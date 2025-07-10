https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/lavrov-dunyadaki-karmasik-durum-rusya-ve-cin-arasinda-surekli-diyalog-gerektiriyor-1097781162.html
Lavrov: Dünyadaki karmaşık durum Rusya ve Çin arasında sürekli diyalog gerektiriyor
Lavrov: Dünyadaki karmaşık durum Rusya ve Çin arasında sürekli diyalog gerektiriyor
Sputnik Türkiye
Çinli mevkidaşı Vang ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, dünyadaki karmaşık ve sürekli olarak değişen durumun Moskova ile Pekin arasında sürekli diyalog... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T13:13+0300
2025-07-10T13:13+0300
2025-07-10T13:13+0300
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rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
çin
çin dışişleri bakanlığı
vang yi
güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)
moskova
pekin
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuala-Lumpur’da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) toplantısı kapsamında Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi.Lavrov, “İlişkimizin küresel kapsamı ve stratejik niteliği bir kez daha teyit edildi. Ve bu ilişkiler, liderlerimizin talimatları doğrultusunda dünyadaki karmaşık ve son derece dinamik olaylar ortamında kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşim ruhuyla sürekli diyalog halinde olmamızı gerektiriyor” diye konuştu.Çinli mevkidaşı ile en son Rio de Janeiro’da düzenlenen BRICS Zirvesi’nde görüşen Lavrov, bu kez Vang ile Asya-Pasifik bölgesinin sorunlarını görüşmeyi ve ASEAN'ın bu bölgedeki merkezi rolünü vurgulamayı planladığını ifade etti.Rus diplomat, “Elbette, şu anda Çinli dostlarımızın başkanlığını yürüttüğü Şanghay İşbirliği Örgütü'nden de bahsedeceğiz. BRICS, G-20, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği, bunların tamamı sürekli ilgimizi gerektiriyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/disisleri-bakani-fidan-rusya-disisleri-bakani-lavrov-ile-bir-araya-geldi-1097676438.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, çin, çin dışişleri bakanlığı, vang yi, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), moskova, pekin, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), brics, rio de janeiro
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, çin, çin dışişleri bakanlığı, vang yi, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), moskova, pekin, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), brics, rio de janeiro
Lavrov: Dünyadaki karmaşık durum Rusya ve Çin arasında sürekli diyalog gerektiriyor
Çinli mevkidaşı Vang ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, dünyadaki karmaşık ve sürekli olarak değişen durumun Moskova ile Pekin arasında sürekli diyalog gerektirdiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuala-Lumpur’da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) toplantısı kapsamında Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi.
Lavrov, “İlişkimizin küresel kapsamı ve stratejik niteliği bir kez daha teyit edildi. Ve bu ilişkiler, liderlerimizin talimatları doğrultusunda dünyadaki karmaşık ve son derece dinamik olaylar ortamında kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşim ruhuyla sürekli diyalog halinde olmamızı gerektiriyor” diye konuştu.
Çinli mevkidaşı ile en son Rio de Janeiro’da düzenlenen BRICS Zirvesi’nde görüşen Lavrov, bu kez Vang ile Asya-Pasifik bölgesinin sorunlarını görüşmeyi ve ASEAN'ın bu bölgedeki merkezi rolünü vurgulamayı planladığını ifade etti.
Rus diplomat, “Elbette, şu anda Çinli dostlarımızın başkanlığını yürüttüğü Şanghay İşbirliği Örgütü'nden de bahsedeceğiz. BRICS, G-20, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği, bunların tamamı sürekli ilgimizi gerektiriyor” ifadelerini kullandı.