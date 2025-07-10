https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/altun-turkiye-insan-haklari-ve-esitlik-kurulu-baskani-oldu-duran-iletisim-baskani-olarak-atandi-1097757757.html

Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı oldu: Duran, İletişim Başkanı olarak atandı

Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı oldu: Duran, İletişim Başkanı olarak atandı

Sputnik Türkiye

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ise, Prof. Dr. Burhanettin Duran... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T00:12+0300

2025-07-10T00:12+0300

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türki̇ye

fahrettin altun

i̇letişim başkanlığı

cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı, Fahrettin Altun oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ise, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran atandı.Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeleri açıklandıResmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeleri şu şekilde:Burhanettin Duran kimdir?1971’de Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Duran, Bilkent Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Doktora tezi, Türkiye’de İslamcı siyasal düşüncenin dönüşümü üzerineydi. Akademik kariyerine Sakarya Üniversitesi’nde başlayan Duran, İstanbul Şehir Üniversitesi’nde profesör ve bölüm başkanı olarak görev yaptı.2010–2011’de George Mason Üniversitesi’nde misafir akademisyen olarak uluslararası ilişkiler, siyasi İslam ve Türk dış politikası alanlarında çalıştı. Üç ciltlik 'Türk Parlamento Tarihi' ve diğer kolektif eserlerle önemli akademik katkılar sundu. 2013’te SETA İstanbul ofisinin genel koordinatörü olan Duran, 2014’ten itibaren Ankara’da aynı görevi üstlendi.

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