https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/ticaret-bakanligi-yasaklanan-urunleri-acikladi-toplatma-karari-alindi-zaranin-oda-kokusu-da-1097766901.html

Ticaret Bakanlığı yasaklanan ürünleri açıkladı: Toplatma kararı alındı, Zara’nın oda kokusu da aralarında

Ticaret Bakanlığı yasaklanan ürünleri açıkladı: Toplatma kararı alındı, Zara’nın oda kokusu da aralarında

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürün listesine Zara Home, Mr. DIY ve D&P gibi markaların ürünlerini ekledi. Oda kokuları, evcil hayvan oyuncakları ve tekstil... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T09:36+0300

2025-07-10T09:36+0300

2025-07-10T09:36+0300

türki̇ye

ticaret bakanlığı

güvensiz ürün

piyasa

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Ticaret Bakanlığı, piyasada yer alan ürünleri denetlemeye devam ediyor. Son kontrollerde çeşitli markalara ait bazı ürünlerin insan sağlığına ve güvenliğine aykırı olduğu belirlendi. Bu kapsamda Zara Home, Mr. DIY ve D&P markalarına ait ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı ve toplatma kararı alındı.Hangi ürünler yasaklandı?Denetimler sonucunda Zara Home'un "Vetiver Melon Hava Aromotize Edici" oda kokusu, D&P markasına ait Sandal Ağacı Oda Parfümü 100 ml, Mr. DIY’ın evcil hayvan oyuncakları kategorisindeki Hamburger Şekilli Oyuncak ve Angelos marka yeşil kapüşonlu sweat ürünlerinin güvensiz olduğu tespit edildi. Bu ürünlerin tamamı piyasadan toplatılacak.Oda kokularının taşıdığı riskler için "Kimyasal, yanıklar, yaralanmalar" ifadeleri kullanıldı.

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ticaret bakanlığı, güvensiz ürün, piyasa