https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/tbmmdeki-bazi-komisyonlar-tatilde-ve-aravermede-calisacak-karar-resmi-gazetede-yayimlandi-1097758736.html

TBMM'deki bazı komisyonlar tatilde ve aravermede çalışacak: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM'deki bazı komisyonlar tatilde ve aravermede çalışacak: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Sputnik Türkiye

TBMM'de bazı komisyonların tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışmasını içeren kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T01:35+0300

2025-07-10T01:35+0300

2025-07-10T01:35+0300

tbmm

türki̇ye

anayasa komisyonu

araştırma komisyonu

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) bazı komisyonların tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışması kararlaştırıldı. İlgili kara Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Karara göre tatilde ve aravermede çalışacak olan komisyonlar şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/altun-turkiye-insan-haklari-ve-esitlik-kurulu-baskani-oldu-duran-iletisim-baskani-olarak-atandi-1097757757.html

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tbmm, anayasa komisyonu, araştırma komisyonu