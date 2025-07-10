https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/fransa-ve-ingiltere-nukleer-caydiricilik-koordinasyonunu-duyuracak-1097773252.html

Fransa ve İngiltere nükleer caydırıcılık koordinasyonunu duyuracak

Fransa ve İngiltere nükleer caydırıcılık koordinasyonunu duyuracak

Sputnik Türkiye

Fransa ve İngiltere’nin, iki ülkenin nükleer caydırıcılığının bağımsız kalırken “koordine edilebileceğini” belirten bir bildiriyi bugün imzalaması bekleniyor. 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T11:06+0300

2025-07-10T11:06+0300

2025-07-10T11:06+0300

dünya

fransa

i̇ngiltere

nükleer caydırıcılık

koordinasyon

avrupa

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Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi ve İngiltere Hükümeti tarafından yapılan açıklamalara göre, Paris ve Londra bugün iki ülkenin nükleer caydırıcılık araçları bağımsız kalarak koordine edilebileceğini duyuracaklar.Batı medyasının aktardığına göre, bugün imzalanması beklenen bildiride, caydırıcılık araçlarının bağımsız olduğu kaydedilirken, “Ancak koordine edilebilir ve Avrupa için, her iki ülkenin tepki veremeyeceği hiçbir olağanüstü tehdit yok” ifadesi yer alıyor.

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fransa, i̇ngiltere, nükleer caydırıcılık, koordinasyon, avrupa