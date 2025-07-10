https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/ukraynada-askeri-sanayi-isletmelerini-vuruldu-donbassta-bin-300den-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-1097779568.html

Ukrayna’da askeri sanayi işletmelerini vuruldu: Donbass’ta bin 300’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Ukrayna’da askeri sanayi işletmelerini vuruldu: Donbass’ta bin 300’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rus ordusu dün gece Ukrayna'daki askeri sanayi işletmelerine ve bir askeri hava üssünün altyapısına uzun menzilli hassas silahlar ile toplu bir saldırı... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T12:42+0300

2025-07-10T12:42+0300

2025-07-10T12:48+0300

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rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri dün gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri sanayi işletmelerine ve bir askeri hava üssünün altyapısına uzun menzilli hassas silahlar ve taarruzi insansız hava araçlarıyla (İHA) toplu bir saldırı düzenledi.Açıklamada, saldırı hedeflerine ulaşıldığı, tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1310 askerini etkisiz hale getirdi, 3 tank ve 13 zırhlı savaş aracını da imha etti.Ukrayna'daki mühimmat ve füze depolarına ve ayrıca 131 farklı noktadaki asker ve teçhizat yığınaklarına bombardıman düzenlendi.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusuna ait 5 güdümlü uçak bombası ve 185 uçak tipi İHA imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/abd-ukraynaya-mermi-ve-fuze-sevkiyatini-yeniden-baslatti-1097774712.html

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