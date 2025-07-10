https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/aile-hekimleri-icin-onemli-degisiklik-sure-bir-yila-uzatildi-1097766155.html

Aile hekimleri için önemli değişiklik: Süre bir yıla uzatıldı

Aile hekimleri için önemli değişiklik: Süre bir yıla uzatıldı

Sputnik Türkiye

Aile hekimlerinin yoğun tepkisine neden olan “6 ay boyunca gelmeyen hasta için maaş kesintisi” uygulamasında değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle süre 1 yıla... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T09:20+0300

2025-07-10T09:20+0300

2025-07-10T09:21+0300

türki̇ye

aile

aile hekimliği

resmi gazete

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Aile hekimleri, uzun süredir eleştirdikleri "6 ay boyunca gelmeyen hasta için maaş kesintisi" uygulamasında seslerini duyurdu. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Aile Hekimliği Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, kesinti uygulamasında dikkate alınan süre bir yıla uzatıldı. Yeni düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Haziran'da uygulama başlamıştıHaziran ayında devreye alınan uygulama kapsamında, aile hekimlerine kayıtlı olan ancak son 6 ay içinde muayeneye gitmeyen hastalar için doktorların maaşlarında kesinti yapılmaya başlanmıştı.

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aile, aile hekimliği, resmi gazete