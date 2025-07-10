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Aile hekimleri için önemli değişiklik: Süre bir yıla uzatıldı
Aile hekimleri için önemli değişiklik: Süre bir yıla uzatıldı
Sputnik Türkiye
Aile hekimlerinin yoğun tepkisine neden olan “6 ay boyunca gelmeyen hasta için maaş kesintisi” uygulamasında değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle süre 1 yıla... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T09:20+0300
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Aile hekimleri, uzun süredir eleştirdikleri "6 ay boyunca gelmeyen hasta için maaş kesintisi" uygulamasında seslerini duyurdu. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Aile Hekimliği Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, kesinti uygulamasında dikkate alınan süre bir yıla uzatıldı. Yeni düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Haziran'da uygulama başlamıştıHaziran ayında devreye alınan uygulama kapsamında, aile hekimlerine kayıtlı olan ancak son 6 ay içinde muayeneye gitmeyen hastalar için doktorların maaşlarında kesinti yapılmaya başlanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/saglik-raporunda-yeni-donemin-ayrintilari-ortaya-cikti-istege-bagli-ozel-amacli-saglik-raporu-nasil-1097127428.html
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aile, aile hekimliği, resmi gazete
aile, aile hekimliği, resmi gazete

Aile hekimleri için önemli değişiklik: Süre bir yıla uzatıldı

09:20 10.07.2025 (güncellendi: 09:21 10.07.2025)
© AADoktor
Doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© AA
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Aile hekimlerinin yoğun tepkisine neden olan “6 ay boyunca gelmeyen hasta için maaş kesintisi” uygulamasında değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle süre 1 yıla çıkarıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, hekimlerin gelir kaybını azaltmayı hedefliyor.
Aile hekimleri, uzun süredir eleştirdikleri "6 ay boyunca gelmeyen hasta için maaş kesintisi" uygulamasında seslerini duyurdu. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Aile Hekimliği Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, kesinti uygulamasında dikkate alınan süre bir yıla uzatıldı. Yeni düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Haziran'da uygulama başlamıştı

Haziran ayında devreye alınan uygulama kapsamında, aile hekimlerine kayıtlı olan ancak son 6 ay içinde muayeneye gitmeyen hastalar için doktorların maaşlarında kesinti yapılmaya başlanmıştı.
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