https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/ege-sahillerinde-gizli-tehdit-mor-alarm-verildi-agri-ve-aciya-neden-oluyor-1097316454.html
Ege sahillerinde gizli tehdit: 'Mor' alarm verildi, ağrı ve acıya neden oluyor
Ege sahillerinde gizli tehdit: 'Mor' alarm verildi, ağrı ve acıya neden oluyor
Sputnik Türkiye
Yunanistan Biyoçeşitlilik Gözlemevi, Ege Denizi’nde hızla yayılan mor denizanaları (pelagia noctiluca) hakkında uyarıda bulundu. Özellikle Eğriboz Adası ve... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T13:02+0300
2025-06-25T13:02+0300
2025-06-25T13:02+0300
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Yunanistan Biyoçeşitlilik Gözlemevi, Ege Denizi’nde mor renkte ve zehirli denizanalarının sayısında ciddi artış yaşandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, bu tehlikeli denizanaları özellikle Eğriboz Adası'nın kuzeybatısı ve Volos’un güneyindeki Pagasit Körfezi çevresinde yoğun şekilde gözlemlendi.Adalardan körfezlere yayılıyorPelagia noctiluca olarak bilinen bu denizanaları, yalnızca Eğriboz Adası ile sınırlı kalmadı; İskados ve İşkepeloz adalarına kadar yayıldı. Uzmanlar, denize girecek olanları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Söz konusu bölgelerde deniz keyfi yapmak isteyenler için riskli bir durum oluştu.Temas durumunda tehlike büyükUzmanlara göre, mor denizanaları, temas halinde ciltte kızarıklık, yanma, ağrı ve acıya neden olabiliyor. Daha hassas bünyeye sahip kişilerde ise bu temas; mide bulantısı, düşük tansiyon, baş dönmesi ve nefes darlığı gibi daha ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor.Akdeniz’in en tehlikelileri arasındaAkdeniz’de yaşayan en tehlikeli deniz canlıları arasında gösterilen pelagia noctiluca, yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte çoğalıyor ve kıyı bölgelerinde yoğunluk kazanıyor. Bu canlıların varlığı, turizm sezonunun başladığı şu günlerde Ege kıyılarında tatil planı yapanlar için dikkat gerektiren bir durum oluşturuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/akvaryumdaki-baligin-depresyonunu-karton-insandan-arkadaslarla-tedavi-ettiler-1092871379.html
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yunanistan, denizanası, denizanası, mor denizanası
yunanistan, denizanası, denizanası, mor denizanası
Ege sahillerinde gizli tehdit: 'Mor' alarm verildi, ağrı ve acıya neden oluyor
Yunanistan Biyoçeşitlilik Gözlemevi, Ege Denizi’nde hızla yayılan mor denizanaları (pelagia noctiluca) hakkında uyarıda bulundu. Özellikle Eğriboz Adası ve Pagasit Körfezi civarında yoğunlaşan bu zehirli canlılar, vatandaşlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
Yunanistan Biyoçeşitlilik Gözlemevi, Ege Denizi’nde mor renkte ve zehirli denizanalarının sayısında ciddi artış yaşandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, bu tehlikeli denizanaları özellikle Eğriboz Adası'nın kuzeybatısı ve Volos’un güneyindeki Pagasit Körfezi çevresinde yoğun şekilde gözlemlendi.
Adalardan körfezlere yayılıyor
Pelagia noctiluca olarak bilinen bu denizanaları, yalnızca Eğriboz Adası ile sınırlı kalmadı; İskados ve İşkepeloz adalarına kadar yayıldı. Uzmanlar, denize girecek olanları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Söz konusu bölgelerde deniz keyfi yapmak isteyenler için riskli bir durum oluştu.
Temas durumunda tehlike büyük
Uzmanlara göre, mor denizanaları, temas halinde ciltte kızarıklık, yanma, ağrı ve acıya neden olabiliyor. Daha hassas bünyeye sahip kişilerde ise bu temas; mide bulantısı, düşük tansiyon, baş dönmesi ve nefes darlığı gibi daha ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor.
Akdeniz’in en tehlikelileri arasında
Akdeniz’de yaşayan en tehlikeli deniz canlıları arasında gösterilen pelagia noctiluca, yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte çoğalıyor ve kıyı bölgelerinde yoğunluk kazanıyor. Bu canlıların varlığı, turizm sezonunun başladığı şu günlerde Ege kıyılarında tatil planı yapanlar için dikkat gerektiren bir durum oluşturuyor.