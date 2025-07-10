https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/fransa-ve-ingiltere-nukleer-caydiricilik-koordinasyonunu-duyuracak-1097773252.html
Fransa ve İngiltere nükleer caydırıcılık koordinasyonunu duyuracak
Fransa ve İngiltere nükleer caydırıcılık koordinasyonunu duyuracak
Sputnik Türkiye
Fransa ve İngiltere’nin, iki ülkenin nükleer caydırıcılığının bağımsız kalırken “koordine edilebileceğini” belirten bir bildiriyi bugün imzalaması bekleniyor. 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T11:06+0300
2025-07-10T11:06+0300
2025-07-10T11:06+0300
dünya
fransa
i̇ngiltere
nükleer caydırıcılık
koordinasyon
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097773009_0:90:1024:667_1920x0_80_0_0_d569e0f3bd0a327702e409ef27390f09.jpg
Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi ve İngiltere Hükümeti tarafından yapılan açıklamalara göre, Paris ve Londra bugün iki ülkenin nükleer caydırıcılık araçları bağımsız kalarak koordine edilebileceğini duyuracaklar.Batı medyasının aktardığına göre, bugün imzalanması beklenen bildiride, caydırıcılık araçlarının bağımsız olduğu kaydedilirken, “Ancak koordine edilebilir ve Avrupa için, her iki ülkenin tepki veremeyeceği hiçbir olağanüstü tehdit yok” ifadesi yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/rus-disisleri-kuala-lumpurdaki-lavrov-rubio-gorusmesi-uzerinde-calisiyoruz-1097770511.html
fransa
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097773009_51:0:962:683_1920x0_80_0_0_64eaea840c85831881ac006e1d0de578.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fransa, i̇ngiltere, nükleer caydırıcılık, koordinasyon, avrupa
fransa, i̇ngiltere, nükleer caydırıcılık, koordinasyon, avrupa
Fransa ve İngiltere nükleer caydırıcılık koordinasyonunu duyuracak
Fransa ve İngiltere’nin, iki ülkenin nükleer caydırıcılığının bağımsız kalırken “koordine edilebileceğini” belirten bir bildiriyi bugün imzalaması bekleniyor.
Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi ve İngiltere Hükümeti tarafından yapılan açıklamalara göre, Paris ve Londra bugün iki ülkenin nükleer caydırıcılık araçları bağımsız kalarak koordine edilebileceğini duyuracaklar.
Batı medyasının aktardığına göre, bugün imzalanması beklenen bildiride, caydırıcılık araçlarının bağımsız olduğu kaydedilirken, “Ancak koordine edilebilir ve Avrupa için, her iki ülkenin tepki veremeyeceği hiçbir olağanüstü tehdit yok” ifadesi yer alıyor.