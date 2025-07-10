https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/sahilde-kumdan-kale-yapti-17-yasindaki-cocuk-kale-yikilinca-cukurda-bogularak-oldu-1097795933.html

Sahilde kumdan kale yaptı: 17 yaşındaki çocuk kale yıkılınca çukurda boğularak öldü

Sahilde kumdan kale yaptı: 17 yaşındaki çocuk kale yıkılınca çukurda boğularak öldü

Sputnik Türkiye

İtalya'nın Viterbo eyaletinde bulunan Villaggio California kamp alanı yakınındaki plajda üzücü bir kaza yaşandı. Kardeşleriyle kumdan kale oynayan 17 yaşındaki... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T23:43+0300

2025-07-10T23:43+0300

2025-07-10T23:43+0300

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İtalya kıyısında bir sahilde 17 yaşındaki bir gencin kumun altında kalarak hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamalara göre, Roma’dan ailesiyle birlikte tatil için gelen genç, Villaggio California kamp alanı yakınındaki plajda kardeşleriyle kumdan kale oyunu oynarken yaklaşık bir buçuk metre derinliğinde bir çukur kazdı. Kazdığı çukura girdikten kısa bir süre sonra, kum duvarlarının çökmesi sonucu göçük altında kaldığı ifade edildi.Olay sırasında kardeşlerinin çevrede olduğu ancak çökme anında kaçtıkları, sonrasında durumu fark edip babalarına haber verdikleri belirtildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen gencin kurtarılamadığı açıklandı. Ailenin tatil yaptığı kamp alanına yakın bölgede gerçekleşen olayın ardından hava ambulansı sevk edildiği ancak sonuç alınamadığı öğrenildi.Yetkililer, olayın yaşandığı plajda gözetleme kuleleri ve cankurtaran hizmetlerinin yasa gereği zorunlu olmasına rağmen bu sistemlerin işleyişinin incelendiğini bildirdi. Civitavecchia Savcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, gencin cenazesine el konulduğu ve olayla ilgili detaylı incelemenin sürdüğü kaydedildi.

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