https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/tbmmdeki-bazi-komisyonlar-tatilde-ve-aravermede-calisacak-karar-resmi-gazetede-yayimlandi-1097758736.html
TBMM'deki bazı komisyonlar tatilde ve aravermede çalışacak: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
TBMM'deki bazı komisyonlar tatilde ve aravermede çalışacak: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Sputnik Türkiye
TBMM'de bazı komisyonların tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışmasını içeren kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T01:35+0300
2025-07-10T01:35+0300
2025-07-10T01:35+0300
tbmm
türki̇ye
anayasa komisyonu
araştırma komisyonu
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) bazı komisyonların tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışması kararlaştırıldı. İlgili kara Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Karara göre tatilde ve aravermede çalışacak olan komisyonlar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/altun-turkiye-insan-haklari-ve-esitlik-kurulu-baskani-oldu-duran-iletisim-baskani-olarak-atandi-1097757757.html
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tbmm, anayasa komisyonu, araştırma komisyonu
tbmm, anayasa komisyonu, araştırma komisyonu
TBMM'deki bazı komisyonlar tatilde ve aravermede çalışacak: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
TBMM'de bazı komisyonların tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışmasını içeren kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) bazı komisyonların tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışması kararlaştırıldı. İlgili kara Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karara göre tatilde ve aravermede çalışacak olan komisyonlar şöyle:
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu,
TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonu,
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu,
Plan ve Bütçe Komisyonu ile Anayasa Komisyonu