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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/fransa-ve-ingiltere-nukleer-caydiricilik-koordinasyonunu-duyuracak-1097773252.html
Fransa ve İngiltere nükleer caydırıcılık koordinasyonunu duyuracak
Fransa ve İngiltere nükleer caydırıcılık koordinasyonunu duyuracak
Sputnik Türkiye
Fransa ve İngiltere’nin, iki ülkenin nükleer caydırıcılığının bağımsız kalırken “koordine edilebileceğini” belirten bir bildiriyi bugün imzalaması bekleniyor. 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T11:06+0300
2025-07-10T11:06+0300
dünya
fransa
i̇ngiltere
nükleer caydırıcılık
koordinasyon
avrupa
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Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi ve İngiltere Hükümeti tarafından yapılan açıklamalara göre, Paris ve Londra bugün iki ülkenin nükleer caydırıcılık araçları bağımsız kalarak koordine edilebileceğini duyuracaklar.Batı medyasının aktardığına göre, bugün imzalanması beklenen bildiride, caydırıcılık araçlarının bağımsız olduğu kaydedilirken, “Ancak koordine edilebilir ve Avrupa için, her iki ülkenin tepki veremeyeceği hiçbir olağanüstü tehdit yok” ifadesi yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/rus-disisleri-kuala-lumpurdaki-lavrov-rubio-gorusmesi-uzerinde-calisiyoruz-1097770511.html
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fransa, i̇ngiltere, nükleer caydırıcılık, koordinasyon, avrupa
fransa, i̇ngiltere, nükleer caydırıcılık, koordinasyon, avrupa

Fransa ve İngiltere nükleer caydırıcılık koordinasyonunu duyuracak

11:06 10.07.2025
© AP Photo / Alberto PezzaliFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
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Fransa ve İngiltere’nin, iki ülkenin nükleer caydırıcılığının bağımsız kalırken “koordine edilebileceğini” belirten bir bildiriyi bugün imzalaması bekleniyor.
Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi ve İngiltere Hükümeti tarafından yapılan açıklamalara göre, Paris ve Londra bugün iki ülkenin nükleer caydırıcılık araçları bağımsız kalarak koordine edilebileceğini duyuracaklar.
Batı medyasının aktardığına göre, bugün imzalanması beklenen bildiride, caydırıcılık araçlarının bağımsız olduğu kaydedilirken, “Ancak koordine edilebilir ve Avrupa için, her iki ülkenin tepki veremeyeceği hiçbir olağanüstü tehdit yok” ifadesi yer alıyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
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