https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/altun-turkiye-insan-haklari-ve-esitlik-kurulu-baskani-oldu-duran-iletisim-baskani-olarak-atandi-1097757757.html
Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı oldu: Duran, İletişim Başkanı olarak atandı
Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı oldu: Duran, İletişim Başkanı olarak atandı
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ise, Prof. Dr. Burhanettin Duran... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T00:12+0300
2025-07-10T00:12+0300
2025-07-10T00:34+0300
türki̇ye
fahrettin altun
i̇letişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/12/1065888839_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_46a5b9ce1831c54d3650b4f7895df0c8.jpg
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı, Fahrettin Altun oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ise, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran atandı.Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeleri açıklandıResmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeleri şu şekilde:Burhanettin Duran kimdir?1971’de Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Duran, Bilkent Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Doktora tezi, Türkiye’de İslamcı siyasal düşüncenin dönüşümü üzerineydi. Akademik kariyerine Sakarya Üniversitesi’nde başlayan Duran, İstanbul Şehir Üniversitesi’nde profesör ve bölüm başkanı olarak görev yaptı.2010–2011’de George Mason Üniversitesi’nde misafir akademisyen olarak uluslararası ilişkiler, siyasi İslam ve Türk dış politikası alanlarında çalıştı. Üç ciltlik 'Türk Parlamento Tarihi' ve diğer kolektif eserlerle önemli akademik katkılar sundu. 2013’te SETA İstanbul ofisinin genel koordinatörü olan Duran, 2014’ten itibaren Ankara’da aynı görevi üstlendi.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/12/1065888839_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8214c09e37016dc289915d8ae57f39d2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fahrettin altun, i̇letişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı
fahrettin altun, i̇letişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı
Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı oldu: Duran, İletişim Başkanı olarak atandı
00:12 10.07.2025 (güncellendi: 00:34 10.07.2025)
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ise, Prof. Dr. Burhanettin Duran atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı, Fahrettin Altun oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ise, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran atandı.
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeleri açıklandı
Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeleri şu şekilde:
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeleri
Fahrettin Altun
Başkan
Muhammet Ecevit Carti
İkinci Başkan
Dilek Ertürk
Üye
Fatma Çınar
Üye
Erol Gökdöl
Üye
Melahat Demir Aydın
Üye
Selma Öztürk Pınar
Üye
Tayyip Uçar
Üye
Evren Başar
Üye
Ömer Çelen
Üye
Selami Açan
Üye
Burhanettin Duran kimdir?
1971’de Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Duran, Bilkent Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Doktora tezi, Türkiye’de İslamcı siyasal düşüncenin dönüşümü üzerineydi. Akademik kariyerine Sakarya Üniversitesi’nde başlayan Duran, İstanbul Şehir Üniversitesi’nde profesör ve bölüm başkanı olarak görev yaptı.
2010–2011’de George Mason Üniversitesi’nde misafir akademisyen olarak uluslararası ilişkiler, siyasi İslam ve Türk dış politikası alanlarında çalıştı. Üç ciltlik 'Türk Parlamento Tarihi' ve diğer kolektif eserlerle önemli akademik katkılar sundu. 2013’te SETA İstanbul ofisinin genel koordinatörü olan Duran, 2014’ten itibaren Ankara’da aynı görevi üstlendi.