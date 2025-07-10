https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/sahilde-kumdan-kale-yapti-17-yasindaki-cocuk-kale-yikilinca-cukurda-bogularak-oldu-1097795933.html
Sahilde kumdan kale yaptı: 17 yaşındaki çocuk kale yıkılınca çukurda boğularak öldü
Sahilde kumdan kale yaptı: 17 yaşındaki çocuk kale yıkılınca çukurda boğularak öldü
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İtalya'nın Viterbo eyaletinde bulunan Villaggio California kamp alanı yakınındaki plajda üzücü bir kaza yaşandı. Kardeşleriyle kumdan kale oynayan 17 yaşındaki... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T23:43+0300
2025-07-10T23:43+0300
2025-07-10T23:43+0300
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İtalya kıyısında bir sahilde 17 yaşındaki bir gencin kumun altında kalarak hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamalara göre, Roma’dan ailesiyle birlikte tatil için gelen genç, Villaggio California kamp alanı yakınındaki plajda kardeşleriyle kumdan kale oyunu oynarken yaklaşık bir buçuk metre derinliğinde bir çukur kazdı. Kazdığı çukura girdikten kısa bir süre sonra, kum duvarlarının çökmesi sonucu göçük altında kaldığı ifade edildi.Olay sırasında kardeşlerinin çevrede olduğu ancak çökme anında kaçtıkları, sonrasında durumu fark edip babalarına haber verdikleri belirtildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen gencin kurtarılamadığı açıklandı. Ailenin tatil yaptığı kamp alanına yakın bölgede gerçekleşen olayın ardından hava ambulansı sevk edildiği ancak sonuç alınamadığı öğrenildi.Yetkililer, olayın yaşandığı plajda gözetleme kuleleri ve cankurtaran hizmetlerinin yasa gereği zorunlu olmasına rağmen bu sistemlerin işleyişinin incelendiğini bildirdi. Civitavecchia Savcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, gencin cenazesine el konulduğu ve olayla ilgili detaylı incelemenin sürdüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/ege-sahillerinde-gizli-tehdit-mor-alarm-verildi-agri-ve-aciya-neden-oluyor-1097316454.html
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roma, i̇talya, kale, kum, kum heykel, çukur, çocuk, erkek çocuk, sahil, sahil güvenlik, cankurtaran
roma, i̇talya, kale, kum, kum heykel, çukur, çocuk, erkek çocuk, sahil, sahil güvenlik, cankurtaran
Sahilde kumdan kale yaptı: 17 yaşındaki çocuk kale yıkılınca çukurda boğularak öldü
İtalya'nın Viterbo eyaletinde bulunan Villaggio California kamp alanı yakınındaki plajda üzücü bir kaza yaşandı. Kardeşleriyle kumdan kale oynayan 17 yaşındaki bir genç, yaklaşık 1.5 metre derinliğinde kumda açtığı çukurun aniden çökmesi sonucu hapsolarak hayatını kaybetti.
İtalya kıyısında bir sahilde 17 yaşındaki bir gencin kumun altında kalarak hayatını kaybettiği bildirildi.
Açıklamalara göre, Roma’dan ailesiyle birlikte tatil için gelen genç, Villaggio California kamp alanı yakınındaki plajda kardeşleriyle kumdan kale oyunu oynarken yaklaşık bir buçuk metre derinliğinde bir çukur kazdı. Kazdığı çukura girdikten kısa bir süre sonra, kum duvarlarının çökmesi sonucu göçük altında kaldığı ifade edildi.
Olay sırasında kardeşlerinin çevrede olduğu ancak çökme anında kaçtıkları, sonrasında durumu fark edip babalarına haber verdikleri belirtildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen gencin kurtarılamadığı açıklandı. Ailenin tatil yaptığı kamp alanına yakın bölgede gerçekleşen olayın ardından hava ambulansı sevk edildiği ancak sonuç alınamadığı öğrenildi.
Yetkililer, olayın yaşandığı plajda gözetleme kuleleri ve cankurtaran hizmetlerinin yasa gereği zorunlu olmasına rağmen bu sistemlerin işleyişinin incelendiğini bildirdi. Civitavecchia Savcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, gencin cenazesine el konulduğu ve olayla ilgili detaylı incelemenin sürdüğü kaydedildi.