
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Rus ordusu dün gece Ukrayna'daki askeri sanayi işletmelerine ve bir askeri hava üssünün altyapısına uzun menzilli hassas silahlar ile toplu bir saldırı... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T12:42+0300
2025-07-10T12:42+0300
2025-07-10T12:48+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri dün gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri sanayi işletmelerine ve bir askeri hava üssünün altyapısına uzun menzilli hassas silahlar ve taarruzi insansız hava araçlarıyla (İHA) toplu bir saldırı düzenledi.Açıklamada, saldırı hedeflerine ulaşıldığı, tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1310 askerini etkisiz hale getirdi, 3 tank ve 13 zırhlı savaş aracını da imha etti.Ukrayna'daki mühimmat ve füze depolarına ve ayrıca 131 farklı noktadaki asker ve teçhizat yığınaklarına bombardıman düzenlendi.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusuna ait 5 güdümlü uçak bombası ve 185 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/abd-ukraynaya-mermi-ve-fuze-sevkiyatini-yeniden-baslatti-1097774712.html
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rusya, ukrayna, donbass, kiev, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, kiev, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Ukrayna’da askeri sanayi işletmelerini vuruldu: Donbass’ta bin 300’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
12:42 10.07.2025 (güncellendi: 12:48 10.07.2025)
Rus ordusu dün gece Ukrayna'daki askeri sanayi işletmelerine ve bir askeri hava üssünün altyapısına uzun menzilli hassas silahlar ile toplu bir saldırı düzenledi. Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında bin 300’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri dün gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri sanayi işletmelerine ve bir askeri hava üssünün altyapısına uzun menzilli hassas silahlar ve taarruzi insansız hava araçlarıyla (İHA) toplu bir saldırı düzenledi.
Açıklamada, saldırı hedeflerine ulaşıldığı, tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.
Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1310 askerini etkisiz hale getirdi, 3 tank ve 13 zırhlı savaş aracını da imha etti.
Ukrayna'daki mühimmat ve füze depolarına ve ayrıca 131 farklı noktadaki asker ve teçhizat yığınaklarına bombardıman düzenlendi.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusuna ait 5 güdümlü uçak bombası ve 185 uçak tipi İHA imha etti.