https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/trump-bakir-ithalatina-yuzde-50-vergi-uygulanacagini-acikladi-aptal-liderlerimiz-neden-bu-1097760051.html
Trump, bakır ithalatına yüzde 50 vergi uygulanacağını açıkladı: 'Aptal liderlerimiz neden bu endüstriyi yerle bir etti?'
Trump, bakır ithalatına yüzde 50 vergi uygulanacağını açıkladı: 'Aptal liderlerimiz neden bu endüstriyi yerle bir etti?'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Joe Biden'a 'aptal' diyerek, bakır ithalatına yüzde 50 gümrük vergisi getirdiğini açıkladı. 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T04:50+0300
2025-07-10T04:50+0300
2025-07-10T04:50+0300
dünya
donald trump
truth social
bakır
vergi
gümrük vergisi
tarife
savunma bakanlığı
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından 1 Ağustos'tan itibaren bakır ithalatına yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.Paylaşımında Trump, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/trump-brezilyaya-yuzde-50-gumruk-vergisi-getirdi-1097757010.html
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donald trump, truth social, bakır, vergi, gümrük vergisi, tarife, savunma bakanlığı
donald trump, truth social, bakır, vergi, gümrük vergisi, tarife, savunma bakanlığı
Trump, bakır ithalatına yüzde 50 vergi uygulanacağını açıkladı: 'Aptal liderlerimiz neden bu endüstriyi yerle bir etti?'
ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Joe Biden'a 'aptal' diyerek, bakır ithalatına yüzde 50 gümrük vergisi getirdiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından 1 Ağustos'tan itibaren bakır ithalatına yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.
Paylaşımında Trump, şu ifadeleri kullandı:
Güçlü bir 'MİLLİ GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ' aldıktan sonra, 1 Ağustos 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere Bakır'a yüzde 50'lik bir tarife uyguluyorum. Bakır, yarı iletkenler, uçaklar, gemiler, mühimmat, veri merkezleri, lityum iyon piller, radar sistemleri, füze savunma sistemleri ve hatta birçoğunu ürettiğimiz hipersonik silahlar için gereklidir. Bakır, Savunma Bakanlığı tarafından en çok kullanılan ikinci malzemedir! Aptal (ve UYKULU!) 'Liderlerimiz' neden bu önemli endüstriyi yerle bir etti? Bu yüzde 50 TARİFE, Biden yönetiminin düşüncesiz davranışlarını ve aptallığını tersine çevirecektir