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Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı oldu: Duran, İletişim Başkanı olarak atandı
Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı oldu: Duran, İletişim Başkanı olarak atandı
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ise, Prof. Dr. Burhanettin Duran... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı, Fahrettin Altun oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ise, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran atandı.Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeleri açıklandıResmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeleri şu şekilde:Burhanettin Duran kimdir?1971’de Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Duran, Bilkent Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Doktora tezi, Türkiye’de İslamcı siyasal düşüncenin dönüşümü üzerineydi. Akademik kariyerine Sakarya Üniversitesi’nde başlayan Duran, İstanbul Şehir Üniversitesi’nde profesör ve bölüm başkanı olarak görev yaptı.2010–2011’de George Mason Üniversitesi’nde misafir akademisyen olarak uluslararası ilişkiler, siyasi İslam ve Türk dış politikası alanlarında çalıştı. Üç ciltlik 'Türk Parlamento Tarihi' ve diğer kolektif eserlerle önemli akademik katkılar sundu. 2013’te SETA İstanbul ofisinin genel koordinatörü olan Duran, 2014’ten itibaren Ankara’da aynı görevi üstlendi.
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fahrettin altun, i̇letişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı

Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı oldu: Duran, İletişim Başkanı olarak atandı

00:12 10.07.2025 (güncellendi: 00:34 10.07.2025)
© AAFahrettin Altun
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© AA
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ise, Prof. Dr. Burhanettin Duran atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı, Fahrettin Altun oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ise, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran atandı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeleri açıklandı

Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeleri şu şekilde:
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeleri

Fahrettin Altun

Başkan

Muhammet Ecevit Carti

İkinci Başkan

Dilek Ertürk

Üye

Fatma Çınar

Üye

Erol Gökdöl

Üye

Melahat Demir Aydın

Üye

Selma Öztürk Pınar

Üye

Tayyip Uçar

Üye

Evren Başar

Üye

Ömer Çelen

Üye

Selami Açan

Üye

Burhanettin Duran kimdir?

1971’de Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Duran, Bilkent Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Doktora tezi, Türkiye’de İslamcı siyasal düşüncenin dönüşümü üzerineydi. Akademik kariyerine Sakarya Üniversitesi’nde başlayan Duran, İstanbul Şehir Üniversitesi’nde profesör ve bölüm başkanı olarak görev yaptı.
2010–2011’de George Mason Üniversitesi’nde misafir akademisyen olarak uluslararası ilişkiler, siyasi İslam ve Türk dış politikası alanlarında çalıştı. Üç ciltlik 'Türk Parlamento Tarihi' ve diğer kolektif eserlerle önemli akademik katkılar sundu. 2013’te SETA İstanbul ofisinin genel koordinatörü olan Duran, 2014’ten itibaren Ankara’da aynı görevi üstlendi.
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