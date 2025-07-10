https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/lavrov-dunyadaki-karmasik-durum-rusya-ve-cin-arasinda-surekli-diyalog-gerektiriyor-1097781162.html

Lavrov: Dünyadaki karmaşık durum Rusya ve Çin arasında sürekli diyalog gerektiriyor

Lavrov: Dünyadaki karmaşık durum Rusya ve Çin arasında sürekli diyalog gerektiriyor

Sputnik Türkiye

Çinli mevkidaşı Vang ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, dünyadaki karmaşık ve sürekli olarak değişen durumun Moskova ile Pekin arasında sürekli diyalog... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T13:13+0300

2025-07-10T13:13+0300

2025-07-10T13:13+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

çin

çin dışişleri bakanlığı

vang yi

güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)

moskova

pekin

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuala-Lumpur’da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) toplantısı kapsamında Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi.Lavrov, “İlişkimizin küresel kapsamı ve stratejik niteliği bir kez daha teyit edildi. Ve bu ilişkiler, liderlerimizin talimatları doğrultusunda dünyadaki karmaşık ve son derece dinamik olaylar ortamında kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşim ruhuyla sürekli diyalog halinde olmamızı gerektiriyor” diye konuştu.Çinli mevkidaşı ile en son Rio de Janeiro’da düzenlenen BRICS Zirvesi’nde görüşen Lavrov, bu kez Vang ile Asya-Pasifik bölgesinin sorunlarını görüşmeyi ve ASEAN'ın bu bölgedeki merkezi rolünü vurgulamayı planladığını ifade etti.Rus diplomat, “Elbette, şu anda Çinli dostlarımızın başkanlığını yürüttüğü Şanghay İşbirliği Örgütü'nden de bahsedeceğiz. BRICS, G-20, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği, bunların tamamı sürekli ilgimizi gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/disisleri-bakani-fidan-rusya-disisleri-bakani-lavrov-ile-bir-araya-geldi-1097676438.html

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