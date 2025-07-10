Trump, bakır ithalatına yüzde 50 vergi uygulanacağını açıkladı: 'Aptal liderlerimiz neden bu endüstriyi yerle bir etti?'

Güçlü bir 'MİLLİ GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ' aldıktan sonra, 1 Ağustos 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere Bakır'a yüzde 50'lik bir tarife uyguluyorum. Bakır, yarı iletkenler, uçaklar, gemiler, mühimmat, veri merkezleri, lityum iyon piller, radar sistemleri, füze savunma sistemleri ve hatta birçoğunu ürettiğimiz hipersonik silahlar için gereklidir. Bakır, Savunma Bakanlığı tarafından en çok kullanılan ikinci malzemedir! Aptal (ve UYKULU!) 'Liderlerimiz' neden bu önemli endüstriyi yerle bir etti? Bu yüzde 50 TARİFE, Biden yönetiminin düşüncesiz davranışlarını ve aptallığını tersine çevirecektir