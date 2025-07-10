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Ticaret Bakanlığı yasaklanan ürünleri açıkladı: Toplatma kararı alındı, Zara’nın oda kokusu da aralarında
Ticaret Bakanlığı yasaklanan ürünleri açıkladı: Toplatma kararı alındı, Zara’nın oda kokusu da aralarında
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürün listesine Zara Home, Mr. DIY ve D&P gibi markaların ürünlerini ekledi. Oda kokuları, evcil hayvan oyuncakları ve tekstil... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T09:36+0300
2025-07-10T09:36+0300
türki̇ye
ticaret bakanlığı
güvensiz ürün
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Ticaret Bakanlığı, piyasada yer alan ürünleri denetlemeye devam ediyor. Son kontrollerde çeşitli markalara ait bazı ürünlerin insan sağlığına ve güvenliğine aykırı olduğu belirlendi. Bu kapsamda Zara Home, Mr. DIY ve D&amp;P markalarına ait ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı ve toplatma kararı alındı.Hangi ürünler yasaklandı?Denetimler sonucunda Zara Home'un "Vetiver Melon Hava Aromotize Edici" oda kokusu, D&amp;P markasına ait Sandal Ağacı Oda Parfümü 100 ml, Mr. DIY’ın evcil hayvan oyuncakları kategorisindeki Hamburger Şekilli Oyuncak ve Angelos marka yeşil kapüşonlu sweat ürünlerinin güvensiz olduğu tespit edildi. Bu ürünlerin tamamı piyasadan toplatılacak.Oda kokularının taşıdığı riskler için "Kimyasal, yanıklar, yaralanmalar" ifadeleri kullanıldı.
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ticaret bakanlığı, güvensiz ürün, piyasa
ticaret bakanlığı, güvensiz ürün, piyasa

Ticaret Bakanlığı yasaklanan ürünleri açıkladı: Toplatma kararı alındı, Zara’nın oda kokusu da aralarında

09:36 10.07.2025
© FotoğrafOda kokusu
Oda kokusu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© Fotoğraf
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Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürün listesine Zara Home, Mr. DIY ve D&P gibi markaların ürünlerini ekledi. Oda kokuları, evcil hayvan oyuncakları ve tekstil ürünleri sağlık ve güvenlik riskleri nedeniyle yasaklandı. Yasaklanan ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı, piyasada yer alan ürünleri denetlemeye devam ediyor. Son kontrollerde çeşitli markalara ait bazı ürünlerin insan sağlığına ve güvenliğine aykırı olduğu belirlendi. Bu kapsamda Zara Home, Mr. DIY ve D&P markalarına ait ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı ve toplatma kararı alındı.

Hangi ürünler yasaklandı?

Denetimler sonucunda Zara Home'un "Vetiver Melon Hava Aromotize Edici" oda kokusu, D&P markasına ait Sandal Ağacı Oda Parfümü 100 ml, Mr. DIY’ın evcil hayvan oyuncakları kategorisindeki Hamburger Şekilli Oyuncak ve Angelos marka yeşil kapüşonlu sweat ürünlerinin güvensiz olduğu tespit edildi. Bu ürünlerin tamamı piyasadan toplatılacak.
Oda kokularının taşıdığı riskler için "Kimyasal, yanıklar, yaralanmalar" ifadeleri kullanıldı.
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